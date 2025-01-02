https://sarabic.ae/20250102/كوريا-الجنوبية-سلطات-التحقيق-تصل-مقر-إقامة-الرئيس-السابق-لتوقيفه-1096433400.html
كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق تصل مقر إقامة الرئيس السابق لتوقيفه
كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق تصل مقر إقامة الرئيس السابق لتوقيفه
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية كورية جنوبية أن سلطات التحقيق وصلت إلى مقر إقامة الرئيس السابق يون سيوك - يول وذلك تمهيدًا لتوقيفه على خلفيه فرضه الأحكام العرفية مطلع... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، اليوم الجمعة: "المحققون أمام منزل يون (الرئيس المعزول)، لمحاولة تنفيذ أمر الاعتقال".وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس المعزول بالقتال حتى النهاية.ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.واتهم يون سيوك يول، المعارضة بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
https://sarabic.ae/20250102/كوريا-الجنوبية-تزايد-المخاوف-بشأن-صدام-محتمل-وسط-توقعات-باقتراب-تنفيذ-أمر-توقيف-يون-1096420524.html
https://sarabic.ae/20241226/المعارضة-في-كوريا-الجنوبية-تقول-إنه-سيتم-التصويت-غدا-على-عزل-الرئيس-المؤقت-1096195879.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
كوريا الجنوبية.. سلطات التحقيق تصل مقر إقامة الرئيس السابق لتوقيفه
أفادت وسائل إعلام رسمية كورية جنوبية أن سلطات التحقيق وصلت إلى مقر إقامة الرئيس السابق يون سيوك - يول وذلك تمهيدًا لتوقيفه على خلفيه فرضه الأحكام العرفية مطلع الشهر الماضي.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية، اليوم الجمعة: "المحققون أمام منزل يون (الرئيس المعزول
)، لمحاولة تنفيذ أمر الاعتقال".
وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بوجود مخاوف بشأن احتمال وقوع صدام حال نفذ المحققون مذكرة توقيف بحق يون سيوك-يول، حيث تعهد الرئيس
المعزول بالقتال حتى النهاية.
ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.
26 ديسمبر 2024, 06:39 GMT
واتهم يون سيوك يول، المعارضة
بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.