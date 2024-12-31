تفاصيل اجتماع محمد بن زايد مع وزير الدفاع السعودي... صور
11:44 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 11:48 GMT 31.12.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . POOL/
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، في قصر الشاطئ بأبوظبي.
وخلال اللقاء، نقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الشيخ محمد بن زايد، معربًا عن تمنيات القيادة السعودية للإمارات بدوام التقدم والازدهار.
· #رئيس_الدولة يستقبل #الأمير_خالد_بن_سلمان وزير الدفاع السعودي— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 31, 2024
· بحثا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومسارات تعاونهما في جميع المجالات بما يدعم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.
· تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة #الشرق_الأوسط والقضايا… pic.twitter.com/n1EsuJz1EB
بدوره، حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد تحياته إلى الملك سلمان وولي عهده، مشيدًا بالروابط الأخوية بين البلدين، ومتمنيًا للمملكة العربية السعودية المزيد من الرفعة والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار.
كما جرى بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لضمان أمن واستقرار المنطقة.