الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241229/الصين-تكشف-عن-أسرع-قطار-في-العالم-فيديو-1096299907.html
الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو
الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة السكك الحديدية الصينية (CR)، اليوم الأحد، عن النموذج الأولي للقطار فائق السرعة "CR450"، الذي ستصل سرعته إلى 450 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل قفزة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T10:18+0000
2024-12-29T10:18+0000
الصين
اقتصاد
قطار فائق السرعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096299551_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_13b38f7983b5803d61401ad4c56a3c58.jpg
ونشرت الشركة الصينية لقطات للقطار الجديد، مؤكدة أن هذا الابتكار سيُحدث نقلة كبيرة في تحسين كفاءة النقل داخل الصين، متوقعةً أن يسهم في تسريع عمليات التنقل خلال المستقبل القريب.وأوضحت الشركة أن القطار الجديد يتمتع بخصائص تقنية متقدمة، تشمل مسافة كبح أقصر وثباتًا عاليًا أثناء الحركة ونظام تحكم مطوّر يضمن أمانًا أكبر، وأضافت أن القطار سيكون أكثر راحة وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالقطارات الحالية.ويأتي تطوير القطار ضمن الخطة الـ14 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، التي تمتد من العام 2021 إلى العام 2025. ويمثل القطار "CR450" خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الصين في مجال النقل الفائق السرعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال."الإمبراطور الأبيض"... مقاتلة حربية صينية تثير جدلا بشكلها الغريب وميزاتها الملفتة... فيديومشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
https://sarabic.ae/20241224/بـ12-قمرا-صناعيا-الصين-تعلن-تشغيل-شبكة-رصد-فضائي-للأغراض-التجارية-1096128393.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096299551_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_0de50b09790f53a4927ae8b729ab61de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, اقتصاد, قطار فائق السرعة
الصين, اقتصاد, قطار فائق السرعة

الصين تكشف عن أسرع قطار في العالم... فيديو

10:18 GMT 29.12.2024
© Getty Images / nitimongkolchaiقطار فائق السرعة
قطار فائق السرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Getty Images / nitimongkolchai
تابعنا عبر
كشفت شركة السكك الحديدية الصينية (CR)، اليوم الأحد، عن النموذج الأولي للقطار فائق السرعة "CR450"، الذي ستصل سرعته إلى 450 كيلومترًا في الساعة، ما يمثل قفزة نوعية في قطاع النقل في البلاد.
ونشرت الشركة الصينية لقطات للقطار الجديد، مؤكدة أن هذا الابتكار سيُحدث نقلة كبيرة في تحسين كفاءة النقل داخل الصين، متوقعةً أن يسهم في تسريع عمليات التنقل خلال المستقبل القريب.
وأوضحت الشركة أن القطار الجديد يتمتع بخصائص تقنية متقدمة، تشمل مسافة كبح أقصر وثباتًا عاليًا أثناء الحركة ونظام تحكم مطوّر يضمن أمانًا أكبر، وأضافت أن القطار سيكون أكثر راحة وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالقطارات الحالية.

ووصفت الشركة القطار بأنه "انعكاس لقدرات الصين في مجال العلوم والتكنولوجيا، ونتاج لابتكاراتها في إنتاج المعدات عالية التقني"، وتعتزم الشركة إجراء سلسلة من الاختبارات على القطار قبل إطلاقه للخدمة في أقرب وقت ممكن.

إطلاق أقمار صناعية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
بـ12 قمرا صناعيا.. الصين تعلن تشغيل شبكة رصد فضائي للأغراض التجارية
24 ديسمبر, 13:56 GMT
ويأتي تطوير القطار ضمن الخطة الـ14 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين، التي تمتد من العام 2021 إلى العام 2025.
ويمثل القطار "CR450" خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الصين في مجال النقل الفائق السرعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال.
"الإمبراطور الأبيض"... مقاتلة حربية صينية تثير جدلا بشكلها الغريب وميزاتها الملفتة... فيديو
مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала