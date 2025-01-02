https://sarabic.ae/20250102/عراقجي-مستعدون-لإجراء-مفاوضات-نووية-مشرفة-1096412409.html

عراقجي: مستعدون لإجراء مفاوضات نووية مشرفة

عراقجي: مستعدون لإجراء مفاوضات نووية مشرفة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "إجراء مفاوضات نووية جديدة أم لا، يعتمد على مدى جاهزية الجانب الآخر". 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T10:05+0000

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وقال عراقجي، في مقابلة صحيفة، إن "إيران مستعدة لمفاوضات عادلة ومشرفة تؤمن حقوق الشعب الإيراني، وتراعى فيها الخطوط الحمر"، مضيفا: "لو لا قدرات إيران الصاروخية، لما تفاوض معها أحد".وتابع: "لو كانوا قادرين على تدمير منشآتنا النووية بضربة عسكرية واحدة، فما الداعي لأن يجلسوا ويتفاوضوا معنا لأكثر من عامين؟"، مردفًا: "لماذا كان وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول 1+5 يجتمعون لأسابيع، بل لأيام طويلة للوصول إلى تفاهم؟ السبب ببساطة هو أنهم لم يكن لديهم القدرة العسكرية على القضاء على منشآتنا".وأكد عراقجي: "قواتنا المسلحة، عبر القدرات الصاروخية ذات الطابع الردعي، هي من أنشأت هذه الحماية"، لافتًا إلى أن "قدرتنا على الردع شكّلت الدرع الحامي لمنشآتنا النووية، وهذه الحماية جاءت من صواريخنا ومنظومتنا الدفاعية بشكل عام".وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، عن عقد الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية، في 13يناير/ كانون الثاني الجاري.وقال نائب وزیر الخارجية للشؤون الدولیة کاظم غریب آبادي، إن "ما یجري بین إيران والدول الأوروبیة الثلاث هو مباحثات ولیس مفاوضات"، حسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.وشدد آبادي على أن "إيران سعت دائما، وبالتعاون المستمر مع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى توسيع نطاق التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب ظاهرة تتطلب تحرکا جماعيا وتضامنا عالميا لمكافحتها".وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، مساء الاثنين الماضي، إن "العقيدة النووية الإيرانية لم تتغير حتى الآن وفقاً لتوجيهات قائد الثورة، وذلك خلافاً لما نُشر في بعض وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وبعث ترامب، خلال الأيام القليلة الماضية، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وقال المصدر إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عُمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين، يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا، عام 2018".وردا على ما ورد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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