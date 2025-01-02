https://sarabic.ae/20250102/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-خطف-الفتيات-بالقاهرة-والجيزة-1096413679.html
الداخلية المصرية تكشف حقيقة خطف الفتيات بالقاهرة والجيزة
الداخلية المصرية تكشف حقيقة خطف الفتيات بالقاهرة والجيزة
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الداخلية المصرية على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رصد ظواهر جنائية في البلاد. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T10:53+0000
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وقالت الوزارة إن "قنوات مغرضة تروج لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس.وأوضحت الوزارة أن المتابعة الإعلامية بالوزارة رصدت تنامي نشاط إحدى القنوات الموالية لـ"جماعة الإخوان الإرهابية"، بمواقع التواصل الاجتماعي.وتابعت الوزارة المصرية: "نشرت تلك القنوات مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تزعم خلاله وجود ظواهر جنائية، وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وفي محافظة الجيزة أيضا"، مشيرة إلى أن "ذلك يخالف حقيقة الوضع الأمني المستقر في مصر".ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القنوات المشار إليها بسبب ترويجهم "ادعاءات كاذبة".وطالبت الداخلية المصرية المواطنين بـ"عدم الانسياق خلف ما يتم بثه بتلك القنوات المغرضة، التي تروج لمخططات الجماعة الإرهابية"، على حد قولها.
https://sarabic.ae/20201008/النيابة-العامة-المصرية-تكشف-حقيقة-خطف-فتيات-وأطفال-في-الإسكندرية-1046771489.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
الداخلية المصرية تكشف حقيقة خطف الفتيات بالقاهرة والجيزة
علقت وزارة الداخلية المصرية على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رصد ظواهر جنائية في البلاد.
وقالت الوزارة إن "قنوات مغرضة تروج لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد"، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أن المتابعة الإعلامية بالوزارة رصدت تنامي نشاط إحدى القنوات الموالية لـ"جماعة الإخوان الإرهابية"، بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت الوزارة المصرية: "نشرت تلك القنوات مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تزعم خلاله وجود ظواهر جنائية، وانتشار حالات خطف
الفتيات والأطفال بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، وفي محافظة الجيزة أيضا"، مشيرة إلى أن "ذلك يخالف حقيقة الوضع الأمني المستقر في مصر".
وبحسب الوزارة، فإن نتائج فحص تلك الفيديوهات أظهرت عدم ورود أية بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه.
ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القنوات المشار إليها بسبب ترويجهم "ادعاءات كاذبة".
وطالبت الداخلية المصرية
المواطنين بـ"عدم الانسياق خلف ما يتم بثه بتلك القنوات المغرضة، التي تروج لمخططات الجماعة الإرهابية"، على حد قولها.