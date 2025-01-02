https://sarabic.ae/20250102/تقرير-يكشف-عن-عدد-ضخم-من-الطائرات-المدنية-دون-طيار-لدى-الصين-1096426704.html
تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصين
تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصين
سبوتنيك عربي
كشف اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، في تقرير جديد له، عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في البلاد. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T16:50+0000
2025-01-02T16:50+0000
2025-01-02T16:50+0000
مجتمع
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طائرة من دون طيار
طائرة بدون طيار
طائرة مسيرة
طائرة ركاب
درون
طائرة درون
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وأشار التقرير الذي نشره اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، عن أن عدد الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في الصين تجاوز 1.7 ملايين طائرة.وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة "هسبريس" أن هذه الطائرات قامت بأكثر من 19.46 مليون ساعة طيران في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي.ووفقا لبيانات شركة "سي سي آي دي" الاستشارية، من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين 670 مليار يوان (نحو 93 مليار دولار) في 2024، مع توقعات بأن يتخطى حاجز التريليون يوان بحلول عام 2026.الجدير بالذكر أن مصطلح "اقتصاد المرتفعات المنخفضة" تم إدراجه لأول مرة في تقرير عمل الحكومة الصينية هذا العام 2025.لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعيةأول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
https://sarabic.ae/20241028/عرض-مبهر-للطائرات-المسيرة-في-الهند-فيديو-1094238140.html
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منوعات, الصين, طائرة دون طيار, طائرة من دون طيار, طائرة بدون طيار, طائرة مسيرة, طائرة ركاب, درون, طائرة درون
منوعات, الصين, طائرة دون طيار, طائرة من دون طيار, طائرة بدون طيار, طائرة مسيرة, طائرة ركاب, درون, طائرة درون
تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصين
كشف اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، في تقرير جديد له، عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في البلاد.
وأشار التقرير الذي نشره اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، عن أن عدد الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في الصين تجاوز 1.7 ملايين طائرة.
وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة "هسبريس"
أن هذه الطائرات قامت بأكثر من 19.46 مليون ساعة طيران في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الاجتماع السنوي، لاتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، أكد الاتحاد أن استخدام الطائرات دون طيار، كأحد أبرز تطبيقات الطيران العام، يعرف توسعا مستمرا في مجالات متعددة من قبيل الخدمات اللوجستيكية، والتوجيه الزراعي، والأرصاد الجوية.
28 أكتوبر 2024, 10:13 GMT
ووفقا لبيانات شركة "سي سي آي دي" الاستشارية، من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين
670 مليار يوان (نحو 93 مليار دولار) في 2024، مع توقعات بأن يتخطى حاجز التريليون يوان بحلول عام 2026.
الجدير بالذكر أن مصطلح "اقتصاد المرتفعات المنخفضة" تم إدراجه لأول مرة في تقرير عمل الحكومة الصينية
هذا العام 2025.