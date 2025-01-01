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https://sarabic.ae/20250101/السنغال-تعلن-إنهاء-الوجود-العسكري-الأجنبي-على-أراضيها-في-عام-2025-1096374559.html
السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025
السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أمس الثلاثاء، إنهاء جميع الوجود العسكري الأجنبي على أراضي بلاده بحلول عام 2025. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T04:14+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال ديوماي فاي في كلمة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "السنغال ستنهي الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025".وأضاف: "لقد وجهت وزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مسائل الدفاع والأمن مع جميع الأصدقاء كشركاء استراتيجيين".وفي ذات السياق، أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان خلال يناير الجاري.وقال واتارا في خطاب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "القاعدة العسكرية الفرنسية في أبيدجان (بيما 43) سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة لبلدنا اعتبارا من يناير 2025".وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".وكان الرئيس السنغالي قد صرح في نهاية نوفمبر الماضي بأن وجود فرنسا العسكري في بلاده يتعارض مع سيادتها.وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية حينها: "السنغال دولة مستقلة. إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية في دولة ذات سيادة".
https://sarabic.ae/20250101/رئيس-ساحل-العاج-يعلن-انسحاب-القوات-الفرنسية-من-بلاده-1096373697.html
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السنغال, أخبار فرنسا , ساحل العاج, أخبار ساحل العاج
السنغال, أخبار فرنسا , ساحل العاج, أخبار ساحل العاج

السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025

04:14 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Andre Painالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي يغادران قصر الإليزيه بعد الغداء، في باريس، الخميس 20 يونيو 2024.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي يغادران قصر الإليزيه بعد الغداء، في باريس، الخميس 20 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Andre Pain
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أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أمس الثلاثاء، إنهاء جميع الوجود العسكري الأجنبي على أراضي بلاده بحلول عام 2025.
الجزائر - سبوتنيك. وقال ديوماي فاي في كلمة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "السنغال ستنهي الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025".
وأضاف: "لقد وجهت وزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مسائل الدفاع والأمن مع جميع الأصدقاء كشركاء استراتيجيين".
Alassane Ouattara - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
رئيس ساحل العاج يعلن انسحاب القوات الفرنسية من بلاده
02:07 GMT
وفي ذات السياق، أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان خلال يناير الجاري.
وقال واتارا في خطاب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "القاعدة العسكرية الفرنسية في أبيدجان (بيما 43) سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة لبلدنا اعتبارا من يناير 2025".
وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".
وكان الرئيس السنغالي قد صرح في نهاية نوفمبر الماضي بأن وجود فرنسا العسكري في بلاده يتعارض مع سيادتها.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية حينها: "السنغال دولة مستقلة. إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية في دولة ذات سيادة".
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