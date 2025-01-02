10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو
10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو
سبوتنيك عربي
قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، إثر إطلاق نار وقع عصر أمس الأربعاء في بلدة ستنيي جنوب غرب مونتينيغرو، حسبما أكد وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-02T02:08+0000
العالم
مقتل أشخاص
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ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة 3 عصرا بالتوقيت المحلي، وبدأ بشجار عنيف في مطعم محلي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في البلاد.وأضافت الهيئة، أن المسلح المشتبه به يدعى "أكو مارتينوفيتش" البالغ من العمر 45 عاما لا يزال طليقا.وأضاف "وحدات الشرطة المتاحة تنتشر في ستنيي وتبذل جهودها لتحديد مكان المشتبه به واعتقاله"، مؤكدا أن "الحادث عرضي ولا علاقة له بجماعات الجريمة المنظمة".وحث سارانوفيتش السكان على البقاء في منازلهم وشدد على أن المنطقة التي يعتقد أن المشتبه به يختبئ فيها تم تضييق الخناق عليها.كما أعلن عن خطط لمراجعة لوائح الأسلحة النارية، مؤكدا أن هذا الهجوم تم بسلاح كان بحوزة المشتبه به بشكل غير قانوني.وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتم تعليق جميع الأحداث العامة والثقافية، وسيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.
https://sarabic.ae/20250101/مقتل-شخص-جراء-انفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-في-لاس-فيغاس-1096398601.html
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العالم, مقتل أشخاص
العالم, مقتل أشخاص

10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو

02:08 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Risto Bozovic10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو، 1 يناير 2025
10 قتلى و4 في حالة خطيرة إثر إطلاق نار في مونتينيغرو، 1 يناير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Risto Bozovic
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قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، إثر إطلاق نار وقع عصر أمس الأربعاء في بلدة ستنيي جنوب غرب مونتينيغرو، حسبما أكد وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش.
ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الثالثة 3 عصرا بالتوقيت المحلي، وبدأ بشجار عنيف في مطعم محلي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في البلاد.
وأضافت الهيئة، أن المسلح المشتبه به يدعى "أكو مارتينوفيتش" البالغ من العمر 45 عاما لا يزال طليقا.
وقال سارانوفيتش في مؤتمر صحفي، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة وخضع اثنان منهم لجراحتين ويتواجدان حاليا في العناية المركزة.
وأضاف "وحدات الشرطة المتاحة تنتشر في ستنيي وتبذل جهودها لتحديد مكان المشتبه به واعتقاله"، مؤكدا أن "الحادث عرضي ولا علاقة له بجماعات الجريمة المنظمة".
وحث سارانوفيتش السكان على البقاء في منازلهم وشدد على أن المنطقة التي يعتقد أن المشتبه به يختبئ فيها تم تضييق الخناق عليها.
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كما أعلن عن خطط لمراجعة لوائح الأسلحة النارية، مؤكدا أن هذا الهجوم تم بسلاح كان بحوزة المشتبه به بشكل غير قانوني.
وأعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وتم تعليق جميع الأحداث العامة والثقافية، وسيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.
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