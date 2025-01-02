https://sarabic.ae/20250102/10-قتلى-و4-في-حالة-خطيرة-إثر-إطلاق-نار-في-مونتينيغرو-1096399282.html
10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو
10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو
سبوتنيك عربي
قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، إثر إطلاق نار وقع عصر أمس الأربعاء في بلدة ستنيي جنوب غرب مونتينيغرو، حسبما أكد وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T02:08+0000
2025-01-02T02:08+0000
2025-01-02T02:08+0000
العالم
مقتل أشخاص
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ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة 3 عصرا بالتوقيت المحلي، وبدأ بشجار عنيف في مطعم محلي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في البلاد.وأضافت الهيئة، أن المسلح المشتبه به يدعى "أكو مارتينوفيتش" البالغ من العمر 45 عاما لا يزال طليقا.وأضاف "وحدات الشرطة المتاحة تنتشر في ستنيي وتبذل جهودها لتحديد مكان المشتبه به واعتقاله"، مؤكدا أن "الحادث عرضي ولا علاقة له بجماعات الجريمة المنظمة".وحث سارانوفيتش السكان على البقاء في منازلهم وشدد على أن المنطقة التي يعتقد أن المشتبه به يختبئ فيها تم تضييق الخناق عليها.كما أعلن عن خطط لمراجعة لوائح الأسلحة النارية، مؤكدا أن هذا الهجوم تم بسلاح كان بحوزة المشتبه به بشكل غير قانوني.وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتم تعليق جميع الأحداث العامة والثقافية، وسيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20250101/مقتل-شخص-جراء-انفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-في-لاس-فيغاس-1096398601.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, مقتل أشخاص
10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو
قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، إثر إطلاق نار وقع عصر أمس الأربعاء في بلدة ستنيي جنوب غرب مونتينيغرو، حسبما أكد وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش.
ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة 3 عصرا بالتوقيت المحلي، وبدأ بشجار عنيف في مطعم محلي
، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في البلاد.
وأضافت الهيئة، أن المسلح المشتبه به يدعى "أكو مارتينوفيتش" البالغ من العمر 45 عاما لا يزال طليقا.
وقال سارانوفيتش في مؤتمر صحفي، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة وخضع اثنان منهم لجراحتين ويتواجدان حاليا في العناية المركزة.
وأضاف "وحدات الشرطة المتاحة تنتشر في ستنيي وتبذل جهودها لتحديد مكان المشتبه به واعتقاله"، مؤكدا أن "الحادث عرضي ولا علاقة له بجماعات الجريمة المنظمة".
وحث سارانوفيتش السكان على البقاء في منازلهم وشدد على أن المنطقة التي يعتقد أن المشتبه به يختبئ فيها تم تضييق الخناق عليها.
كما أعلن عن خطط لمراجعة لوائح الأسلحة النارية، مؤكدا أن هذا الهجوم تم بسلاح كان بحوزة المشتبه به بشكل غير قانوني.
وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتم تعليق جميع الأحداث العامة والثقافية، وسيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.