خبيرة في العلاقات الدولية: الاتهامات بالتجسس بين بكين وواشنطن ليست جديدة وتصعيد محتمل في عهد ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250103/خبيرة-في-العلاقات-الدولية-الاتهامات-بالتجسس-بين-بكين-وواشنطن-ليست-جديدة-وتصعيد-محتمل-في-عهد-ترامب-1096442989.html
خبيرة في العلاقات الدولية: الاتهامات بالتجسس بين بكين وواشنطن ليست جديدة وتصعيد محتمل في عهد ترامب
خبيرة في العلاقات الدولية: الاتهامات بالتجسس بين بكين وواشنطن ليست جديدة وتصعيد محتمل في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
أكّدت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والمتخصصة في الشأن الصيني الدكتورة تمارا برو، أنّ "الاتهامات المتبادلة بين القوتين العظميين بالتجسس ليست... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T12:22+0000
2025-01-03T12:22+0000
العالم
تقارير سبوتنيك
حصري
واشنطن
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:449:2049:1601_1920x0_80_0_0_de950b63bed9a67cd6fb83396a6d9f06.jpg
وقالت برو في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن بكين بالتجسس، فقد شهدنا العديد من هذه الاتهامات في الأعوام الماضية، ولا ننسى حادثة المطار في عام 2023، التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين".كما قالت الخبيرة في الشأن الصيني إنّ "الصين تبدي اهتمامًا خاصًا بمعرفة الشركات الصينية التي قد تكون مستهدفة بالعقوبات الأميركية في المستقبل، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وأضافت: "بكين بدأت باتخاذ إجراءات ردا على العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهناك خشية صينية من التعريفات الجمركية التي من المحتمل أن يفرضها".وأضافت: "إيلون ماسك يخشى من تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين، مما قد يؤثر سلباً على استثماراته هناك، والصين قدمت تسهيلات كبيرة لماسك من أجل فتح مصنع تسلا في بكين، وبالتالي أعتقد أن ماسك سيكون له دور كبير في تخفيف التوترات، وربما تمارس الصين ضغوطًا على ماسك لتخفيف القيود الجمركية المفروضة على الصادرات الأميركية إلى الصين".أما في الجانب السياسي، توقعت الباحثة المتخصصة في الشأن الصيني أن "يشهد عهد ترامب تصاعدًا في التوترات الصينية الأميركية"، مشيرة إلى "تصريحات ترامب السابقة حول إعادة "العصر الذهبي" لأميركا". وأضافت: "من خلال تصريحاته، يمكننا أن نستنتج أن ترامب لن يسمح للصين بأن تصبح الدولة الأولى عسكريًا واقتصاديًا، مما يعني أننا سنشهد المزيد من المنافسة بين البلدين على الرغم من محاولات التفاوض حول بعض الملفات العالقة".
https://sarabic.ae/20241123/تحذيرات-من-كارثة-نووية-بين-أمريكا-والصين-بسبب-نظرية-الردع-النووي-1095122079.html
https://sarabic.ae/20240909/أمريكا-تعتزم-مراقبة-التدريبات-العسكرية-الروسية-الصينية-المشتركة--1092559145.html
واشنطن
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093769491_0:257:2049:1793_1920x0_80_0_0_233dba4654ac1d43bac1cbcaaf64d695.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, واشنطن, الصين
العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, واشنطن, الصين

خبيرة في العلاقات الدولية: الاتهامات بالتجسس بين بكين وواشنطن ليست جديدة وتصعيد محتمل في عهد ترامب

12:22 GMT 03.01.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
تابعنا عبر
حصري
أكّدت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والمتخصصة في الشأن الصيني الدكتورة تمارا برو، أنّ "الاتهامات المتبادلة بين القوتين العظميين بالتجسس ليست جديدة، بل تعود إلى عدة سنوات مضت".
وقالت برو في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن بكين بالتجسس، فقد شهدنا العديد من هذه الاتهامات في الأعوام الماضية، ولا ننسى حادثة المطار في عام 2023، التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين".

ولفتت برو إلى أنّ "الصين أيضاً تتهم الولايات المتحدة بالتجسس عليها، وهو جزء من التنافس المستمر بين البلدين، وفي نوفمبر الماضي، اتهمت الصين الولايات المتحدة بزرع شبكات تجسس في أعماق البحر لشن معركة في بحر الصين الجنوبي، وهو ما يعكس حجم التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية".

كما قالت الخبيرة في الشأن الصيني إنّ "الصين تبدي اهتمامًا خاصًا بمعرفة الشركات الصينية التي قد تكون مستهدفة بالعقوبات الأميركية في المستقبل، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وأضافت: "بكين بدأت باتخاذ إجراءات ردا على العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهناك خشية صينية من التعريفات الجمركية التي من المحتمل أن يفرضها".
موقع نووي صيني سابق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
تحذيرات من كارثة نووية بين أمريكا والصين بسبب نظرية "الردع النووي"
23 نوفمبر 2024, 20:23 GMT

من جانب آخر، تحدثت ضيفة "سبوتنيك"، عن دور بعض الشركات الأميركية الكبرى في تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة شركة "تسلا" التي يرأسها إيلون ماسك. وقالت: "هنالك العديد من المشاريع التي يقوم بها إيلون ماسك في الصين، لا سيما شركة تسلا في شنغهاي، حيث تمثل الصين حوالي 23% من إيرادات الشركة العالمية، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا في تخفيف حدة التوترات مع الولايات المتحدة".

وأضافت: "إيلون ماسك يخشى من تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين، مما قد يؤثر سلباً على استثماراته هناك، والصين قدمت تسهيلات كبيرة لماسك من أجل فتح مصنع تسلا في بكين، وبالتالي أعتقد أن ماسك سيكون له دور كبير في تخفيف التوترات، وربما تمارس الصين ضغوطًا على ماسك لتخفيف القيود الجمركية المفروضة على الصادرات الأميركية إلى الصين".
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
أمريكا تعتزم مراقبة التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة
9 سبتمبر 2024, 19:33 GMT

وفي ما يتعلق بالملفات الاقتصادية الأخرى، أشارت برو إلى أن " ترامب قد يعمل على تقييد صادرات أشباه الموصلات وبرامج الذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما قد يزيد من التوترات الاقتصادية بين البلدين". وأوضحت برو أن "الصين قد تضغط على ماسك لتخفيف القيود التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الاستثمارات الصينية".

أما في الجانب السياسي، توقعت الباحثة المتخصصة في الشأن الصيني أن "يشهد عهد ترامب تصاعدًا في التوترات الصينية الأميركية"، مشيرة إلى "تصريحات ترامب السابقة حول إعادة "العصر الذهبي" لأميركا". وأضافت: "من خلال تصريحاته، يمكننا أن نستنتج أن ترامب لن يسمح للصين بأن تصبح الدولة الأولى عسكريًا واقتصاديًا، مما يعني أننا سنشهد المزيد من المنافسة بين البلدين على الرغم من محاولات التفاوض حول بعض الملفات العالقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала