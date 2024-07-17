https://sarabic.ae/20240717/لأول-مرة-في-روسيا-التحكم-بالمسيرات-عبر-الأقمار-الصناعية-1090869080.html
لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية
لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
أجرت شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس" بالتعاون مع شركة "غيوسكان" لأول مرة في روسيا، تجربة تحكم في طائرة مسيرة عبر قمر صناعي فضائي. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T08:18+0000
2024-07-17T08:18+0000
2024-07-17T08:18+0000
مجتمع
علوم
درون
روسيا
أقمار صناعية
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وأعلنت شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس": "لأول مرة في روسيا، تم تطبيق تقنية التحكم في طائرة مسيرة عبر الأقمار الصناعية كجزء من التجربة المشتركة بين شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس" وشركة "غيوسكان"، والتي تم تنفيذها في مشروع التصميم والتعليم المكثف "أرخبيل-2024" في مقاطعة سخالين في روسيا.وتم نقل بيانات الموقع بنجاح، وبيانات القياس عن بعد للطائرة المسيرة إلى مركز المعلومات (مركز معالجة البيانات) لنظام الأقمار الصناعية "غونتس"، كما تم إرسال أمر عبر القمر الصناعي لإعادة الطائرة المسيرة إلى موقع الإطلاق. وفي المستقبل، قد يكون هناك طلب على تتبع موقع الطائرات المسيرة حيث لا توجد قنوات اتصال أخرى.وخلال هذا الوقت، قام المطورون بتقييم إمكانية إنشاء اتصالات ونقل بيانات القياس عن بعد من الطائرة المسيرة إلى المركبة الفضائية "غونتس-إم "، وإرسال الأوامر من محطة التحكم الأرضية إلى الطائرة المسيرة عبر القمر الصناعي.وتم تنفيذ ما مجموعه ست رحلات. قامت الطائرة المسيرة بإرسال 218 رسالة معلومات إلى مودم "إف تي بي" الخاص بنظام "غونتس". بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت، تم إرسال ثلاث رسائل تحتوي على أوامر تحكم إلى الطائرة المسيرة.ووفقا لبافيل شيرينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "غونتس"، فإن أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المحلية ذات التغطية الواسعة، تفتح آفاقا واسعة لتطوير الأنظمة للطائرات غير المأهولة (المسيرات).وأضاف شيرينكوف: "لكن حدث اليوم يمثل أكثر من ذلك بكثير، حقبة جديدة في تطوير الحلول للطائرات غير المأهولة (المسيرة) بشكل عام، عندما تدخل تقنيات الأقمار الصناعية إلى هذه الصناعة وتسمح لنا بالكشف عن إمكاناتها بطريقة مختلفة تمامًا. وهذا يشمل التحكم عبر الفضاء في جميع أنواع الطائرات دون طيار، ومستوى جديد من السيطرة عليها، وإمكانات الحصول على المعلومات المطلوبة من مناطق الطيران"."تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو السماء على موعد مع انفجار نجم يمكنك مشاهدته لمرة واحدة في حياتك... فيديو
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علوم, درون, روسيا, أقمار صناعية
علوم, درون, روسيا, أقمار صناعية
لأول مرة في روسيا... التحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية
أجرت شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس" بالتعاون مع شركة "غيوسكان" لأول مرة في روسيا، تجربة تحكم في طائرة مسيرة عبر قمر صناعي فضائي.
وأعلنت شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس": "لأول مرة في روسيا، تم تطبيق تقنية التحكم في طائرة مسيرة عبر الأقمار الصناعية كجزء من التجربة المشتركة بين شركة أنظمة الأقمار الصناعية "غونتس" وشركة "غيوسكان"، والتي تم تنفيذها في مشروع التصميم والتعليم المكثف "أرخبيل-2024" في مقاطعة سخالين في روسيا.
وتم نقل بيانات الموقع بنجاح، وبيانات القياس عن بعد للطائرة المسيرة إلى مركز المعلومات (مركز معالجة البيانات) لنظام الأقمار الصناعية "غونتس"، كما تم إرسال أمر عبر القمر الصناعي لإعادة الطائرة المسيرة إلى موقع الإطلاق. وفي المستقبل، قد يكون هناك طلب على تتبع موقع الطائرات المسيرة حيث لا توجد قنوات اتصال أخرى.
تم إجراء الاختبار باستخدام الطائرة المسيرة "غيوسكان-201"، والتي تم تجهيزها بمودم "غونتس" التجريبي، وهوائي ذو شكل خاص خفيف الوزن. وتم إجراء الاختبارات الأرضية والرحلات الجوية في مطار "بوشيستي" في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز الجاري.
وخلال هذا الوقت، قام المطورون بتقييم إمكانية إنشاء اتصالات ونقل بيانات القياس عن بعد من الطائرة المسيرة إلى المركبة الفضائية "غونتس-إم "، وإرسال الأوامر من محطة التحكم الأرضية إلى الطائرة المسيرة عبر القمر الصناعي.
وتم تنفيذ ما مجموعه ست رحلات. قامت الطائرة المسيرة بإرسال 218 رسالة معلومات إلى مودم "إف تي بي" الخاص بنظام "غونتس". بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت، تم إرسال ثلاث رسائل تحتوي على أوامر تحكم إلى الطائرة المسيرة.
ووفقا لبافيل شيرينكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "غونتس"، فإن أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المحلية ذات التغطية الواسعة،
تفتح آفاقا واسعة لتطوير الأنظمة للطائرات غير المأهولة (المسيرات).
وأضاف شيرينكوف: "لكن حدث اليوم يمثل أكثر من ذلك بكثير، حقبة جديدة في تطوير الحلول للطائرات غير المأهولة (المسيرة) بشكل عام، عندما تدخل تقنيات الأقمار الصناعية إلى هذه الصناعة وتسمح لنا بالكشف عن إمكاناتها بطريقة مختلفة تمامًا.
وهذا يشمل التحكم عبر الفضاء في جميع أنواع الطائرات دون طيار، ومستوى جديد من السيطرة عليها، وإمكانات الحصول على المعلومات المطلوبة من مناطق الطيران".