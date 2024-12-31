https://sarabic.ae/20241231/شي-جين-بينغ-يؤكد-استعداده-للحفاظ-على-اتصالات-وثيقة-مع-بوتين-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1096350412.html
شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية
شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الصينية الروسية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T04:34+0000
2024-12-31T04:34+0000
2024-12-31T05:31+0000
شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الصين
فلاديمير بوتين
روسيا
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بكين - سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني في تهنئته بالعام الجديد: "إنني على استعداد لمواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة مع السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، والالتزام الصارم بالاتجاه الرئيسي للتعاون بين الصين وروسيا، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الصينية الروسية المتمثلة في صداقة حسن الجوار الأبدية والتعاون الاستراتيجي الشامل والمنفعة المتبادلة في العصر الجديد"، بحسب وكالة أنباء شينخوا.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين، تطوراً لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مهمة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وغيرهما، كما تعملان على تنفيذ التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20241230/كيم-جونغ-أون-في-تهنئته-لـ-بوتين-أتمنى-أن-يكون-2025-عام-انتصار-روسيا-على-النازيين-الجدد-1096349109.html
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شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين, فلاديمير بوتين, روسيا
شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ, الصين, فلاديمير بوتين, روسيا
شي جين بينغ يؤكد استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع بوتين لتعزيز العلاقات الثنائية
04:34 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 05:31 GMT 31.12.2024)
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعزيز العلاقات الصينية الروسية.
بكين - سبوتنيك. وقال الرئيس الصيني في تهنئته بالعام الجديد: "إنني على استعداد لمواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة مع السيد الرئيس (فلاديمير بوتين)، والالتزام الصارم بالاتجاه الرئيسي للتعاون بين الصين وروسيا، ومواصلة تعزيز وتعميق العلاقات الصينية الروسية المتمثلة في صداقة حسن الجوار الأبدية والتعاون الاستراتيجي الشامل والمنفعة المتبادلة في العصر الجديد"، بحسب وكالة أنباء شينخوا.
وأضاف الرئيس الصيني: "في مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة وعدم الاستقرار في الوضع الدولي، تسير الصين وروسيا دائما على طريق التخلي عن التحالفات والمواجهة لاستهداف أطراف ثالثة".
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين، تطوراً لافتًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مهمة مثل مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" وغيرهما، كما تعملان على تنفيذ التسويات بالعملات الوطنية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.