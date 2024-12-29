https://sarabic.ae/20241229/الصين-تكشف-عن-أسرع-قطار-في-العالم-فيديو-1096299907.html
الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو
الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة السكك الحديدية الصينية (CR)، اليوم الأحد، عن النموذج الأولي للقطار فائق السرعة "CR450"، الذي ستصل سرعته إلى 450 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل قفزة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T10:18+0000
2024-12-29T10:18+0000
2024-12-29T10:18+0000
الصين
اقتصاد
قطار فائق السرعة
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ونشرت الشركة الصينية لقطات للقطار الجديد، مؤكدة أن هذا الابتكار سيُحدث نقلة كبيرة في تحسين كفاءة النقل داخل الصين، متوقعةً أن يسهم في تسريع عمليات التنقل خلال المستقبل القريب.وأوضحت الشركة أن القطار الجديد يتمتع بخصائص تقنية متقدمة، تشمل مسافة كبح أقصر وثباتًا عاليًا أثناء الحركة ونظام تحكم مطوّر يضمن أمانًا أكبر، وأضافت أن القطار سيكون أكثر راحة وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالقطارات الحالية.ويأتي تطوير القطار ضمن الخطة الـ14 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، التي تمتد من العام 2021 إلى العام 2025. ويمثل القطار "CR450" خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الصين في مجال النقل الفائق السرعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال."الإمبراطور الأبيض"... مقاتلة حربية صينية تثير جدلا بشكلها الغريب وميزاتها الملفتة... فيديومشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
https://sarabic.ae/20241224/بـ12-قمرا-صناعيا-الصين-تعلن-تشغيل-شبكة-رصد-فضائي-للأغراض-التجارية-1096128393.html
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الصين, اقتصاد, قطار فائق السرعة
الصين, اقتصاد, قطار فائق السرعة
الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو
كشفت شركة السكك الحديدية الصينية (CR)، اليوم الأحد، عن النموذج الأولي للقطار فائق السرعة "CR450"، الذي ستصل سرعته إلى 450 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل قفزة نوعية في قطاع النقل في البلاد.
ونشرت الشركة الصينية لقطات للقطار الجديد، مؤكدة أن هذا الابتكار سيُحدث نقلة كبيرة في تحسين كفاءة النقل داخل الصين، متوقعةً أن يسهم في تسريع عمليات التنقل خلال المستقبل القريب.
وأوضحت الشركة أن القطار الجديد يتمتع بخصائص تقنية متقدمة، تشمل مسافة كبح أقصر وثباتًا عاليًا أثناء الحركة ونظام تحكم مطوّر يضمن أمانًا أكبر، وأضافت أن القطار سيكون أكثر راحة وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالقطارات الحالية.
ووصفت الشركة القطار بأنه "انعكاس لقدرات الصين في مجال العلوم والتكنولوجيا، ونتاج لابتكاراتها في إنتاج المعدات عالية التقني"، وتعتزم الشركة إجراء سلسلة من الاختبارات على القطار قبل إطلاقه للخدمة في أقرب وقت ممكن.
ويأتي تطوير القطار ضمن الخطة الـ14 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، التي تمتد من العام 2021 إلى العام 2025.
ويمثل القطار "CR450" خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الصين في مجال النقل الفائق السرعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال.