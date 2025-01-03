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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
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عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250103/أمريكا-توافق-على-بيع-محتمل-لمعدات-عسكرية-إلى-السعودية-بأكثر-من-70-مليون-دولار-1096458109.html
أمريكا توافق على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى السعودية بأكثر من 70 مليون دولار
أمريكا توافق على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى السعودية بأكثر من 70 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 20 طوربيدا خفيف الوزن من طراز "MK 54 MOD 0" للمملكة العربية السعودية، مقابل 78.5 مليون... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T21:17+0000
2025-01-03T21:17+0000
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وقال البنتاغون إن "البيع المقترح سيحسن قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال ترقية قدراتها في الحرب ضد الغواصات"، وفقا لقناة "العربية".وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد مرارا وتكرارا لنظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، التزام واشنطن بدفاع المملكة، وشكره على عمل الرياض لتعزيز الهدوء في الشرق الأوسط.وفي الشهر الماضي، ناقش كبار القادة العسكريين الأمريكيين والسعوديين خلال مكالمة هاتفية، مخاوف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.وقال البنتاغون إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال سي كيو براون، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية، فياض الرويلي، تحدثا عن أهمية تهدئة التوترات في المنطقة سلميا.وبعد المكالمة التي حدثت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جيرال دورسي: "تحدث القائدان عن سبل زيادة قوة العلاقة الثنائية بين الجيشين الأمريكي والسعودي، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب العسكري والتدريبات".وتابع: "وعلى نطاق أوسع، أعرب القائدان عن التزام مشترك بإنشاء تحالف قوي من الشركاء الإقليميين، يمثل جبهة قوية لردع العدوان والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
https://sarabic.ae/20241012/أمريكا-تعلن-عن-صفقات-أسلحة-ضخمة-للسعودية-والإمارات-بأكثر-من-2-مليار-دولار-1093668878.html
https://sarabic.ae/20240813/أمريكا-تعلن-استئناف-بيع-الأسلحة-الهجومية-للسعودية-1091670557.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمريكا توافق على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى السعودية بأكثر من 70 مليون دولار

21:17 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
مقر البنتاغون
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 20 طوربيدا خفيف الوزن من طراز "MK 54 MOD 0" للمملكة العربية السعودية، مقابل 78.5 مليون دولار.
وقال البنتاغون إن "البيع المقترح سيحسن قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال ترقية قدراتها في الحرب ضد الغواصات"، وفقا لقناة "العربية".
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد مرارا وتكرارا لنظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، التزام واشنطن بدفاع المملكة، وشكره على عمل الرياض لتعزيز الهدوء في الشرق الأوسط.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
أمريكا تعلن عن صفقات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات بأكثر من 2 مليار دولار
12 أكتوبر 2024, 05:59 GMT
وفي الشهر الماضي، ناقش كبار القادة العسكريين الأمريكيين والسعوديين خلال مكالمة هاتفية، مخاوف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال البنتاغون إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال سي كيو براون، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية، فياض الرويلي، تحدثا عن أهمية تهدئة التوترات في المنطقة سلميا.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
13 أغسطس 2024, 07:23 GMT
وبعد المكالمة التي حدثت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جيرال دورسي: "تحدث القائدان عن سبل زيادة قوة العلاقة الثنائية بين الجيشين الأمريكي والسعودي، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب العسكري والتدريبات".
وتابع: "وعلى نطاق أوسع، أعرب القائدان عن التزام مشترك بإنشاء تحالف قوي من الشركاء الإقليميين، يمثل جبهة قوية لردع العدوان والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
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