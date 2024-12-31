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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
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شؤون عسكرية
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مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية
شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الصينية الروسية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T04:34+0000
2024-12-31T05:31+0000
شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الصين
فلاديمير بوتين
روسيا
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بكين - سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني في تهنئته بالعام الجديد: "إنني على استعداد لمواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة مع السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، والالتزام الصارم بالاتجاه الرئيسي للتعاون بين الصين وروسيا، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الصينية الروسية المتمثلة في صداقة حسن الجوار الأبدية والتعاون الاستراتيجي الشامل والمنفعة المتبادلة في العصر الجديد"، بحسب وكالة أنباء شينخوا.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين، تطوراً لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مهمة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وغيرهما، كما تعملان على تنفيذ التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20241230/كيم-جونغ-أون-في-تهنئته-لـ-بوتين-أتمنى-أن-يكون-2025-عام-انتصار-روسيا-على-النازيين-الجدد-1096349109.html
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شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين, فلاديمير بوتين, روسيا
شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين, فلاديمير بوتين, روسيا

شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية

04:34 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 05:31 GMT 31.12.2024)
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قازان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الصينية الروسية.
بكين - سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني في تهنئته بالعام الجديد: "إنني على استعداد لمواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة مع السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، والالتزام الصارم بالاتجاه الرئيسي للتعاون بين الصين وروسيا، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الصينية الروسية المتمثلة في صداقة حسن الجوار الأبدية والتعاون الاستراتيجي الشامل والمنفعة المتبادلة في العصر الجديد"، بحسب وكالة أنباء شينخوا.

وأضاف الرئيس الصيني: "في مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة وعدم الاستقرار في الوضع الدولي، تسير الصين وروسيا دائما على طريق التخلي عن التحالفات والمواجهة لاستهداف أطراف ثالثة".

وتشهد العلاقات بين روسيا والصين، تطوراً لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
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كيم جونغ أون في تهنئته لبوتين: أتمنى أن يكون 2025 عام انتصار روسيا على النازيين الجدد
أمس, 23:58 GMT
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مهمة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وغيرهما، كما تعملان على تنفيذ التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
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