تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصين

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
مدار الليل والنهار
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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https://sarabic.ae/20250102/تقرير-يكشف-عن-عدد-ضخم-من-الطائرات-المدنية-دون-طيار-لدى-الصين-1096426704.html
تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصين
تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصين
سبوتنيك عربي
كشف اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، في تقرير جديد له، عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في البلاد. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T16:50+0000
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منوعات
الصين
طائرة دون طيار
طائرة من دون طيار
طائرة بدون طيار
طائرة مسيرة
طائرة ركاب
درون
طائرة درون
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وأشار التقرير الذي نشره اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، عن أن عدد الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في الصين تجاوز 1.7 ملايين طائرة.وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة "هسبريس" أن هذه الطائرات قامت بأكثر من 19.46 مليون ساعة طيران في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي.ووفقا لبيانات شركة "سي سي آي دي" الاستشارية، من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين 670 مليار يوان (نحو 93 مليار دولار) في 2024، مع توقعات بأن يتخطى حاجز التريليون يوان بحلول عام 2026.الجدير بالذكر أن مصطلح "اقتصاد المرتفعات المنخفضة" تم إدراجه لأول مرة في تقرير عمل الحكومة الصينية هذا العام 2025.لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعيةأول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
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منوعات, الصين, طائرة دون طيار, طائرة من دون طيار, طائرة بدون طيار, طائرة مسيرة, طائرة ركاب, درون, طائرة درون
منوعات, الصين, طائرة دون طيار, طائرة من دون طيار, طائرة بدون طيار, طائرة مسيرة, طائرة ركاب, درون, طائرة درون

تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصين

16:50 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Feature Chinaصورة لمصنع للطائرات دون طيار في الصين
صورة لمصنع للطائرات دون طيار في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Feature China
تابعنا عبر
كشف اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، في تقرير جديد له، عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في البلاد.
وأشار التقرير الذي نشره اتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، عن أن عدد الطائرات المدنية دون طيار المسجلة في الصين تجاوز 1.7 ملايين طائرة.
وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة "هسبريس" أن هذه الطائرات قامت بأكثر من 19.46 مليون ساعة طيران في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الاجتماع السنوي، لاتحاد صناعة الارتفاعات المنخفضة بالصين، أكد الاتحاد أن استخدام الطائرات دون طيار، كأحد أبرز تطبيقات الطيران العام، يعرف توسعا مستمرا في مجالات متعددة من قبيل الخدمات اللوجستيكية، والتوجيه الزراعي، والأرصاد الجوية.

عرض للطائرات السيرة في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
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عرض مبهر للطائرات المسيرة في الهند... فيديو
28 أكتوبر 2024, 10:13 GMT
ووفقا لبيانات شركة "سي سي آي دي" الاستشارية، من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في الصين 670 مليار يوان (نحو 93 مليار دولار) في 2024، مع توقعات بأن يتخطى حاجز التريليون يوان بحلول عام 2026.
الجدير بالذكر أن مصطلح "اقتصاد المرتفعات المنخفضة" تم إدراجه لأول مرة في تقرير عمل الحكومة الصينية هذا العام 2025.
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