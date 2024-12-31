https://sarabic.ae/20241231/شي-جين-بينغ-يؤكد-استعداده-للحفاظ-على-اتصالات-وثيقة-مع-بوتين-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1096350412.html

شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية

شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الصينية الروسية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T04:34+0000

2024-12-31T04:34+0000

2024-12-31T05:31+0000

شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ

الصين

فلاديمير بوتين

روسيا

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بكين - سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني في تهنئته بالعام الجديد: "إنني على استعداد لمواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة مع السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، والالتزام الصارم بالاتجاه الرئيسي للتعاون بين الصين وروسيا، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الصينية الروسية المتمثلة في صداقة حسن الجوار الأبدية والتعاون الاستراتيجي الشامل والمنفعة المتبادلة في العصر الجديد"، بحسب وكالة أنباء شينخوا.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين، تطوراً لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مهمة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وغيرهما، كما تعملان على تنفيذ التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.

https://sarabic.ae/20241230/كيم-جونغ-أون-في-تهنئته-لـ-بوتين-أتمنى-أن-يكون-2025-عام-انتصار-روسيا-على-النازيين-الجدد-1096349109.html

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شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين, فلاديمير بوتين, روسيا