https://sarabic.ae/20250102/باحث-في-الشأن-اليمني-التآمر-على-اليمن-لن-ينتهي-بانتهاء-حرب-غزة-ومقبلون-على-وضع-خطير-1096409131.html

باحث في الشأن اليمني: التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء حرب غزة ومقبلون على وضع خطير

باحث في الشأن اليمني: التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء حرب غزة ومقبلون على وضع خطير

سبوتنيك عربي

أكّد الباحث في الشأن اليمني محمّد أبو رأس، أن "اليمنيين يسعون لإرساء معادلة واضحة مفادها أن العدوان على أي بلد عربي في هذه المنطقة لن يُترك دون ردّ"، لافتاً... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T09:05+0000

2025-01-02T09:05+0000

2025-01-02T09:05+0000

الحرب على اليمن

تقارير سبوتنيك

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وتوقّع أبو رأس، خلال حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، توقّف الحرب من الغارات التي كانت تنفّذ، ولكن بشرط توقّف الحرب في غزّة، بالمقابل فإن الاستمرار في التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء هذه الحرب، لذلك نحن مقبلون على وضع خطير خلال هذا العام الجديد، على حد قوله.وأضاف محمد أبو رأس أن "هذا الموقف الإسنادي لغزة كان الموضوع الرئيسي، الذي أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لاستخدام اليمن ورقة هامة جدًا وهي ورقة البحر الأحمر".وأكد أبو رأس أن "هذه العمليات أدت إلى توقف البحر برمته، وأثّرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث جعلته يخسر المليارات، وأوقفت عمليات الاستيراد والتصدير".وعن الحصار الاقتصادي، الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، تحدث أبو رأس قائلاً: "القرارات والأساليب كثيرة اعتمدتها واتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على اليمن، ولكنها دائماً كانت تجد نفسها أمام طريق مسدود، فبعد حرب دامت لأكثر من 9 سنوات، لم تستطع واشنطن كسر العزيمة اليمنية، بل إنها في كل مرحلة كانت تجد نفسها أمام واقع مغاير لأهدافها وأطماعها في اليمن، فالهدف الأبرز للولايات المتحدة هو إضعاف حكومة صنعاء عسكريا، لذلك أتوقع أن يشتد الحصار أكثر خلال الفترة القادمة بحكم أن أمريكا تعتبر اليمن تهدد مصالحها في المنطقة".بعد نفي إسرائيل.. الدولة التي أغارت على مواقع عسكرية في اليمن تكشف عن نفسها

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الحرب على اليمن, تقارير سبوتنيك