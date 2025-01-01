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شؤون عسكرية
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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إصابة العشرات في حادث تدافع بالدوحة بعد احتفالات رأس السنة
إصابة العشرات في حادث تدافع بالدوحة بعد احتفالات رأس السنة
سبوتنيك عربي
أصيب العشرات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، أثناء دخولهم محطة مترو أنفاق في منطقة لوسيل، إحدى ضواحي العاصمة القطرية الدوحة، بعد إطلاق الألعاب النارية وحفل موسيقي... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T00:57+0000
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قطر
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الدوحة - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك": "هرع عدد كبير من الأشخاص إلى محطة المترو للوصول إليها قبل موعد إغلاقها، مما أدى إلى تشكل حشد في ساحة لوسيل والمحطة"، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة "كانت تحاول احتواء الحشد وبدأت في استخدام الهراوات والسياط لإبعاد الناس عن الأسوار التي أقيمت على عجل لتنظيم تدفق الناس".وأضاف أنه "على جانبي ممر المترو، شوهد أفراد مستلقون أو جالسون، يتلقون العلاج من الأطباء والمسعفين، مع وصول سيارات إسعاف إضافية إلى المحطة".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أعربت إحدى السيدات الحوامل عن قلقها إزاء التوتر الذي كانت تعاني منه بسبب الموقف الساحق.ورغم قيام الشرطة بتشجيع الناس على الانتظار والقدوم في وقت لاحق عبر مكبرات الصوت، ظلت المحطة مكتظة بحشد كبير. ولم يُسمح إلا للعائلات التي لديها أطفال بالمرور.وقررت الحكومة القطرية في البداية تمديد الاحتفالات حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، بينما انتهت الفعاليات في المكان الوحيد المخصص للاحتفال برأس السنة في البلاد عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.
https://sarabic.ae/20241224/تضامنا-مع-غزة-تونسيون-يدعون-إلى-مقاطعة-احتفالات-رأس-السنة-1096136934.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار رأس السنة, الاحتفالات
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار رأس السنة, الاحتفالات

إصابة العشرات في حادث تدافع بالدوحة بعد احتفالات رأس السنة

00:57 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 01:16 GMT 01.01.2025)
© Sputnik . Nazek Mohammed ليلة رأس السنة في العراق
ليلة رأس السنة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
أصيب العشرات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، أثناء دخولهم محطة مترو أنفاق في منطقة لوسيل، إحدى ضواحي العاصمة القطرية الدوحة، بعد إطلاق الألعاب النارية وحفل موسيقي بمناسبة رأس السنة الميلادية.
الدوحة - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك": "هرع عدد كبير من الأشخاص إلى محطة المترو للوصول إليها قبل موعد إغلاقها، مما أدى إلى تشكل حشد في ساحة لوسيل والمحطة"، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة "كانت تحاول احتواء الحشد وبدأت في استخدام الهراوات والسياط لإبعاد الناس عن الأسوار التي أقيمت على عجل لتنظيم تدفق الناس".
وأضاف أنه "على جانبي ممر المترو، شوهد أفراد مستلقون أو جالسون، يتلقون العلاج من الأطباء والمسعفين، مع وصول سيارات إسعاف إضافية إلى المحطة".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أعربت إحدى السيدات الحوامل عن قلقها إزاء التوتر الذي كانت تعاني منه بسبب الموقف الساحق.
ورغم قيام الشرطة بتشجيع الناس على الانتظار والقدوم في وقت لاحق عبر مكبرات الصوت، ظلت المحطة مكتظة بحشد كبير. ولم يُسمح إلا للعائلات التي لديها أطفال بالمرور.
شجرة عيد الميلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
تضامنا مع غزة.. تونسيون يدعون إلى مقاطعة احتفالات رأس السنة
24 ديسمبر 2024, 16:10 GMT
وقررت الحكومة القطرية في البداية تمديد الاحتفالات حتى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، بينما انتهت الفعاليات في المكان الوحيد المخصص للاحتفال برأس السنة في البلاد عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.
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