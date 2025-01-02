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كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم مقر الشركة المالكة للطائرة المنكوبة
كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم مقر الشركة المالكة للطائرة المنكوبة
سبوتنيك عربي
داهمت قوات من الشرطة الكورية الجنوبية مقرات شركة الطيران المالكة للطائرة المنكوبة، التي أدى تحطمها إلى مقتل 179 شخصا، قبل أيام. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:48+0000
2025-01-02T09:48+0000
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,ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن عمليات التفتيش شملت مطار موان الدولي ومكاتب شركة الطيران "جيجو إير" ومواقع أخرى.ونقلت الوكالة عن مسؤولين، قولهم إن شرطة إقليم جنوب جولا، فتشت أيضا مكاتب "جيجو إير" في سيئول ومكتب موان التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.ولفتت إلى أن عمليات التفتيش والمصادرة التي أجرتها الشرطة جاءت بناء على اتهامات بالإهمال المهني، الذي نتج عنها الحادث المميت.وتحطمت الطائرة يوم الأحد الماضي، إثر هبوطها دون استخدام عجلات الهبوط، ما أدى إلى اصطدامها بجدار خرساني في المطار، وأدى ذلك إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.
https://sarabic.ae/20241230/3-حوادث-في-يوم-واحد-حقائق-مؤلمة-عن-طائرة-بوينغ-737---800-1096344150.html
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أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الجنوبية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الجنوبية, الأخبار
كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم مقر الشركة المالكة للطائرة المنكوبة
09:48 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 02.01.2025)
داهمت قوات من الشرطة الكورية الجنوبية مقرات شركة الطيران المالكة للطائرة المنكوبة، التي أدى تحطمها إلى مقتل 179 شخصا، قبل أيام.
,ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن عمليات التفتيش شملت مطار موان الدولي ومكاتب شركة الطيران "جيجو إير" ومواقع أخرى.
30 ديسمبر 2024, 19:10 GMT
ونقلت الوكالة عن مسؤولين، قولهم إن شرطة إقليم جنوب جولا، فتشت أيضا مكاتب "جيجو إير" في سيئول ومكتب موان التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران
.
ولفتت إلى أن عمليات التفتيش والمصادرة التي أجرتها الشرطة جاءت بناء على اتهامات بالإهمال المهني، الذي نتج عنها الحادث المميت
.
وتحطمت الطائرة يوم الأحد الماضي، إثر هبوطها دون استخدام عجلات الهبوط، ما أدى إلى اصطدامها
بجدار خرساني في المطار، وأدى ذلك إلى مقتل 179 شخصا من أصل 181 راكبا كانوا على متنها.