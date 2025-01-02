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القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم مقر الشركة المالكة للطائرة المنكوبة
كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم مقر الشركة المالكة للطائرة المنكوبة
سبوتنيك عربي
داهمت قوات من الشرطة الكورية الجنوبية مقرات شركة الطيران المالكة للطائرة المنكوبة، التي أدى تحطمها إلى مقتل 179 شخصا، قبل أيام. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:48+0000
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,ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن عمليات التفتيش شملت مطار موان الدولي ومكاتب شركة الطيران "جيجو إير" ومواقع أخرى.ونقلت الوكالة عن مسؤولين، قولهم إن شرطة إقليم جنوب جولا، فتشت أيضا مكاتب "جيجو إير" في سيئول ومكتب موان التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.ولفتت إلى أن عمليات التفتيش والمصادرة التي أجرتها الشرطة جاءت بناء على اتهامات بالإهمال المهني، الذي نتج عنها الحادث المميت.وتحطمت الطائرة يوم الأحد الماضي، إثر هبوطها دون استخدام عجلات الهبوط، ما أدى إلى اصطدامها بجدار خرساني في المطار، وأدى ذلك إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.
https://sarabic.ae/20241230/3-حوادث-في-يوم-واحد-حقائق-مؤلمة-عن-طائرة-بوينغ-737---800-1096344150.html
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كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم مقر الشركة المالكة للطائرة المنكوبة

09:48 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 02.01.2025)
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية
الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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داهمت قوات من الشرطة الكورية الجنوبية مقرات شركة الطيران المالكة للطائرة المنكوبة، التي أدى تحطمها إلى مقتل 179 شخصا، قبل أيام.
,ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن عمليات التفتيش شملت مطار موان الدولي ومكاتب شركة الطيران "جيجو إير" ومواقع أخرى.
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ونقلت الوكالة عن مسؤولين، قولهم إن شرطة إقليم جنوب جولا، فتشت أيضا مكاتب "جيجو إير" في سيئول ومكتب موان التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.
ولفتت إلى أن عمليات التفتيش والمصادرة التي أجرتها الشرطة جاءت بناء على اتهامات بالإهمال المهني، الذي نتج عنها الحادث المميت.
وتحطمت الطائرة يوم الأحد الماضي، إثر هبوطها دون استخدام عجلات الهبوط، ما أدى إلى اصطدامها بجدار خرساني في المطار، وأدى ذلك إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.
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