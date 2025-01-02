الداخلية المصرية تكشف حقيقة خطف الفتيات بالقاهرة والجيزة

عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مدار الليل والنهار
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الداخلية المصرية تكشف حقيقة خطف الفتيات بالقاهرة والجيزة
الداخلية المصرية تكشف حقيقة خطف الفتيات بالقاهرة والجيزة
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الداخلية المصرية على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رصد ظواهر جنائية في البلاد. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة إن "قنوات مغرضة تروج لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس.وأوضحت الوزارة أن المتابعة الإعلامية بالوزارة رصدت تنامي نشاط إحدى القنوات الموالية لـ"جماعة الإخوان الإرهابية"، بمواقع التواصل الاجتماعي.وتابعت الوزارة المصرية: "نشرت تلك القنوات مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تزعم خلاله وجود ظواهر جنائية، وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وفي محافظة الجيزة أيضا"، مشيرة إلى أن "ذلك يخالف حقيقة الوضع الأمني المستقر في مصر".ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القنوات المشار إليها بسبب ترويجهم "ادعاءات كاذبة".وطالبت الداخلية المصرية المواطنين بـ"عدم الانسياق خلف ما يتم بثه بتلك القنوات المغرضة، التي تروج لمخططات الجماعة الإرهابية"، على حد قولها.
https://sarabic.ae/20201008/النيابة-العامة-المصرية-تكشف-حقيقة-خطف-فتيات-وأطفال-في-الإسكندرية-1046771489.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الداخلية المصرية تكشف حقيقة خطف الفتيات بالقاهرة والجيزة

10:53 GMT 02.01.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
علقت وزارة الداخلية المصرية على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رصد ظواهر جنائية في البلاد.
وقالت الوزارة إن "قنوات مغرضة تروج لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أن المتابعة الإعلامية بالوزارة رصدت تنامي نشاط إحدى القنوات الموالية لـ"جماعة الإخوان الإرهابية"، بمواقع التواصل الاجتماعي.
الإسكندرية، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2020
النيابة العامة المصرية تكشف حقيقة خطف فتيات وأطفال في الإسكندرية
8 أكتوبر 2020, 15:08 GMT
وتابعت الوزارة المصرية: "نشرت تلك القنوات مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تزعم خلاله وجود ظواهر جنائية، وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وفي محافظة الجيزة أيضا"، مشيرة إلى أن "ذلك يخالف حقيقة الوضع الأمني المستقر في مصر".

وبحسب الوزارة، فإن نتائج فحص تلك الفيديوهات أظهرت عدم ورود أية بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه.

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القنوات المشار إليها بسبب ترويجهم "ادعاءات كاذبة".
وطالبت الداخلية المصرية المواطنين بـ"عدم الانسياق خلف ما يتم بثه بتلك القنوات المغرضة، التي تروج لمخططات الجماعة الإرهابية"، على حد قولها.
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