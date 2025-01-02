البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية بسبب نهائي "كأس الخليج"

عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250102/البحرين-تمنح-موظفيها-عطلة-رسمية-بسبب-نهائي-كأس-الخليج-1096412261.html
البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية بسبب نهائي "كأس الخليج"
البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية بسبب نهائي "كأس الخليج"
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة البحرينية، أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير/ كانون... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T10:00+0000
2025-01-02T10:00+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
البحرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096412065_0:135:2000:1260_1920x0_80_0_0_9ec9e3cff506027cb05087ca0f611310.jpg
وقال موقع "يلا كورة"، إن "نهائي كأس الخليج في نسخته الحالية سيجمع بين منتخبي البحرين ونظيره العماني".ويأتي هذا القرار بتوجيهات من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سواء فاز المنتخب البحريني أو خسر في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، يوم السبت المقبل 4 يناير الجاري.وأوضح البيان الحكومي أن منح الإجازة يهدف إلى تمكين المشجعين من مؤازرة المنتخب الوطني في هذا اللقاء، نظرًا لتعذر عودتهم إلى البحرين من الكويت قبل بداية أوقات العمل.يُذكر أن المنتخب البحريني تُوج بلقب كأس الخليج مرة واحدة عام 2019، على حساب المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.
https://sarabic.ae/20241225/ريمونتادا-تقود-المنتخب-السعودي-للفوز-على-نظيره-اليمني-في-كأس-خليجي-26-فيديو-1096190201.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096412065_71:0:1931:1395_1920x0_80_0_0_e6577db5efb0b53226c2f211382ba239.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, البحرين
رياضة, أخبار كرة القدم, البحرين

البحرين تمنح موظفيها عطلة رسمية بسبب نهائي "كأس الخليج"

10:00 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Hasan Jamaliمنتخب البحرين
منتخب البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Hasan Jamali
تابعنا عبر
أصدرت الحكومة البحرينية، أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في اليوم الذي يلي نهائي منافسات كأس الخليج (خليجي 26) لكرة القدم.
وقال موقع "يلا كورة"، إن "نهائي كأس الخليج في نسخته الحالية سيجمع بين منتخبي البحرين ونظيره العماني".
ويأتي هذا القرار بتوجيهات من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سواء فاز المنتخب البحريني أو خسر في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، يوم السبت المقبل 4 يناير الجاري.
المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
مجتمع
"ريمونتادا" تقود المنتخب السعودي للفوز على نظيره اليمني في كأس "خليجي 26"... فيديو
25 ديسمبر 2024, 19:54 GMT
وأوضح البيان الحكومي أن منح الإجازة يهدف إلى تمكين المشجعين من مؤازرة المنتخب الوطني في هذا اللقاء، نظرًا لتعذر عودتهم إلى البحرين من الكويت قبل بداية أوقات العمل.

وكان المنتخب البحريني، قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الكويت، في الدور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب عُمان بفوزه على السعودية.

يُذكر أن المنتخب البحريني تُوج بلقب كأس الخليج مرة واحدة عام 2019، على حساب المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала