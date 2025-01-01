https://sarabic.ae/20250101/السنغال-تعلن-إنهاء-الوجود-العسكري-الأجنبي-على-أراضيها-في-عام-2025-1096374559.html

السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025

السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أمس الثلاثاء، إنهاء جميع الوجود العسكري الأجنبي على أراضي بلاده بحلول عام 2025. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T04:14+0000

2025-01-01T04:14+0000

2025-01-01T04:14+0000

السنغال

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أخبار ساحل العاج

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الجزائر - سبوتنيك. وقال ديوماي فاي في كلمة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "السنغال ستنهي الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025".وأضاف: "لقد وجهت وزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مسائل الدفاع والأمن مع جميع الأصدقاء كشركاء استراتيجيين".وفي ذات السياق، أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان خلال يناير الجاري.وقال واتارا في خطاب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "القاعدة العسكرية الفرنسية في أبيدجان (بيما 43) سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة لبلدنا اعتبارا من يناير 2025".وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".وكان الرئيس السنغالي قد صرح في نهاية نوفمبر الماضي بأن وجود فرنسا العسكري في بلاده يتعارض مع سيادتها.وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية حينها: "السنغال دولة مستقلة. إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية في دولة ذات سيادة".

https://sarabic.ae/20250101/رئيس-ساحل-العاج-يعلن-انسحاب-القوات-الفرنسية-من-بلاده-1096373697.html

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