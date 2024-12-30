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https://sarabic.ae/20241230/رسالة-قوية-من-حزب-الله-إلى-إسرائيل-هذا-الوضع-لن-يستمر-طويلا-1096338636.html
رسالة قوية من "حزب الله" إلى إسرائيل: هذا الوضع لن يستمر طويلا
رسالة قوية من "حزب الله" إلى إسرائيل: هذا الوضع لن يستمر طويلا
سبوتنيك عربي
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، أن "المرحلة الآن لها علاقة باتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه يريد تطبيق هذا الاتفاق ويتعاطى مع الموضوع من زاوية... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T14:52+0000
2024-12-30T14:56+0000
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وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني حسن فضل الله، في كلمة له، إن "هذا الوضع لن يستمر والعدو لن يتمكن من أن يحصل بهذه الطرق على ما عجز عنه في الميدان فالشهداء منعوه من التسلل والاحتلال".وأضاف فضل الله، أن "الآن نرى النتيجة من الدعوة التي كانت توجّه إلينا بترك الأمر في الجنوب لليونيفيل وللمؤسسات الرسمية لتقوم بواجباتها"، متابعا: "لن تكون للعدو ضمانة في أرضنا من أحد ولن تكون له حرية التصرف بأرضنا كيفما كان".وأكد أن "المقاومة تعرف واجباتها وما عليها فعله"، مشيرا إلى أن "الذين كانوا يطالبوا حزب الله بترك الأمر للدولة وللقرارات الدولية، أمامهم فترة 60 يوماً وهي اختبار لكل هذه المقولات".وختم فضل الله، بالقول إن "الحزب سيبقى يحمل قضية الدفاع عن لبنان وعن الجنوب لتحرير الأرض وحماية الشعب وصون الإنجازات التي تحققت بتضحيات الشهداء".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالقوات اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل).
https://sarabic.ae/20241227/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-الولايات-المتحدة-تمنع-أي-دولة-من-اتخاذ-خطوات-تنموية-حقيقية-في-لبنان---1096252387.html
https://sarabic.ae/20241227/الخروقات-الإسرائيلية-في-لبنان-هل-تهدد-بانهيار-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-حزب-الله-1096258968.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رسالة قوية من "حزب الله" إلى إسرائيل: هذا الوضع لن يستمر طويلا

14:52 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 14:56 GMT 30.12.2024)
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، أن "المرحلة الآن لها علاقة باتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه يريد تطبيق هذا الاتفاق ويتعاطى مع الموضوع من زاوية مسؤوليات الدولة.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني حسن فضل الله، في كلمة له، إن "هذا الوضع لن يستمر والعدو لن يتمكن من أن يحصل بهذه الطرق على ما عجز عنه في الميدان فالشهداء منعوه من التسلل والاحتلال".
وأضاف فضل الله، أن "الآن نرى النتيجة من الدعوة التي كانت توجّه إلينا بترك الأمر في الجنوب لليونيفيل وللمؤسسات الرسمية لتقوم بواجباتها"، متابعا: "لن تكون للعدو ضمانة في أرضنا من أحد ولن تكون له حرية التصرف بأرضنا كيفما كان".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
وزير الخارجية اللبناني السابق: الولايات المتحدة تمنع أي دولة من اتخاذ خطوات تنموية حقيقية في لبنان
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وأكد أن "المقاومة تعرف واجباتها وما عليها فعله"، مشيرا إلى أن "الذين كانوا يطالبوا حزب الله بترك الأمر للدولة وللقرارات الدولية، أمامهم فترة 60 يوماً وهي اختبار لكل هذه المقولات".
وختم فضل الله، بالقول إن "الحزب سيبقى يحمل قضية الدفاع عن لبنان وعن الجنوب لتحرير الأرض وحماية الشعب وصون الإنجازات التي تحققت بتضحيات الشهداء".
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ولا يزال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبان بعضهما بعضا بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
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وفي الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية نفذت أول انسحاب من بلدة في جنوب لبنان وتم استبدالها بالقوات اللبنانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين، إن لواءه السابع "أنهى مهمته في الخيام جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة (اليونيفيل).
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