شخصيات تاريخية ولدت في عام "الأفعى"

الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة "سانت جورج" في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، قبل بدء المحادثات الروسية الصينية
الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة "سانت جورج" في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، قبل بدء المحادثات الروسية الصينية
بيبي ريكسا، تغني في حفل "جينغل بول"، يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في "ذا فوروم" في إنجلوود، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية
بيبي ريكسا، تغني في حفل "جينغل بول"، يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في "ذا فوروم" في إنجلوود، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية
الفنان بابلو بيكاسو، في مرسمه في فالوريس، فرنسا، 23 أكتوبر/تشرين الأول 1953
الفنان بابلو بيكاسو، في مرسمه في فالوريس، فرنسا، 23 أكتوبر/تشرين الأول 1953
"بورتريه" للكاتب الروسي فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي، مصنوع من صورة فوتوغرافية (بالفحم) عام 1881
"بورتريه" للكاتب الروسي فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي، مصنوع من صورة فوتوغرافية (بالفحم) عام 1881
أوليفيرا جيفيتش، من صربيا، تعبر خط النهاية لتفوز بسباق السيدات في ماراثون بلغراد الدولي الثلاثين، صربيا، السبت 22 أبريل/ نيسان 2017
أوليفيرا جيفيتش، من صربيا، تعبر خط النهاية لتفوز بسباق السيدات في ماراثون بلغراد الدولي الثلاثين، صربيا، السبت 22 أبريل/ نيسان 2017
عالم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هوكينغ، الأستاذ في جامعة كامبريدج، يلقي محاضرة عن "نشأة الكون" بمناسبة الذكرى الـ450 لتأسيس جامعة جنيف، في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2009
عالم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هوكينغ، الأستاذ في جامعة كامبريدج، يلقي محاضرة عن "نشأة الكون" بمناسبة الذكرى الـ450 لتأسيس جامعة جنيف، في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2009
الرئيس الراحل كيم جونغ إيل، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يسير في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو
الرئيس الراحل كيم جونغ إيل، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، يسير في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو
تايلور سويفت، الحائزة على جائزة "فنانة العقد"، تؤدي مزيجًا موسيقيًا في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، في مسرح "مايكروسوفت" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية
تايلور سويفت، الحائزة على جائزة "فنانة العقد"، تؤدي مزيجًا موسيقيًا في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، في مسرح "مايكروسوفت" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية
صورة لمصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس لجمهورية تركيا
الممثلة أودري هيبورن، في العاصمة الفرنسية باريس، في استراحة من دورها في فيلم "الحب في فترة ما بعد الظهيرة"، 30 أغسطس/ آب 1956
الممثلة أودري هيبورن، في العاصمة الفرنسية باريس، في استراحة من دورها في فيلم "الحب في فترة ما بعد الظهيرة"، 30 أغسطس/ آب 1956
الفيتنامي تران لي لي كووك توان، يحتفل وهو يرفع الأثقال بوزن 155 كغم في رفع الأثقال في فئة 56 كغم للرجال، في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا السادسة والعشرين في باليمبانغ، جنوب سومطرة، إندونيسيا، الجمعة 18 نوفمبر 2011
الفيتنامي تران لي لي كووك توان، يحتفل وهو يرفع الأثقال بوزن 155 كغم في رفع الأثقال في فئة 56 كغم للرجال، في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا السادسة والعشرين في باليمبانغ، جنوب سومطرة، إندونيسيا، الجمعة 18 نوفمبر 2011
رئيسة الوزراء إنديرا غاندي، تتلقى أكاليل من الزهور والتحية الهندية التقليدية في منزلها بنيودلهي، الهند، 12 مارس/آذار 1972
رئيسة الوزراء إنديرا غاندي، تتلقى أكاليل من الزهور والتحية الهندية التقليدية في منزلها بنيودلهي، الهند، 12 مارس/آذار 1972
الممثلة مونيكا كروز، في حفل توزيع جوائز "غويا" 32
الممثلة مونيكا كروز، في حفل توزيع جوائز "غويا" 32
محمد علي أو كاسيوس كلاي، كما كان يُعرف في ذلك الوقت، يسدد لكمة بيمناه على رأس الملاكم سوني ليستون، خلال الجولة الأولى من نزال منافسة الوزن الثقيل في ميامي بيتش، فلوريدا، 25 فبراير/ شباط 1964
محمد علي أو كاسيوس كلاي، كما كان يُعرف في ذلك الوقت، يسدد لكمة بيمناه على رأس الملاكم سوني ليستون، خلال الجولة الأولى من نزال منافسة الوزن الثقيل في ميامي بيتش، فلوريدا، 25 فبراير/ شباط 1964
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، يشير بيده "شارة النصر" في الخلفية الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، 14 ديسمبر 1988
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، يشير بيده "شارة النصر" في الخلفية الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، 14 ديسمبر 1988
حاكم ولاية نيويورك، فرانكلين دي روزفلت، في منزله الصيفي، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1928، في وارم سبرينغز، جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية
حاكم ولاية نيويورك، فرانكلين دي روزفلت، في منزله الصيفي، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1928، في وارم سبرينغز، جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية
المغني الكوري الجنوبي بسي، في الوسط، يغني خلال حفل تنصيب رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه، التي لم تظهر في الصورة، في البرلمان بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية، الاثنين 25 فبراير 2013
المغني الكوري الجنوبي بسي، في الوسط، يغني خلال حفل تنصيب رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه، التي لم تظهر في الصورة، في البرلمان بالعاصمة سيئول، كوريا الجنوبية، الاثنين 25 فبراير 2013
الممثلة غريس كيلي، وحيوانها الأليف كلب الـ"بودل" الفرنسي أوليفر، في شقتها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في 30 مارس 1956
الممثلة غريس كيلي، وحيوانها الأليف كلب الـ"بودل" الفرنسي أوليفر، في شقتها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في 30 مارس 1956
اللاعب الإيراني مهدي مهدويكيا، لاعب فريق هامبورغر إس، يفرح خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الألماني بين هامبورغر إس في و1860 ميونيخ، في هامبورغ، شمالي ألمانيا، يوم السبت 8 نوفمبر 2003
اللاعب الإيراني مهدي مهدويكيا، لاعب فريق هامبورغر إس، يفرح خلال مباراة كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الألماني بين هامبورغر إس في و1860 ميونيخ، في هامبورغ، شمالي ألمانيا، يوم السبت 8 نوفمبر 2003
ماو تسي تونغ، الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية، رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
ماو تسي تونغ، الرئيس الأسبق لجمهورية الصين الشعبية، رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني