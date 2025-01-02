وزير الخارجية الإيراني يكشف عن مصير "حزب الله" في الفترة المقبلة

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250102/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-مصير-حزب-الله-في-الفترة-المقبلة-1096423690.html
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن مصير "حزب الله" في الفترة المقبلة
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن مصير "حزب الله" في الفترة المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "فقدان قادة مثل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، يُعد خسارة كبيرة، لكنه ليس نهاية المسار". 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T14:45+0000
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وتابع مشيرا في لقاء مع وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أمس الأربعاء، أن "حزب الله" اللبناني شهد مثل هذه اللحظات سابقا، وخرج أقوى"، لافتا إلى أن "قاعدته الشعبية وفكره المتجدد يجعلانه قادرا على مواجهة التحديات".وأضاف: "كما أن القضية الفلسطينية، رغم 80 عاما من الاحتلال والقمع، لم تُمحَ بل بقيت حيّة بنضال الشعب الفلسطيني، ما يؤكد أن دماء الشهداء تُحيي النضال وتُبقي الروح مشتعلة".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "غياب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خسارة، لكنه كشخصية شهيد يواصل التأثير بعمق في ساحة المقاومة، مما يعزز إرثه ويُلهب روح النضال".وأضاف الدبلوماسي الإيراني البارز في تصريحاته: "علينا الاعتراف بأن المقاومة واجهت تحديات وضربات مؤخرا، لكنها أثبتت صمودها، إذ فشل العدو في تحقيق أهدافه، سواء في القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية في غزة أو "حزب الله" اللبناني، ورغم هذه التحديات، تستمر المقاومة بثبات، وستحول تلك الضربات إلى نقاط قوة تبني عليها مستقبلا أكثر وضوحا وقوة".وأردف عباس عراقجي: "المستقبل يبدو واعدا، فالمقاومة خلال الأشهر الماضية اكتسبت خبرات ودروسا ثمينة ستساعدها على تصحيح مسارها، وتعزيز أدائها بشكل أكثر فاعلية ودقة".وواصل: "إيران أيضا خرجت من هذه المرحلة بخبرات وتجارب غنية، مما يمهد لمسار أكثر ازدهارا وإيجابية، الأساس في هذه المرحلة هو الالتزام والعمل بروح الجهاد والتفاني، كما جسده الراحل، قاسم سليماني، وغيره من القادة، باتباع هذا النموذج والعمل بروح التضحية والإصرار، يمكن تحقيق إنجازات عظيمة والاستمرار في طريق المقاومة بنجاح أكبر".وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، انتخب الشيخ نعيم قاسم بالإجماع زعيما لـ"حزب الله" اللبناني، بعد اغتيال حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
https://sarabic.ae/20250101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مخزن-أسلحة-تابع-لـحزب-الله-في-جنوبي-لبنان-فيديو-1096376654.html
https://sarabic.ae/20241230/رسالة-قوية-من-حزب-الله-إلى-إسرائيل-هذا-الوضع-لن-يستمر-طويلا-1096338636.html
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أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن مصير "حزب الله" في الفترة المقبلة

14:45 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "فقدان قادة مثل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، يُعد خسارة كبيرة، لكنه ليس نهاية المسار".
وتابع مشيرا في لقاء مع وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أمس الأربعاء، أن "حزب الله" اللبناني شهد مثل هذه اللحظات سابقا، وخرج أقوى"، لافتا إلى أن "قاعدته الشعبية وفكره المتجدد يجعلانه قادرا على مواجهة التحديات".
وأضاف: "كما أن القضية الفلسطينية، رغم 80 عاما من الاحتلال والقمع، لم تُمحَ بل بقيت حيّة بنضال الشعب الفلسطيني، ما يؤكد أن دماء الشهداء تُحيي النضال وتُبقي الروح مشتعلة".
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أمس, 06:41 GMT
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "غياب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، خسارة، لكنه كشخصية شهيد يواصل التأثير بعمق في ساحة المقاومة، مما يعزز إرثه ويُلهب روح النضال".
وأضاف الدبلوماسي الإيراني البارز في تصريحاته: "علينا الاعتراف بأن المقاومة واجهت تحديات وضربات مؤخرا، لكنها أثبتت صمودها، إذ فشل العدو في تحقيق أهدافه، سواء في القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية في غزة أو "حزب الله" اللبناني، ورغم هذه التحديات، تستمر المقاومة بثبات، وستحول تلك الضربات إلى نقاط قوة تبني عليها مستقبلا أكثر وضوحا وقوة".
وأردف عباس عراقجي: "المستقبل يبدو واعدا، فالمقاومة خلال الأشهر الماضية اكتسبت خبرات ودروسا ثمينة ستساعدها على تصحيح مسارها، وتعزيز أدائها بشكل أكثر فاعلية ودقة".
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30 ديسمبر 2024, 14:52 GMT
وواصل: "إيران أيضا خرجت من هذه المرحلة بخبرات وتجارب غنية، مما يمهد لمسار أكثر ازدهارا وإيجابية، الأساس في هذه المرحلة هو الالتزام والعمل بروح الجهاد والتفاني، كما جسده الراحل، قاسم سليماني، وغيره من القادة، باتباع هذا النموذج والعمل بروح التضحية والإصرار، يمكن تحقيق إنجازات عظيمة والاستمرار في طريق المقاومة بنجاح أكبر".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، انتخب الشيخ نعيم قاسم بالإجماع زعيما لـ"حزب الله" اللبناني، بعد اغتيال حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
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