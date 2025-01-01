https://sarabic.ae/20250101/إصابة-العشرات-في-حادث-تدافع-بالدوحة-بعد-احتفالات-رأس-السنة-1096373815.html
إصابة العشرات في حادث تدافع بالدوحة بعد احتفالات رأس السنة
إصابة العشرات في حادث تدافع بالدوحة بعد احتفالات رأس السنة
سبوتنيك عربي
أصيب العشرات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، أثناء دخولهم محطة مترو أنفاق في منطقة لوسيل، إحدى ضواحي العاصمة القطرية الدوحة، بعد إطلاق الألعاب النارية وحفل موسيقي... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T00:57+0000
2025-01-01T00:57+0000
2025-01-01T01:16+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار رأس السنة
الاحتفالات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102892/01/1028920194_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64431433fed5dfff4aebf1658816a923.jpg
الدوحة - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك": "هرع عدد كبير من الأشخاص إلى محطة المترو للوصول إليها قبل موعد إغلاقها، مما أدى إلى تشكل حشد في ساحة لوسيل والمحطة"، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة "كانت تحاول احتواء الحشد وبدأت في استخدام الهراوات والسياط لإبعاد الناس عن الأسوار التي أقيمت على عجل لتنظيم تدفق الناس".وأضاف أنه "على جانبي ممر المترو، شوهد أفراد مستلقون أو جالسون، يتلقون العلاج من الأطباء والمسعفين، مع وصول سيارات إسعاف إضافية إلى المحطة".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أعربت إحدى السيدات الحوامل عن قلقها إزاء التوتر الذي كانت تعاني منه بسبب الموقف الساحق.ورغم قيام الشرطة بتشجيع الناس على الانتظار والقدوم في وقت لاحق عبر مكبرات الصوت، ظلت المحطة مكتظة بحشد كبير. ولم يُسمح إلا للعائلات التي لديها أطفال بالمرور.وقررت الحكومة القطرية في البداية تمديد الاحتفالات حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، بينما انتهت الفعاليات في المكان الوحيد المخصص للاحتفال برأس السنة في البلاد عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.
https://sarabic.ae/20241224/تضامنا-مع-غزة-تونسيون-يدعون-إلى-مقاطعة-احتفالات-رأس-السنة-1096136934.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102892/01/1028920194_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8bc8378d5bf44944ec464163dd0fe0cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار رأس السنة, الاحتفالات
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار رأس السنة, الاحتفالات
إصابة العشرات في حادث تدافع بالدوحة بعد احتفالات رأس السنة
00:57 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 01:16 GMT 01.01.2025)
أصيب العشرات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، أثناء دخولهم محطة مترو أنفاق في منطقة لوسيل، إحدى ضواحي العاصمة القطرية الدوحة، بعد إطلاق الألعاب النارية وحفل موسيقي بمناسبة رأس السنة الميلادية.
الدوحة - سبوتنيك
. وقال مراسل "سبوتنيك": "هرع عدد كبير من الأشخاص إلى محطة المترو للوصول إليها قبل موعد إغلاقها، مما أدى إلى تشكل حشد في ساحة لوسيل والمحطة"، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة "كانت تحاول احتواء الحشد وبدأت في استخدام الهراوات والسياط لإبعاد الناس عن الأسوار التي أقيمت على عجل لتنظيم تدفق الناس".
وأضاف أنه "على جانبي ممر المترو، شوهد أفراد مستلقون أو جالسون، يتلقون العلاج من الأطباء والمسعفين، مع وصول سيارات إسعاف إضافية إلى المحطة".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أعربت إحدى السيدات الحوامل عن قلقها إزاء التوتر الذي كانت تعاني منه بسبب الموقف الساحق.
ورغم قيام الشرطة بتشجيع الناس على الانتظار والقدوم في وقت لاحق عبر مكبرات الصوت، ظلت المحطة مكتظة بحشد كبير. ولم يُسمح إلا للعائلات التي لديها أطفال بالمرور.
24 ديسمبر 2024, 16:10 GMT
وقررت الحكومة القطرية في البداية تمديد الاحتفالات حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، بينما انتهت الفعاليات في المكان الوحيد المخصص للاحتفال برأس السنة في البلاد عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.