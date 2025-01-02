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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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إسرائيل تكشف تفاصيل عملية عسكرية سرية نفذتها قبل 4 أشهر في سوريا... صور وفيديو
إسرائيل تكشف تفاصيل عملية عسكرية سرية نفذتها قبل 4 أشهر في سوريا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T17:03+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إنه على مدار سنوات، عملت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية على جمع المعلومات ومراقبة الموقع بشكل مستمر، مما سمح بوضع خطة شاملة لتدميره.وأضاف أن أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ قاموا بالهبوط في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية، مدعومين بغطاء جوي من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وسفن سلاح البحرية.وأشار البيان إلى أن الموقع الذي تم استهدافه، "تم بناؤه بتمويل ودعم إيراني، لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية البعيدة المدى وكان الهدف منه تعزيز قدرة إيران على تسليح وكلائها، بما في ذلك "حزب الله"، على الحدود الشمالية لإسرائيل".ووفقا للبيان، تمكنت القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على معدات إنتاج حيوية مثل خلاط "بلانتاري" ووسائل قتالية، بالإضافة إلى وثائق استخبارية هامة.كما تم تدمير المجمع بالكامل قبل عودة القوات بسلام إلى إسرائيل، حسبما أفاد البيان.وشدد الجيش الإسرائيلي في البيان على التزامه "بمواصلة التحرك لإزالة التهديدات الموجهة ضد مواطني إسرائيل من خلال عمليات نوعية ومتقدمة".
https://sarabic.ae/20241228/هل-ضربت-إسرائيل-موقعا-في-سوريا-بقنبلة-نووية-القصة-الكاملة-لما-حدث-1096273426.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تكشف تفاصيل عملية عسكرية سرية نفذتها قبل 4 أشهر في سوريا... صور وفيديو

17:03 GMT 02.01.2025
© Photo / Lockheed Martin مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Photo / Lockheed Martin
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كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل العمق السوري، في 8 سبتمبر/أيلول 2024.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إنه على مدار سنوات، عملت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية على جمع المعلومات ومراقبة الموقع بشكل مستمر، مما سمح بوضع خطة شاملة لتدميره.
وأضاف أن أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ قاموا بالهبوط في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية، مدعومين بغطاء جوي من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وسفن سلاح البحرية.
وأشار البيان إلى أن الموقع الذي تم استهدافه، "تم بناؤه بتمويل ودعم إيراني، لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية البعيدة المدى وكان الهدف منه تعزيز قدرة إيران على تسليح وكلائها، بما في ذلك "حزب الله"، على الحدود الشمالية لإسرائيل".
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ووفقا للبيان، تمكنت القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على معدات إنتاج حيوية مثل خلاط "بلانتاري" ووسائل قتالية، بالإضافة إلى وثائق استخبارية هامة.
كما تم تدمير المجمع بالكامل قبل عودة القوات بسلام إلى إسرائيل، حسبما أفاد البيان.
وشدد الجيش الإسرائيلي في البيان على التزامه "بمواصلة التحرك لإزالة التهديدات الموجهة ضد مواطني إسرائيل من خلال عمليات نوعية ومتقدمة".
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