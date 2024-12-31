https://sarabic.ae/20241231/رئيس-المجلس-الوطني-للإعلام-في-لبنان-حجب-الإعلام-الروسي-من-قبل-الغرب-لن-ينجح-في-إسكات-الصوت-الآخر-1096352979.html

رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: حجب الإعلام الروسي من قبل الغرب لن ينجح في إسكات الصوت الآخر

رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: حجب الإعلام الروسي من قبل الغرب لن ينجح في إسكات الصوت الآخر

سبوتنيك عربي

أكد عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، أن "حجب وسائل الإعلام الروسية من قبل الغرب، لن ينجح في إسكات الصوت الآخر". 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T08:18+0000

2024-12-31T08:18+0000

2024-12-31T08:18+0000

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وقال محفوظ لوكالة "سبوتنيك: "الغرب يعتمد على نظرية حقوق الإنسان، وفقاً لمصالحه الخاصة ويتلاعب بها بشكل يتناقض مع الحقيقة"، وأوضح أن "الهدف الأساسي من الإعلام هو إحقاق الحق في إطلاع المواطنين على الحقائق، ما يعزز الموقف الروسي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا الحق".وأضاف: "هذه السياسة الغربية تؤكد أهمية الموقف الروسي"، معتبراً أن "مسألة حجب الإعلام الروسي تصب في صالح روسيا".وفي ما يتعلق بالوضع الأوروبي، أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إلى أن "أوروبا قد خسرت مكانتها على الصعيد العالمي بسبب انصياعها التام للولايات المتحدة، مما جعلها تنجر وراء السياسات الأمريكية دون النظر إلى مصالح الشعب الأوكراني"، وأضاف أن "الغرب يستخدم الشعب الأوكراني كوقود للحرب، حيث أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، انجر وراء هذه السياسات التي تتعارض مع رغبات شعبه في تحقيق السلام وحسن الجوار مع روسيا".وأكد ضيف "سبوتنيك"، على "السيطرة الغربية على وسائل الإعلام العالمية"، حيث ذكر محفوظ أن "أكثر من 400 مؤسسة إعلامية حول العالم تتحكم فيها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان"، وأشار إلى أن "روسيا يمكنها الاعتماد على الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من نشر الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي".وفي ما يتعلق بالسياسة الأمريكية، شدد محفوظ على أنها تسعى إلى "حصار روسيا إعلامياً واقتصادياً وسياسياً، وهذه السياسة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية".كما أشار إلى دور الإعلام اللبناني في دعم هذا التوجه، قائلاً: "الإعلام اللبناني الحر يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا الصدد، من خلال التنسيق مع المؤسسات الإعلامية المتضامنة مع روسيا".بوتين يكشف سبب حظر الغرب وسائل الإعلام الروسيةهل سقطت وسائل التواصل الاجتماعي في امتحان حرية التعبير؟الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"

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