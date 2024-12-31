https://sarabic.ae/20241231/رئيس-المجلس-الوطني-للإعلام-في-لبنان-حجب-الإعلام-الروسي-من-قبل-الغرب-لن-ينجح-في-إسكات-الصوت-الآخر-1096352979.html
رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: حجب الإعلام الروسي من قبل الغرب لن ينجح في إسكات الصوت الآخر
رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: حجب الإعلام الروسي من قبل الغرب لن ينجح في إسكات الصوت الآخر
سبوتنيك عربي
أكد عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، أن "حجب وسائل الإعلام الروسية من قبل الغرب، لن ينجح في إسكات الصوت الآخر". 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T08:18+0000
2024-12-31T08:18+0000
2024-12-31T08:18+0000
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وقال محفوظ لوكالة "سبوتنيك: "الغرب يعتمد على نظرية حقوق الإنسان، وفقاً لمصالحه الخاصة ويتلاعب بها بشكل يتناقض مع الحقيقة"، وأوضح أن "الهدف الأساسي من الإعلام هو إحقاق الحق في إطلاع المواطنين على الحقائق، ما يعزز الموقف الروسي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا الحق".وأضاف: "هذه السياسة الغربية تؤكد أهمية الموقف الروسي"، معتبراً أن "مسألة حجب الإعلام الروسي تصب في صالح روسيا".وفي ما يتعلق بالوضع الأوروبي، أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إلى أن "أوروبا قد خسرت مكانتها على الصعيد العالمي بسبب انصياعها التام للولايات المتحدة، مما جعلها تنجر وراء السياسات الأمريكية دون النظر إلى مصالح الشعب الأوكراني"، وأضاف أن "الغرب يستخدم الشعب الأوكراني كوقود للحرب، حيث أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، انجر وراء هذه السياسات التي تتعارض مع رغبات شعبه في تحقيق السلام وحسن الجوار مع روسيا".وأكد ضيف "سبوتنيك"، على "السيطرة الغربية على وسائل الإعلام العالمية"، حيث ذكر محفوظ أن "أكثر من 400 مؤسسة إعلامية حول العالم تتحكم فيها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان"، وأشار إلى أن "روسيا يمكنها الاعتماد على الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من نشر الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي".وفي ما يتعلق بالسياسة الأمريكية، شدد محفوظ على أنها تسعى إلى "حصار روسيا إعلامياً واقتصادياً وسياسياً، وهذه السياسة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية".كما أشار إلى دور الإعلام اللبناني في دعم هذا التوجه، قائلاً: "الإعلام اللبناني الحر يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا الصدد، من خلال التنسيق مع المؤسسات الإعلامية المتضامنة مع روسيا".بوتين يكشف سبب حظر الغرب وسائل الإعلام الروسيةهل سقطت وسائل التواصل الاجتماعي في امتحان حرية التعبير؟الخارجية الروسية تصف اتهامات الاتحاد الأوروبي للدول الأخرى بانتهاك حرية التعبير بـ"النفاق المرضي"
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, العالم العربي
رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان: حجب الإعلام الروسي من قبل الغرب لن ينجح في إسكات الصوت الآخر
حصري
أكد عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، أن "حجب وسائل الإعلام الروسية من قبل الغرب، لن ينجح في إسكات الصوت الآخر".
وقال محفوظ لوكالة "سبوتنيك: "الغرب يعتمد على نظرية حقوق الإنسان، وفقاً لمصالحه الخاصة ويتلاعب بها بشكل يتناقض مع الحقيقة"، وأوضح أن "الهدف الأساسي من الإعلام هو إحقاق الحق في إطلاع المواطنين على الحقائق، ما يعزز الموقف الروسي في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا الحق".
وتابع محفوظ: "الغاية الأساسية من الإعلام هي حق المواطن في الاطلاع على الحقيقة والاستطلاع. لذلك، فإن الموقف الروسي في مكانه، ومن حقها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا الحق، وعلى المؤسسات الإعلامية أن تعي خطورة هذا الأمر وتتضامن مع الموقف الروسي".
وأضاف: "هذه السياسة الغربية تؤكد أهمية الموقف الروسي"، معتبراً أن "مسألة حجب الإعلام الروسي تصب في صالح روسيا".
وفي ما يتعلق بالوضع الأوروبي، أشار رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، إلى أن "أوروبا قد خسرت مكانتها على الصعيد العالمي بسبب انصياعها التام للولايات المتحدة، مما جعلها تنجر وراء السياسات الأمريكية دون النظر إلى مصالح الشعب الأوكراني"، وأضاف أن "الغرب يستخدم الشعب الأوكراني كوقود للحرب، حيث أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، انجر وراء هذه السياسات التي تتعارض مع رغبات شعبه في تحقيق السلام وحسن الجوار مع روسيا".
وأردف محفوظ: "أوروبا هي الخاسرة في هذه الأزمة، لأنها تتحول إلى قوة تابعة وهامشية في يد الولايات المتحدة"، وأوضح أن "لهذه السياسات الغربية انعكاسات سلبية على علاقات الشعوب مع حكوماتها، وروسيا قد تراهن على هذا التغيير لصالحها في المستقبل".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، على "السيطرة الغربية على وسائل الإعلام العالمية"، حيث ذكر محفوظ أن "أكثر من 400 مؤسسة إعلامية حول العالم تتحكم فيها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان"، وأشار إلى أن "روسيا يمكنها الاعتماد على الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من نشر الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي".
وفي ما يتعلق بالسياسة الأمريكية، شدد محفوظ على أنها تسعى إلى "حصار روسيا إعلامياً واقتصادياً وسياسياً، وهذه السياسة لن تؤدي إلى نتائج إيجابية".
وحول الدول العربية، أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان، أنه "في ظل هذه الظروف، يمكن للدول العربية مثل السعودية وقطر والإمارات والجزائر، التي تتبنى مواقف متضامنة مع روسيا، الاستفادة من الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الإعلام التقليدي المرتبط بالأنظمة الغربية".
كما أشار إلى دور الإعلام اللبناني في دعم هذا التوجه، قائلاً: "الإعلام اللبناني الحر يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا الصدد، من خلال التنسيق مع المؤسسات الإعلامية المتضامنة مع روسيا".