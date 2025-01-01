أجمل 10 ثعابين في العالم

© iStock.com / Daniel Mertes
ثعبان "شجرة الزمرد" الأخضر
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© iStock.com / Daniel Mertes
ثعبان "شجرة الزمرد" الأخضر
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ثعبان "قوس قزح" ذكر بالغ
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أفعى "بوش" الشوكية
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© iStock.com / reptiles4all
أفعى "بوش" الشوكية
CC BY 2.0 / Don Loarie / California Red-sided Garter Snake
ثعبان الرباط ذو الجوانب الحمراء (ثعبان الرباط المشترك)
ثعبان الرباط ذو الجوانب الحمراء (ثعبان الرباط المشترك)
CC BY-SA 4.0 / Seshadri.K.S / Blue Malayan Coral Snake (cropped image)الثعبان المرجاني الماليزي الأزرق
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الثعبان المرجاني الماليزي الأزرق
© iStock.com / Moonstone Images
ساحر ثعابين مع أفعى "كوبرا" في جايبور، الهند
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© iStock.com / Moonstone Images
ساحر ثعابين مع أفعى "كوبرا" في جايبور، الهند
© Getty Images / Marcos del Mazoأفعى الرموش
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© Getty Images / Marcos del Mazo
أفعى الرموش
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ثعبان "الشمس" الآسيوي (حدابة)
© iStock.com / SundariJiالثعبان الطائر في تايلاند
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© iStock.com / SundariJi
الثعبان الطائر في تايلاند
© iStock.com / IMPALASTOCKأفعى الفراشة
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© iStock.com / IMPALASTOCK
أفعى الفراشة