أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240610/أول-درون-تحلق-فوق-جبل-إيفريست-وتنفذ-مهمة-صعبة-فيديو--1089706528.html
أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت شركة صينية للتكنولوجيا بنجاح أول اختبارات في العالم لتوصيل الطائرات من دون طيار على جبل إيفرست، وتنفيذ مهمة إرسال وتسليم البضائع فوق أعلى سلسة جبال في... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T12:16+0000
2024-06-10T12:18+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089706352_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_d67075a22ba306f4a8df055a9ec94f16.jpg
وذكرت شركة "دي جي آي" أن الطائرة المسيرة قامت بتسليم عبوات الأوكسجين والطعام والبضائع من قاعدة الجبل إلى مخيم على ارتفاع يزيد على 6000 متر، متخطية ظروف جوية صعبة وقاسية.وأعلنت الشركة أن طائرتها المسيرة "فلاي كارت 30" أكملت اختبارا في أبريل/نيسان حيث نقلت 15 كغ من خزانات الأوكسجين والإمدادات الأخرى من معسكر قاعدة إيفرست الجنوبي على ارتفاع 5364 مترا إلى معسكر آخر على ارتفاع 700 متر أعلى، قبل العودة إلى المعسكر الأساسي بنفس الوزن من النفايات.ويمكن أن يقلل هذا الإنجاز الذي حققته شركة "دي جي آي" لصناعة الطائرات المسيرة يومًا ما من الصعاب المفروضة على المرشدين النيباليين المحليين الذين يقومون بتسلقات خطيرة لإزالة أطنان القمامة التي يلقيها الآلاف من المتسلقين.فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعهاالبرتغال... اصطدام طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار وإصابة آخر
https://sarabic.ae/20240610/سوبر-مان-هندي-ينقذ-شابا-من-موت-محقق-فيديو-1089690345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089706352_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_406b0764a63192c2dc011efd525eb31e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو

12:16 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 10.06.2024)
© AFP 2023 / HECTOR RETAMALدرون صينية
درون صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / HECTOR RETAMAL
تابعنا عبر
أفادت شركة صينية للتكنولوجيا بنجاح أول اختبارات في العالم لتوصيل الطائرات من دون طيار على جبل إيفرست، وتنفيذ مهمة إرسال وتسليم البضائع فوق أعلى سلسة جبال في العالم.
وذكرت شركة "دي جي آي" أن الطائرة المسيرة قامت بتسليم عبوات الأوكسجين والطعام والبضائع من قاعدة الجبل إلى مخيم على ارتفاع يزيد على 6000 متر، متخطية ظروف جوية صعبة وقاسية.
وأعلنت الشركة أن طائرتها المسيرة "فلاي كارت 30" أكملت اختبارا في أبريل/نيسان حيث نقلت 15 كغ من خزانات الأوكسجين والإمدادات الأخرى من معسكر قاعدة إيفرست الجنوبي على ارتفاع 5364 مترا إلى معسكر آخر على ارتفاع 700 متر أعلى، قبل العودة إلى المعسكر الأساسي بنفس الوزن من النفايات.
رجل تذاكر هندي تنقذ شابا من موت محقق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
مجتمع
"سوبر مان".. هندي ينقذ شابا من موت محقق.. فيديو
06:37 GMT
ويمكن أن يقلل هذا الإنجاز الذي حققته شركة "دي جي آي" لصناعة الطائرات المسيرة يومًا ما من الصعاب المفروضة على المرشدين النيباليين المحليين الذين يقومون بتسلقات خطيرة لإزالة أطنان القمامة التي يلقيها الآلاف من المتسلقين.
فيديو مرعب لاحتراق محرك طائرة ركاب أثناء إقلاعها
البرتغال... اصطدام طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار وإصابة آخر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلينكن يبدأ من إسرائيل جولته الإقليمية لبحث وقف إطلاق النار12:22 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала