https://sarabic.ae/20240610/أول-درون-تحلق-فوق-جبل-إيفريست-وتنفذ-مهمة-صعبة-فيديو--1089706528.html
أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت شركة صينية للتكنولوجيا بنجاح أول اختبارات في العالم لتوصيل الطائرات من دون طيار على جبل إيفرست، وتنفيذ مهمة إرسال وتسليم البضائع فوق أعلى سلسة جبال في... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T12:16+0000
2024-06-10T12:16+0000
2024-06-10T12:18+0000
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وذكرت شركة "دي جي آي" أن الطائرة المسيرة قامت بتسليم عبوات الأوكسجين والطعام والبضائع من قاعدة الجبل إلى مخيم على ارتفاع يزيد على 6000 متر، متخطية ظروف جوية صعبة وقاسية.وأعلنت الشركة أن طائرتها المسيرة "فلاي كارت 30" أكملت اختبارا في أبريل/نيسان حيث نقلت 15 كغ من خزانات الأوكسجين والإمدادات الأخرى من معسكر قاعدة إيفرست الجنوبي على ارتفاع 5364 مترا إلى معسكر آخر على ارتفاع 700 متر أعلى، قبل العودة إلى المعسكر الأساسي بنفس الوزن من النفايات.ويمكن أن يقلل هذا الإنجاز الذي حققته شركة "دي جي آي" لصناعة الطائرات المسيرة يومًا ما من الصعاب المفروضة على المرشدين النيباليين المحليين الذين يقومون بتسلقات خطيرة لإزالة أطنان القمامة التي يلقيها الآلاف من المتسلقين.فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعهاالبرتغال... اصطدام طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار وإصابة آخر
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نادي الفيديو
أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
12:16 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 10.06.2024)
أفادت شركة صينية للتكنولوجيا بنجاح أول اختبارات في العالم لتوصيل الطائرات من دون طيار على جبل إيفرست، وتنفيذ مهمة إرسال وتسليم البضائع فوق أعلى سلسة جبال في العالم.
وذكرت شركة "دي جي آي" أن الطائرة المسيرة قامت بتسليم عبوات الأوكسجين والطعام والبضائع من قاعدة الجبل إلى مخيم على ارتفاع يزيد على 6000 متر، متخطية ظروف جوية صعبة وقاسية.
وأعلنت الشركة أن طائرتها المسيرة "فلاي كارت 30" أكملت اختبارا في أبريل/نيسان حيث نقلت 15 كغ من خزانات الأوكسجين والإمدادات الأخرى من معسكر قاعدة إيفرست الجنوبي على ارتفاع 5364 مترا إلى معسكر آخر على ارتفاع 700 متر أعلى، قبل العودة إلى المعسكر الأساسي بنفس الوزن من النفايات.
ويمكن أن يقلل هذا الإنجاز الذي حققته شركة "دي جي آي" لصناعة الطائرات المسيرة يومًا ما من الصعاب المفروضة على المرشدين النيباليين المحليين الذين يقومون بتسلقات خطيرة لإزالة أطنان القمامة التي يلقيها الآلاف من المتسلقين.