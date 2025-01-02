باحث في الشأن اليمني: التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء حرب غزة ومقبلون على وضع خطير

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250102/باحث-في-الشأن-اليمني-التآمر-على-اليمن-لن-ينتهي-بانتهاء-حرب-غزة-ومقبلون-على-وضع-خطير-1096409131.html
باحث في الشأن اليمني: التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء حرب غزة ومقبلون على وضع خطير
باحث في الشأن اليمني: التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء حرب غزة ومقبلون على وضع خطير
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في الشأن اليمني محمّد أبو رأس، أن "اليمنيين يسعون لإرساء معادلة واضحة مفادها أن العدوان على أي بلد عربي في هذه المنطقة لن يُترك دون ردّ"، لافتاً... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:05+0000
2025-01-02T09:05+0000
الحرب على اليمن
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وتوقّع أبو رأس، خلال حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، توقّف الحرب من الغارات التي كانت تنفّذ، ولكن بشرط توقّف الحرب في غزّة، بالمقابل فإن الاستمرار في التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء هذه الحرب، لذلك نحن مقبلون على وضع خطير خلال هذا العام الجديد، على حد قوله.وأضاف محمد أبو رأس أن "هذا الموقف الإسنادي لغزة كان الموضوع الرئيسي، الذي أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لاستخدام اليمن ورقة هامة جدًا وهي ورقة البحر الأحمر".وأكد أبو رأس أن "هذه العمليات أدت إلى توقف البحر برمته، وأثّرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث جعلته يخسر المليارات، وأوقفت عمليات الاستيراد والتصدير".وعن الحصار الاقتصادي، الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، تحدث أبو رأس قائلاً: "القرارات والأساليب كثيرة اعتمدتها واتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على اليمن، ولكنها دائماً كانت تجد نفسها أمام طريق مسدود، فبعد حرب دامت لأكثر من 9 سنوات، لم تستطع واشنطن كسر العزيمة اليمنية، بل إنها في كل مرحلة كانت تجد نفسها أمام واقع مغاير لأهدافها وأطماعها في اليمن، فالهدف الأبرز للولايات المتحدة هو إضعاف حكومة صنعاء عسكريا، لذلك أتوقع أن يشتد الحصار أكثر خلال الفترة القادمة بحكم أن أمريكا تعتبر اليمن تهدد مصالحها في المنطقة".بعد نفي إسرائيل.. الدولة التي أغارت على مواقع عسكرية في اليمن تكشف عن نفسها
https://sarabic.ae/20250101/إيران-تحذر-من-تبعات-هجمات-أمريكا-وبريطانيا-على-اليمن-1096377734.html
https://sarabic.ae/20250101/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-جديدة-بصاروخ-أرض-جو-1096376831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3a0ff1238d616a98ec6dec217775cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, تقارير سبوتنيك
الحرب على اليمن, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن اليمني: التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء حرب غزة ومقبلون على وضع خطير

09:05 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
حصري
أكّد الباحث في الشأن اليمني محمّد أبو رأس، أن "اليمنيين يسعون لإرساء معادلة واضحة مفادها أن العدوان على أي بلد عربي في هذه المنطقة لن يُترك دون ردّ"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، لن يتركا اليمن دون محاولة تدخل لإيقاف القوة الفتية الصاعدة في اليمن".
وتوقّع أبو رأس، خلال حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، توقّف الحرب من الغارات التي كانت تنفّذ، ولكن بشرط توقّف الحرب في غزّة، بالمقابل فإن الاستمرار في التآمر على اليمن لن ينتهي بانتهاء هذه الحرب، لذلك نحن مقبلون على وضع خطير خلال هذا العام الجديد، على حد قوله.

وأوضح الباحث السياسي أن "عمليات الإسناد التي أُعلن عنها منذ بداية "طوفان الأقصى"، من قبل السيد الحوثي تهدف إلى إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، مشيراً إلى أن "دعم غزة جاء من أحرار العالم، بما في ذلك لبنان والعراق وإيران واليمن".

إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
إيران تحذر من تبعات هجمات أمريكا وبريطانيا على اليمن
أمس, 07:24 GMT
وأضاف محمد أبو رأس أن "هذا الموقف الإسنادي لغزة كان الموضوع الرئيسي، الذي أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لاستخدام اليمن ورقة هامة جدًا وهي ورقة البحر الأحمر".

وحول نشوب الحرب الأهلية في اليمن، قال المتابع للشأن اليمني: "الوضع في اليمن مختلف، حيث تستغلّ إسرائيل، كعادتها، الأحداث في المنطقة بهدف التوسّع، وذلك تحت ذرائع مختلفة ومعيّنة، لذلك لن تتمكّن من تكرار السيناريو السوري أو اللبناني في اليمن"، مبيناً أن "الكيان الإسرائيلي يحاول التقليل من قيمة العمليات اليمنية الإسنادية لغزة، مدعيًا أن هذه العمليّات ليس لها تأثير".

وأكد أبو رأس أن "هذه العمليات أدت إلى توقف البحر برمته، وأثّرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث جعلته يخسر المليارات، وأوقفت عمليات الاستيراد والتصدير".
طائرة بريداتور بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جديدة بصاروخ "أرض جو"... فيديو
أمس, 06:33 GMT
وعن الحصار الاقتصادي، الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، تحدث أبو رأس قائلاً: "القرارات والأساليب كثيرة اعتمدتها واتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على اليمن، ولكنها دائماً كانت تجد نفسها أمام طريق مسدود، فبعد حرب دامت لأكثر من 9 سنوات، لم تستطع واشنطن كسر العزيمة اليمنية، بل إنها في كل مرحلة كانت تجد نفسها أمام واقع مغاير لأهدافها وأطماعها في اليمن، فالهدف الأبرز للولايات المتحدة هو إضعاف حكومة صنعاء عسكريا، لذلك أتوقع أن يشتد الحصار أكثر خلال الفترة القادمة بحكم أن أمريكا تعتبر اليمن تهدد مصالحها في المنطقة".
بعد نفي إسرائيل.. الدولة التي أغارت على مواقع عسكرية في اليمن تكشف عن نفسها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала