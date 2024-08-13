https://sarabic.ae/20240813/أمريكا-تعلن-استئناف-بيع-الأسلحة-الهجومية-للسعودية-1091670557.html
أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها "ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية"، معربة عن أملها في دور لها بإيجاد حل للنزاع الدائر في غزة. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T07:23+0000
2024-08-13T07:23+0000
2024-08-13T07:23+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091670009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49eb63c1f99bc048289bd1a32dfec7c2.jpg
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين، إن "السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة"، مؤكدا أنه "منذ بداية هدنة اليمن لم تنفذ السعودية ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود إلى حد كبير".وتابع: "السعودية وفت بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت قيودا على بيع الأسلحة للسعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في اليمن.وتولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021، متعهّدا بتبني مقاربة جديدة حيال السعودية تؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن أن إدارته لن ترسل غير أسلحة دفاعية إلى شريكتها التاريخية.وجاءت الخطوة بعدما قتل آلاف المدنيين، وبينهم أطفال، وفق التقديرات في ضربات جوية سعودية على اليمن ضد جماعة أنصار الله والتي سيطرت على معظم أجزاء البلاد.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240530/أنصار-الله-تحذر-السعودية-من-التورط-في-خطوة-خطيرة-داخل-صنعاء-تقف-خلفها-أمريكا-1089368165.html
https://sarabic.ae/20231228/مصدر-لـسبوتنيك-أنصار-الله-اليمنية-ترفض-التوقيع-على-اتفاق-السلام-دون-وجود-السعودية-كطرف-رئيسي-1084522028.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091670009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f57cf3eb1fe88f7bd4e5c894b444c36a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها "ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية"، معربة عن أملها في دور لها بإيجاد حل للنزاع الدائر في غزة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين، إن "السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة"، مؤكدا أنه "منذ بداية هدنة اليمن لم تنفذ السعودية ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود إلى حد كبير".
وتابع: "السعودية وفت بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت قيودا على بيع الأسلحة للسعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في اليمن.
وتولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021، متعهّدا بتبني مقاربة جديدة حيال السعودية تؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن أن إدارته لن ترسل غير أسلحة دفاعية إلى شريكتها التاريخية.
وجاءت الخطوة بعدما قتل آلاف المدنيين، وبينهم أطفال، وفق التقديرات في ضربات جوية سعودية على اليمن ضد جماعة أنصار الله والتي سيطرت على معظم أجزاء البلاد.
28 ديسمبر 2023, 10:41 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة
منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.