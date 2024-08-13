أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
24 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240813/أمريكا-تعلن-استئناف-بيع-الأسلحة-الهجومية-للسعودية-1091670557.html
أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها "ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية"، معربة عن أملها في دور لها بإيجاد حل للنزاع الدائر في غزة. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T07:23+0000
2024-08-13T07:23+0000
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وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين، إن "السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة"، مؤكدا أنه "منذ بداية هدنة اليمن لم تنفذ السعودية ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود إلى حد كبير".وتابع: "السعودية وفت بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت قيودا على بيع الأسلحة للسعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في اليمن.وتولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021، متعهّدا بتبني مقاربة جديدة حيال السعودية تؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن أن إدارته لن ترسل غير أسلحة دفاعية إلى شريكتها التاريخية.وجاءت الخطوة بعدما قتل آلاف المدنيين، وبينهم أطفال، وفق التقديرات في ضربات جوية سعودية على اليمن ضد جماعة أنصار الله والتي سيطرت على معظم أجزاء البلاد.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240530/أنصار-الله-تحذر-السعودية-من-التورط-في-خطوة-خطيرة-داخل-صنعاء-تقف-خلفها-أمريكا-1089368165.html
https://sarabic.ae/20231228/مصدر-لـسبوتنيك-أنصار-الله-اليمنية-ترفض-التوقيع-على-اتفاق-السلام-دون-وجود-السعودية-كطرف-رئيسي-1084522028.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

أمريكا تعلن استئناف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

07:23 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Mandel Nganولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Mandel Ngan
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها "ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية"، معربة عن أملها في دور لها بإيجاد حل للنزاع الدائر في غزة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل للصحفيين، إن "السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة"، مؤكدا أنه "منذ بداية هدنة اليمن لم تنفذ السعودية ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود إلى حد كبير".
وتابع: "السعودية وفت بما يخصها في الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بما يقع علينا".
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
"أنصار الله" تحذر السعودية من التورط في "خطوة خطيرة" داخل صنعاء تقف خلفها أمريكا
30 مايو, 19:12 GMT
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت قيودا على بيع الأسلحة للسعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في اليمن.
وتولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021، متعهّدا بتبني مقاربة جديدة حيال السعودية تؤكد على حقوق الإنسان، وأعلن أن إدارته لن ترسل غير أسلحة دفاعية إلى شريكتها التاريخية.
وجاءت الخطوة بعدما قتل آلاف المدنيين، وبينهم أطفال، وفق التقديرات في ضربات جوية سعودية على اليمن ضد جماعة أنصار الله والتي سيطرت على معظم أجزاء البلاد.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": "أنصار الله" اليمنية ترفض التوقيع على اتفاق السلام دون وجود السعودية كطرف رئيسي
28 ديسمبر 2023, 10:41 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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