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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
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شؤون عسكرية
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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تفاصيل اجتماع محمد بن زايد مع وزير الدفاع السعودي... صور
تفاصيل اجتماع محمد بن زايد مع وزير الدفاع السعودي... صور
سبوتنيك عربي
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، في قصر الشاطئ بأبوظبي. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
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السعودية
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وخلال اللقاء، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الشيخ محمد بن زايد، معربًا عن تمنيات القيادة السعودية للإمارات بدوام التقدم والازدهار.بدوره، حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد تحياته إلى الملك سلمان وولي عهده، مشيدًا بالروابط الأخوية بين البلدين، ومتمنيًا للمملكة العربية السعودية المزيد من الرفعة والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار.كما جرى بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
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السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار

تفاصيل اجتماع محمد بن زايد مع وزير الدفاع السعودي... صور

11:44 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 11:48 GMT 31.12.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون في العاصمة الروسية موسكو
رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، في قصر الشاطئ بأبوظبي.
وخلال اللقاء، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الشيخ محمد بن زايد، معربًا عن تمنيات القيادة السعودية للإمارات بدوام التقدم والازدهار.
بدوره، حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد تحياته إلى الملك سلمان وولي عهده، مشيدًا بالروابط الأخوية بين البلدين، ومتمنيًا للمملكة العربية السعودية المزيد من الرفعة والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار.
كما جرى بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
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