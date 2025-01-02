https://sarabic.ae/20250102/إسرائيل-تكشف-تفاصيل-عملية-عسكرية-سرية-نفذتها-قبل-4-أشهر-في-سوريا-صور-وفيديو-1096427532.html
إسرائيل تكشف تفاصيل عملية عسكرية سرية نفذتها قبل 4 أشهر في سوريا... صور وفيديو
إسرائيل تكشف تفاصيل عملية عسكرية سرية نفذتها قبل 4 أشهر في سوريا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T17:03+0000
2025-01-02T17:03+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إنه على مدار سنوات، عملت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية على جمع المعلومات ومراقبة الموقع بشكل مستمر، مما سمح بوضع خطة شاملة لتدميره.وأضاف أن أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ قاموا بالهبوط في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية، مدعومين بغطاء جوي من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وسفن سلاح البحرية.وأشار البيان إلى أن الموقع الذي تم استهدافه، "تم بناؤه بتمويل ودعم إيراني، لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية البعيدة المدى وكان الهدف منه تعزيز قدرة إيران على تسليح وكلائها، بما في ذلك "حزب الله"، على الحدود الشمالية لإسرائيل".ووفقا للبيان، تمكنت القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على معدات إنتاج حيوية مثل خلاط "بلانتاري" ووسائل قتالية، بالإضافة إلى وثائق استخبارية هامة.كما تم تدمير المجمع بالكامل قبل عودة القوات بسلام إلى إسرائيل، حسبما أفاد البيان.وشدد الجيش الإسرائيلي في البيان على التزامه "بمواصلة التحرك لإزالة التهديدات الموجهة ضد مواطني إسرائيل من خلال عمليات نوعية ومتقدمة".
https://sarabic.ae/20241228/هل-ضربت-إسرائيل-موقعا-في-سوريا-بقنبلة-نووية-القصة-الكاملة-لما-حدث-1096273426.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تكشف تفاصيل عملية عسكرية سرية نفذتها قبل 4 أشهر في سوريا... صور وفيديو
كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل العمق السوري، في 8 سبتمبر/أيلول 2024.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إنه على مدار سنوات، عملت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية على جمع المعلومات ومراقبة الموقع بشكل مستمر، مما سمح بوضع خطة شاملة لتدميره.
وأضاف أن أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ قاموا بالهبوط في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية، مدعومين بغطاء جوي من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وسفن سلاح البحرية.
وأشار البيان إلى أن الموقع الذي تم استهدافه، "تم بناؤه بتمويل ودعم إيراني، لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية البعيدة المدى وكان الهدف منه تعزيز قدرة إيران على تسليح وكلائها، بما في ذلك "حزب الله"، على الحدود الشمالية لإسرائيل".
28 ديسمبر 2024, 11:20 GMT
ووفقا للبيان، تمكنت القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على معدات إنتاج حيوية مثل خلاط "بلانتاري" ووسائل قتالية، بالإضافة إلى وثائق استخبارية هامة.
كما تم تدمير المجمع بالكامل قبل عودة القوات بسلام إلى إسرائيل، حسبما أفاد البيان.
وشدد الجيش الإسرائيلي في البيان على التزامه "بمواصلة التحرك لإزالة التهديدات الموجهة ضد مواطني إسرائيل من خلال عمليات نوعية ومتقدمة".