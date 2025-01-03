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بكين ترد على اتجاه أمريكا لفرض حظر على المسيرات الصينية داخل أراضيها
بكين ترد على اتجاه أمريكا لفرض حظر على المسيرات الصينية داخل أراضيها
سبوتنيك عربي
ردت الصين، اليوم الجمعة، على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها تدرس فرض قيود أو حظر للطائرات المسيرة الصينية داخل الأراضي الأمريكية، بسبب مخاوف... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T15:46+0000
2025-01-03T15:46+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "تعارض الصين بشدة تجاوز أمريكا لمفهوم الأمن القومي، الأمر الذي يعطل ويقيد التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية، ويقوض أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".وتابعت: "سوف تتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها القانونية بقوة".وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الخميس، إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات دون طيار الصينية، والتي من شأنها تقييدها أو حظرها في الولايات المتحدة، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي.وقالت الوزارة إنها تسعى للحصول على تعليقات عامة بحلول الرابع من شهر مارس/ آذار المقبل، بشأن القواعد المحتملة لحماية سلسلة التوريد للطائرات دون طيار.وتمثل الصين الغالبية العظمى من مبيعات الطائرات دون طيار التجارية في أمريكا.وعلى مدار العام الماضي، اتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات للقضاء على المسيرات الصينية، ففي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تشريع قد يحظر على شركة "DJI" الصينية وشركة "Autel Robotics" بيع نماذج طائرات دون طيار جديدة في الولايات المتحدة، وأنه يجب على وكالة أمريكية غير محددة أن تحدد في غضون عام ما إذا كانت الطائرات دون طيار سواء من شركة "DJI" أو شركة "Autel Robotics" تشكل مخاطر أمنية وطنية غير مقبولة.من ناحيتها، قالت شركة "DJI" وهي أكبر شركة مصنعة للطائرات دون طيار في العالم، والتي تبيع أكثر من نصف جميع الطائرات دون طيار التجارية في أمريكا، إنه إذا لم تكمل أي وكالة الدراسة التي تجريها، فسوف يمنع ذلك الشركة من إطلاق منتجات جديدة في أمريكا.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، صوّت مجلس النواب الأمريكي على منع الطائرات دون طيار الجديدة من شركة "DJI" من العمل داخل أمريكا، لتقوم "DJI" في الشهر التالي برفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية، لإضافتها إلى قائمة الشركات التي يُزعم أنها تعمل مع الجيش الصيني، قائلة إن التصنيف خاطئ، وتسبب في ضرر مالي للشركة.
https://sarabic.ae/20241212/البيت-الأبيض-يعلق-على-تحليق-مسيرات-غامضة-فوق-نيو-جيرسي-1095738536.html
https://sarabic.ae/20250102/تقرير-يكشف-عن-عدد-ضخم-من-الطائرات-المدنية-دون-طيار-لدى-الصين-1096426704.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بكين ترد على اتجاه أمريكا لفرض حظر على المسيرات الصينية داخل أراضيها

15:46 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Eric Gayطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
طائرة مسيرة
© AP Photo / Eric Gay
تابعنا عبر
ردت الصين، اليوم الجمعة، على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنها تدرس فرض قيود أو حظر للطائرات المسيرة الصينية داخل الأراضي الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "تعارض الصين بشدة تجاوز أمريكا لمفهوم الأمن القومي، الأمر الذي يعطل ويقيد التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية، ويقوض أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية".
وتابعت: "سوف تتخذ الصين جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها القانونية بقوة".
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الخميس، إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات دون طيار الصينية، والتي من شأنها تقييدها أو حظرها في الولايات المتحدة، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي.
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12 ديسمبر 2024, 19:38 GMT
وقالت الوزارة إنها تسعى للحصول على تعليقات عامة بحلول الرابع من شهر مارس/ آذار المقبل، بشأن القواعد المحتملة لحماية سلسلة التوريد للطائرات دون طيار.
وتمثل الصين الغالبية العظمى من مبيعات الطائرات دون طيار التجارية في أمريكا.
وعلى مدار العام الماضي، اتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات للقضاء على المسيرات الصينية، ففي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تشريع قد يحظر على شركة "DJI" الصينية وشركة "Autel Robotics" بيع نماذج طائرات دون طيار جديدة في الولايات المتحدة، وأنه يجب على وكالة أمريكية غير محددة أن تحدد في غضون عام ما إذا كانت الطائرات دون طيار سواء من شركة "DJI" أو شركة "Autel Robotics" تشكل مخاطر أمنية وطنية غير مقبولة.
صورة لمصنع للطائرات دون طيار في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
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من ناحيتها، قالت شركة "DJI" وهي أكبر شركة مصنعة للطائرات دون طيار في العالم، والتي تبيع أكثر من نصف جميع الطائرات دون طيار التجارية في أمريكا، إنه إذا لم تكمل أي وكالة الدراسة التي تجريها، فسوف يمنع ذلك الشركة من إطلاق منتجات جديدة في أمريكا.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، صوّت مجلس النواب الأمريكي على منع الطائرات دون طيار الجديدة من شركة "DJI" من العمل داخل أمريكا، لتقوم "DJI" في الشهر التالي برفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية، لإضافتها إلى قائمة الشركات التي يُزعم أنها تعمل مع الجيش الصيني، قائلة إن التصنيف خاطئ، وتسبب في ضرر مالي للشركة.
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