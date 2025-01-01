أجمل 10 ثعابين في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250101/1096381043.html
أجمل 10 ثعابين في العالم
أجمل 10 ثعابين في العالم
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لأجمل 10 ثعابين في العالم. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T10:28+0000
2025-01-01T10:28+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/01/1096381213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c49d06fed8926bfb1fd4fb7a01ef0b03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/01/1096381213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92ff3b81e01c1810765f5e481e4ad340.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أجمل 10 ثعابين في العالم

10:28 GMT 01.01.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" صورا لأجمل 10 ثعابين في العالم.
© iStock.com / Daniel Mertes

ثعبان "شجرة الزمرد" الأخضر

ثعبان &quot;شجرة الزمرد&quot; الأخضر - سبوتنيك عربي
1/10
© iStock.com / Daniel Mertes

ثعبان "شجرة الزمرد" الأخضر

CC BY-SA 4.0 / Marioxramos / Adult male rainbow snake (cropped image)

ثعبان "قوس قزح" ذكر بالغ

ثعبان &quot;قوس قزح&quot; ذكر بالغ - سبوتنيك عربي
2/10
CC BY-SA 4.0 / Marioxramos / Adult male rainbow snake (cropped image)

ثعبان "قوس قزح" ذكر بالغ

© iStock.com / reptiles4all

أفعى "بوش" الشوكية

أفعى &quot;بوش&quot; الشوكية - سبوتنيك عربي
3/10
© iStock.com / reptiles4all

أفعى "بوش" الشوكية

CC BY 2.0 / Don Loarie / California Red-sided Garter Snake

ثعبان الرباط ذو الجوانب الحمراء (ثعبان الرباط المشترك)

ثعبان الرباط ذو الجوانب الحمراء (ثعبان الرباط المشترك) - سبوتنيك عربي
4/10
CC BY 2.0 / Don Loarie / California Red-sided Garter Snake

ثعبان الرباط ذو الجوانب الحمراء (ثعبان الرباط المشترك)

CC BY-SA 4.0 / Seshadri.K.S / Blue Malayan Coral Snake (cropped image)الثعبان المرجاني الماليزي الأزرق
الثعبان المرجاني الماليزي الأزرق - سبوتنيك عربي
5/10
CC BY-SA 4.0 / Seshadri.K.S / Blue Malayan Coral Snake (cropped image)
الثعبان المرجاني الماليزي الأزرق
© iStock.com / Moonstone Images

ساحر ثعابين مع أفعى "كوبرا" في جايبور، الهند

ساحر ثعابين مع أفعى &quot;كوبرا&quot; في جايبور، الهند - سبوتنيك عربي
6/10
© iStock.com / Moonstone Images

ساحر ثعابين مع أفعى "كوبرا" في جايبور، الهند

© Getty Images / Marcos del Mazoأفعى الرموش
أفعى الرموش - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Marcos del Mazo
أفعى الرموش
CC0 / ssismsscience /

ثعبان "الشمس" الآسيوي (حدابة)

ثعبان &quot;الشمس&quot; الآسيوي (حدابة) - سبوتنيك عربي
8/10
CC0 / ssismsscience /

ثعبان "الشمس" الآسيوي (حدابة)

© iStock.com / SundariJiالثعبان الطائر في تايلاند
الثعبان الطائر في تايلاند - سبوتنيك عربي
9/10
© iStock.com / SundariJi
الثعبان الطائر في تايلاند
© iStock.com / IMPALASTOCKأفعى الفراشة
أفعى الفراشة - سبوتنيك عربي
10/10
© iStock.com / IMPALASTOCK
أفعى الفراشة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала