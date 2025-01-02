شخصيات تاريخية ولدت في عام "الأفعى"

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20250102/-شخصيات-تاريخية-ولدت-في-عام-الأفعى-1096402546.html
شخصيات تاريخية ولدت في عام "الأفعى"
شخصيات تاريخية ولدت في عام "الأفعى"
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز الشخصيات التاريخية، التي وُلدت في عام "الأفعى"، العام الذي يرتبط بالحكمة والذكاء في الأبراج الصينية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

شخصيات تاريخية ولدت في عام "الأفعى"

08:47 GMT 02.01.2025
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأبرز الشخصيات التاريخية، التي وُلدت في عام "الأفعى"، العام الذي يرتبط بالحكمة والذكاء في الأبراج الصينية.
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة "سانت جورج" في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، قبل بدء المحادثات الروسية الصينية

الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة &quot;سانت جورج&quot; في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، قبل بدء المحادثات الروسية الصينية - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Pavel Byrkin
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الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة "سانت جورج" في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، قبل بدء المحادثات الروسية الصينية

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

بيبي ريكسا، تغني في حفل "جينغل بول"، يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في "ذا فوروم" في إنجلوود، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

بيبي ريكسا، تغني في حفل &quot;جينغل بول&quot;، يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في &quot;ذا فوروم&quot; في إنجلوود، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

بيبي ريكسا، تغني في حفل "جينغل بول"، يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في "ذا فوروم" في إنجلوود، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo

الفنان بابلو بيكاسو، في مرسمه في فالوريس، فرنسا، 23 أكتوبر/تشرين الأول 1953

الفنان بابلو بيكاسو، في مرسمه في فالوريس، فرنسا، 23 أكتوبر/تشرين الأول 1953 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

الفنان بابلو بيكاسو، في مرسمه في فالوريس، فرنسا، 23 أكتوبر/تشرين الأول 1953

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"بورتريه" للكاتب الروسي فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي، مصنوع من صورة فوتوغرافية (بالفحم) عام 1881

&quot;بورتريه&quot; للكاتب الروسي فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي، مصنوع من صورة فوتوغرافية (بالفحم) عام 1881 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . O. Ignatovich
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"بورتريه" للكاتب الروسي فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي، مصنوع من صورة فوتوغرافية (بالفحم) عام 1881

© AP Photo / Darko Vojinovic

أوليفيرا جيفيتش، من صربيا، تعبر خط النهاية لتفوز بسباق السيدات في ماراثون بلغراد الدولي الثلاثين، صربيا، السبت 22 أبريل/ نيسان 2017

أوليفيرا جيفيتش، من صربيا، تعبر خط النهاية لتفوز بسباق السيدات في ماراثون بلغراد الدولي الثلاثين، صربيا، السبت 22 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Vojinovic

أوليفيرا جيفيتش، من صربيا، تعبر خط النهاية لتفوز بسباق السيدات في ماراثون بلغراد الدولي الثلاثين، صربيا، السبت 22 أبريل/ نيسان 2017

© AP Photo / Keystone/Salvatore Di Nolfi

عالم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هوكينغ، الأستاذ في جامعة كامبريدج، يلقي محاضرة عن "نشأة الكون" بمناسبة الذكرى الـ450 لتأسيس جامعة جنيف، في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2009

عالم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هوكينغ، الأستاذ في جامعة كامبريدج، يلقي محاضرة عن &quot;نشأة الكون&quot; بمناسبة الذكرى الـ450 لتأسيس جامعة جنيف، في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2009 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Keystone/Salvatore Di Nolfi

عالم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هوكينغ، الأستاذ في جامعة كامبريدج، يلقي محاضرة عن "نشأة الكون" بمناسبة الذكرى الـ450 لتأسيس جامعة جنيف، في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2009

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الرئيس الراحل كيم جونغ إيل، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يسير في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو

الرئيس الراحل كيم جونغ إيل، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يسير في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Polyakov
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الرئيس الراحل كيم جونغ إيل، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يسير في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

تايلور سويفت، الحائزة على جائزة "فنانة العقد"، تؤدي مزيجًا موسيقيًا في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، في مسرح "مايكروسوفت" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية

تايلور سويفت، الحائزة على جائزة &quot;فنانة العقد&quot;، تؤدي مزيجًا موسيقيًا في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، في مسرح &quot;مايكروسوفت&quot; في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

تايلور سويفت، الحائزة على جائزة "فنانة العقد"، تؤدي مزيجًا موسيقيًا في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، في مسرح "مايكروسوفت" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية

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صورة لمصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس لجمهورية تركيا

صورة لمصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس لجمهورية تركيا - سبوتنيك عربي
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صورة لمصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس لجمهورية تركيا

© AP Photo / Anonymous

الممثلة أودري هيبورن، في العاصمة الفرنسية باريس، في استراحة من دورها في فيلم "الحب في فترة ما بعد الظهيرة"، 30 أغسطس/ آب 1956

الممثلة أودري هيبورن، في العاصمة الفرنسية باريس، في استراحة من دورها في فيلم &quot;الحب في فترة ما بعد الظهيرة&quot;، 30 أغسطس/ آب 1956 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anonymous

الممثلة أودري هيبورن، في العاصمة الفرنسية باريس، في استراحة من دورها في فيلم "الحب في فترة ما بعد الظهيرة"، 30 أغسطس/ آب 1956

© AP Photo / Achmad Ibrahim

الفيتنامي تران لي لي كووك توان، يحتفل وهو يرفع الأثقال بوزن 155 كغم في رفع الأثقال في فئة 56 كغم للرجال، في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا السادسة والعشرين في باليمبانغ، جنوب سومطرة، إندونيسيا، الجمعة 18 نوفمبر 2011

الفيتنامي تران لي لي كووك توان، يحتفل وهو يرفع الأثقال بوزن 155 كغم في رفع الأثقال في فئة 56 كغم للرجال، في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا السادسة والعشرين في باليمبانغ، جنوب سومطرة، إندونيسيا، الجمعة 18 نوفمبر 2011 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

الفيتنامي تران لي لي كووك توان، يحتفل وهو يرفع الأثقال بوزن 155 كغم في رفع الأثقال في فئة 56 كغم للرجال، في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا السادسة والعشرين في باليمبانغ، جنوب سومطرة، إندونيسيا، الجمعة 18 نوفمبر 2011

© AP Photo

رئيسة الوزراء إنديرا غاندي، تتلقى أكاليل من الزهور والتحية الهندية التقليدية في منزلها بنيودلهي، الهند، 12 مارس/آذار 1972

رئيسة الوزراء إنديرا غاندي، تتلقى أكاليل من الزهور والتحية الهندية التقليدية في منزلها بنيودلهي، الهند، 12 مارس/آذار 1972 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

رئيسة الوزراء إنديرا غاندي، تتلقى أكاليل من الزهور والتحية الهندية التقليدية في منزلها بنيودلهي، الهند، 12 مارس/آذار 1972

CC BY-SA 4.0 / Carlos Delgado / Mónica Cruz (cropped image)

الممثلة مونيكا كروز، في حفل توزيع جوائز "غويا" 32

الممثلة مونيكا كروز، في حفل توزيع جوائز &quot;غويا&quot; 32 - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Carlos Delgado / Mónica Cruz (cropped image)

الممثلة مونيكا كروز، في حفل توزيع جوائز "غويا" 32

© AP Photo

محمد علي أو كاسيوس كلاي، كما كان يُعرف في ذلك الوقت، يسدد لكمة بيمناه على رأس الملاكم سوني ليستون، خلال الجولة الأولى من نزال منافسة الوزن الثقيل في ميامي بيتش، فلوريدا، 25 فبراير/ شباط 1964

محمد علي أو كاسيوس كلاي، كما كان يُعرف في ذلك الوقت، يسدد لكمة بيمناه على رأس الملاكم سوني ليستون، خلال الجولة الأولى من نزال منافسة الوزن الثقيل في ميامي بيتش، فلوريدا، 25 فبراير/ شباط 1964 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

محمد علي أو كاسيوس كلاي، كما كان يُعرف في ذلك الوقت، يسدد لكمة بيمناه على رأس الملاكم سوني ليستون، خلال الجولة الأولى من نزال منافسة الوزن الثقيل في ميامي بيتش، فلوريدا، 25 فبراير/ شباط 1964

© AP Photo / Rudi Blaha

الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، يشير بيده "شارة النصر" في الخلفية الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، 14 ديسمبر 1988

الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، يشير بيده &quot;شارة النصر&quot; في الخلفية الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، 14 ديسمبر 1988 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rudi Blaha

الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، يشير بيده "شارة النصر" في الخلفية الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، 14 ديسمبر 1988

© AP Photo

حاكم ولاية نيويورك، فرانكلين دي روزفلت، في منزله الصيفي، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1928، في وارم سبرينغز، جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية

حاكم ولاية نيويورك، فرانكلين دي روزفلت، في منزله الصيفي، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1928، في وارم سبرينغز، جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

حاكم ولاية نيويورك، فرانكلين دي روزفلت، في منزله الصيفي، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1928، في وارم سبرينغز، جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

المغني الكوري الجنوبي بسي، في الوسط، يغني خلال حفل تنصيب رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه، التي لم تظهر في الصورة، في البرلمان بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية، الاثنين 25 فبراير 2013

المغني الكوري الجنوبي بسي، في الوسط، يغني خلال حفل تنصيب رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه، التي لم تظهر في الصورة، في البرلمان بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية، الاثنين 25 فبراير 2013 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Kim Hong-Ji

المغني الكوري الجنوبي بسي، في الوسط، يغني خلال حفل تنصيب رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه، التي لم تظهر في الصورة، في البرلمان بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية، الاثنين 25 فبراير 2013

© AP Photo / John Lindsay

الممثلة غريس كيلي، وحيوانها الأليف كلب الـ"بودل" الفرنسي أوليفر، في شقتها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في 30 مارس 1956

الممثلة غريس كيلي، وحيوانها الأليف كلب الـ&quot;بودل&quot; الفرنسي أوليفر، في شقتها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في 30 مارس 1956 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / John Lindsay

الممثلة غريس كيلي، وحيوانها الأليف كلب الـ"بودل" الفرنسي أوليفر، في شقتها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في 30 مارس 1956

© AP Photo / Heribert Proepper

اللاعب الإيراني مهدي مهدويكيا، لاعب فريق هامبورغر إس، يفرح خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الألماني بين هامبورغر إس في و1860 ميونيخ، في هامبورغ، شمالي ألمانيا، يوم السبت 8 نوفمبر 2003

اللاعب الإيراني مهدي مهدويكيا، لاعب فريق هامبورغر إس، يفرح خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الألماني بين هامبورغر إس في و1860 ميونيخ، في هامبورغ، شمالي ألمانيا، يوم السبت 8 نوفمبر 2003 - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Heribert Proepper

اللاعب الإيراني مهدي مهدويكيا، لاعب فريق هامبورغر إس، يفرح خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الألماني بين هامبورغر إس في و1860 ميونيخ، في هامبورغ، شمالي ألمانيا، يوم السبت 8 نوفمبر 2003

© Sputnik . Dmitri Baltermants / الانتقال إلى بنك الصور

ماو تسي تونغ، الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية، رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

ماو تسي تونغ، الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية، رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Dmitri Baltermants
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ماو تسي تونغ، الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية، رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

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