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رئيس سلطات الطيران المدني في مصر يكشف حقيقة منع دخول السوريين
رئيس سلطات الطيران المدني في مصر يكشف حقيقة منع دخول السوريين
سبوتنيك عربي
علق رئيس سلطات الطيران المدني في مصر، عمرو الشرقاوي، اليوم الجمعة، على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن منع السوريين من دخول مصر. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
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ونفى الشرقاوي، وجود منع مطلق لدخول السوريين إلى مصر، موضحا أن القرار الأخير يتعلق بتنظيم دخولهم ويشبه قرارات سابقة تخص دولا تشهد نزاعات.وبيّن في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، أن "دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى، مثل أوكرانيا أيضا".وأوضح الشرقاوي أن القرار ينص على منع شركات الطيران من قبول الركاب السوريين القادمين إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة، مع اشتراط إنهاء الأوراق اللازمة من الجهات المختصة. كما شدد على أن القرار الذي أصدرته سلطات الطيران المدني في مصر، لا يشمل منعا كليا كما تداولته بعض وسائل الإعلام، داعيا إلى تحري الدقة في نقل المعلومات.وقال في هذا السياق: "لم ينص القرار على المنع المطلق لدخول جميع السوريين، على عكس ما نشرت بعض المواقع والصفحات الإخبارية".وكانت سلطات الطيران المدني في مصر، أصدرت قرارا بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم، دون الحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية.
https://sarabic.ae/20250102/تذاكر-مجانية-السفارة-السورية-في-القاهرة-توجه-نداء-للسوريين-الراغبين-بالعودة-1096429809.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
رئيس سلطات الطيران المدني في مصر يكشف حقيقة منع دخول السوريين
علق رئيس سلطات الطيران المدني في مصر، عمرو الشرقاوي، اليوم الجمعة، على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن منع السوريين من دخول مصر.
ونفى الشرقاوي، وجود منع مطلق لدخول السوريين إلى مصر، موضحا أن القرار الأخير يتعلق بتنظيم دخولهم ويشبه قرارات سابقة تخص دولا تشهد نزاعات.
وبيّن في تصريحات لصحيفة
"الشروق" المصرية، أن "دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى، مثل أوكرانيا أيضا".
وأوضح الشرقاوي أن القرار ينص على منع شركات الطيران من قبول الركاب السوريين القادمين إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة، مع اشتراط إنهاء الأوراق اللازمة من الجهات المختصة.
كما شدد على أن القرار الذي أصدرته سلطات الطيران المدني في مصر، لا يشمل منعا كليا كما تداولته بعض وسائل الإعلام، داعيا إلى تحري الدقة في نقل المعلومات.
وقال في هذا السياق: "لم ينص القرار على المنع المطلق لدخول جميع السوريين، على عكس ما نشرت بعض المواقع والصفحات الإخبارية".
وكانت سلطات الطيران المدني في مصر، أصدرت قرارا بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم، دون الحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية.