https://sarabic.ae/20250103/خبيرة-في-العلاقات-الدولية-الاتهامات-بالتجسس-بين-بكين-وواشنطن-ليست-جديدة-وتصعيد-محتمل-في-عهد-ترامب-1096442989.html

خبيرة في العلاقات الدولية: الاتهامات بالتجسس بين بكين وواشنطن ليست جديدة وتصعيد محتمل في عهد ترامب

خبيرة في العلاقات الدولية: الاتهامات بالتجسس بين بكين وواشنطن ليست جديدة وتصعيد محتمل في عهد ترامب

سبوتنيك عربي

أكّدت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية والمتخصصة في الشأن الصيني الدكتورة تمارا برو، أنّ "الاتهامات المتبادلة بين القوتين العظميين بالتجسس ليست... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T12:22+0000

2025-01-03T12:22+0000

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وقالت برو في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "ليست المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن بكين بالتجسس، فقد شهدنا العديد من هذه الاتهامات في الأعوام الماضية، ولا ننسى حادثة المطار في عام 2023، التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين".كما قالت الخبيرة في الشأن الصيني إنّ "الصين تبدي اهتمامًا خاصًا بمعرفة الشركات الصينية التي قد تكون مستهدفة بالعقوبات الأميركية في المستقبل، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وأضافت: "بكين بدأت باتخاذ إجراءات ردا على العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهناك خشية صينية من التعريفات الجمركية التي من المحتمل أن يفرضها".وأضافت: "إيلون ماسك يخشى من تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين، مما قد يؤثر سلباً على استثماراته هناك، والصين قدمت تسهيلات كبيرة لماسك من أجل فتح مصنع تسلا في بكين، وبالتالي أعتقد أن ماسك سيكون له دور كبير في تخفيف التوترات، وربما تمارس الصين ضغوطًا على ماسك لتخفيف القيود الجمركية المفروضة على الصادرات الأميركية إلى الصين".أما في الجانب السياسي، توقعت الباحثة المتخصصة في الشأن الصيني أن "يشهد عهد ترامب تصاعدًا في التوترات الصينية الأميركية"، مشيرة إلى "تصريحات ترامب السابقة حول إعادة "العصر الذهبي" لأميركا". وأضافت: "من خلال تصريحاته، يمكننا أن نستنتج أن ترامب لن يسمح للصين بأن تصبح الدولة الأولى عسكريًا واقتصاديًا، مما يعني أننا سنشهد المزيد من المنافسة بين البلدين على الرغم من محاولات التفاوض حول بعض الملفات العالقة".

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