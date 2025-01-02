https://sarabic.ae/20250102/البحرين-تمنح-موظفيها-عطلة-رسمية-بسبب-نهائي-كأس-الخليج-1096412261.html
البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية بسبب نهائي "كأس الخليج"
البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية بسبب نهائي "كأس الخليج"
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة البحرينية، أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير/ كانون... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T10:00+0000
2025-01-02T10:00+0000
2025-01-02T10:00+0000
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البحرين
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وقال موقع "يلا كورة"، إن "نهائي كأس الخليج في نسخته الحالية سيجمع بين منتخبي البحرين ونظيره العماني".ويأتي هذا القرار بتوجيهات من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سواء فاز المنتخب البحريني أو خسر في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، يوم السبت المقبل 4 يناير الجاري.وأوضح البيان الحكومي أن منح الإجازة يهدف إلى تمكين المشجعين من مؤازرة المنتخب الوطني في هذا اللقاء، نظرًا لتعذر عودتهم إلى البحرين من الكويت قبل بداية أوقات العمل.يُذكر أن المنتخب البحريني تُوج بلقب كأس الخليج مرة واحدة عام 2019، على حساب المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.
https://sarabic.ae/20241225/ريمونتادا-تقود-المنتخب-السعودي-للفوز-على-نظيره-اليمني-في-كأس-خليجي-26-فيديو-1096190201.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, البحرين
رياضة, أخبار كرة القدم, البحرين
البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية بسبب نهائي "كأس الخليج"
أصدرت الحكومة البحرينية، أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في اليوم الذي يلي نهائي منافسات كأس الخليج (خليجي 26) لكرة القدم.
وقال موقع
"يلا كورة"، إن "نهائي كأس الخليج في نسخته الحالية سيجمع بين منتخبي البحرين ونظيره العماني".
ويأتي هذا القرار بتوجيهات من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سواء فاز المنتخب البحريني أو خسر في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، يوم السبت المقبل 4 يناير الجاري.
25 ديسمبر 2024, 19:54 GMT
وأوضح البيان الحكومي أن منح الإجازة يهدف إلى تمكين المشجعين من مؤازرة المنتخب الوطني في هذا اللقاء، نظرًا لتعذر عودتهم إلى البحرين من الكويت قبل بداية أوقات العمل.
وكان المنتخب البحريني، قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الكويت، في الدور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب عُمان بفوزه على السعودية.
يُذكر أن المنتخب البحريني تُوج بلقب كأس الخليج مرة واحدة عام 2019، على حساب المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.