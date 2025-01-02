كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق تصل مقر إقامة الرئيس السابق لتوقيفه

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250102/كوريا-الجنوبية-سلطات-التحقيق-تصل-مقر-إقامة-الرئيس-السابق-لتوقيفه-1096433400.html
كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق تصل مقر إقامة الرئيس السابق لتوقيفه
كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق تصل مقر إقامة الرئيس السابق لتوقيفه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية كورية جنوبية أن سلطات التحقيق وصلت إلى مقر إقامة الرئيس السابق يون سيوك - يول وذلك تمهيدًا لتوقيفه على خلفيه فرضه الأحكام العرفية مطلع... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T23:15+0000
2025-01-02T23:15+0000
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وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، اليوم الجمعة: "المحققون أمام منزل يون (الرئيس المعزول)، لمحاولة تنفيذ أمر الاعتقال".وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس المعزول بالقتال حتى النهاية.ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.واتهم يون سيوك يول، المعارضة بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
https://sarabic.ae/20250102/كوريا-الجنوبية-تزايد-المخاوف-بشأن-صدام-محتمل-وسط-توقعات-باقتراب-تنفيذ-أمر-توقيف-يون-1096420524.html
https://sarabic.ae/20241226/المعارضة-في-كوريا-الجنوبية-تقول-إنه-سيتم-التصويت-غدا-على-عزل-الرئيس-المؤقت-1096195879.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار

كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق تصل مقر إقامة الرئيس السابق لتوقيفه

23:15 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Chung Sung-Jun / Staffأنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول
أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Chung Sung-Jun / Staff
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أفادت وسائل إعلام رسمية كورية جنوبية أن سلطات التحقيق وصلت إلى مقر إقامة الرئيس السابق يون سيوك - يول وذلك تمهيدًا لتوقيفه على خلفيه فرضه الأحكام العرفية مطلع الشهر الماضي.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، اليوم الجمعة: "المحققون أمام منزل يون (الرئيس المعزول)، لمحاولة تنفيذ أمر الاعتقال".
متظاهرون ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام البرلمان في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
كوريا الجنوبية... تزايد المخاوف بشأن صدام محتمل وسط توقعات باقتراب تنفيذ أمر توقيف يون
13:47 GMT
وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس المعزول بالقتال حتى النهاية.
ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.
أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
المعارضة في كوريا الجنوبية تقول إنه سيتم التصويت غدا على عزل الرئيس المؤقت
26 ديسمبر 2024, 06:39 GMT
واتهم يون سيوك يول، المعارضة بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
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