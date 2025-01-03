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الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون": نهدف في عام 2025 إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية
الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون": نهدف في عام 2025 إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، اليوم الجمعة، بأن عمل منظمة "شنغهاي للتعاون" في عام 2025 يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية في... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T18:27+0000
2025-01-03T18:27+0000
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال يرميكباييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، سيهدف عمل منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2025 إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية في فضاء المنظمة؛ ومهمتي الشخصية كأمين عام للمنظمة، الذي تولى هذا المنصب، هي إنشاء وتعزيز وزيادة كفاءة أمانة منظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها الهيئة التنفيذية الرئيسية، والمقر الرئيسي للمنظمة، ومساعدة الدول الأعضاء في تحقيق الأهداف وحل المهام التي حددوها للمنظمة".ومنظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 حزيران/ يونيو 2001 في شنغهاي، وتضم روسيا، الصين، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان.الدول المراقبة - أفغانستان ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، البحرين، كمبوديا، مصر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.ووقع ميثاق المنظمة في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/ سبتمبر 2003.
https://sarabic.ae/20250103/بكين-ترد-على-اتجاه-أمريكا-لفرض-حظر-على-المسيرات-الصينية-داخل-أراضيها-1096453504.html
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العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
العالم, منظمة شنغهاي للتعاون

الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون": نهدف في عام 2025 إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية

18:27 GMT 03.01.2025
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Sputnik . Sergei Bobylev
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صرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، اليوم الجمعة، بأن عمل منظمة "شنغهاي للتعاون" في عام 2025 يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية في فضاء المنظمة.
وقال يرميكباييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، سيهدف عمل منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2025 إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية في فضاء المنظمة؛ ومهمتي الشخصية كأمين عام للمنظمة، الذي تولى هذا المنصب، هي إنشاء وتعزيز وزيادة كفاءة أمانة منظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها الهيئة التنفيذية الرئيسية، والمقر الرئيسي للمنظمة، ومساعدة الدول الأعضاء في تحقيق الأهداف وحل المهام التي حددوها للمنظمة".
وأضاف أن المهمة الرئيسية هي التأكد من أن "العمل داخل منظمة شنغهاي للتعاون يجلب فوائد عملية وملموسة لشعوب بلداننا".
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ومنظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 15 حزيران/ يونيو 2001 في شنغهاي، وتضم روسيا، الصين، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان.
الدول المراقبة - أفغانستان ومنغوليا، الدول الشريكة - أذربيجان، أرمينيا، البحرين، كمبوديا، مصر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووقع ميثاق المنظمة في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 أيلول/ سبتمبر 2003.
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