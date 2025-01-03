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https://sarabic.ae/20250103/نتنياهو-يعلق-على-العملية-السرية-لقوات-الكوماندوز-الإسرائيلية-في-سوريا-1096437238.html
نتنياهو يعلق على العملية السرية لقوات الكوماندوز الإسرائيلية في سوريا
نتنياهو يعلق على العملية السرية لقوات الكوماندوز الإسرائيلية في سوريا
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على عملية الكوماندوز الإسرائيلي التي وقعت في عمق سوريا، خلال شهر سبتمبر الماضي. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T07:39+0000
2025-01-03T07:39+0000
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بنيامين نتنياهو
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، قدم خلالها التحية لجنود الجيش الإسرائيلي بشأن مهمتهم التي وصفها بـ"الناجحة والجريئة في عمق سوريا".وقال نتنياهو: "هذا واحد من أهم الإجراءات لإحباط جهود المحور الإيراني للتسلح من أجل إيذائنا"، مشيرا إلى أن "الغارة تسلط الضوء على جرأة إسرائيل، وتصميمها على العمل في أي مكان للدفاع عن أنفسنا".وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف، أمس الخميس، عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل العمق السوري، في 8 سبتمبر/أيلول 2024.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه على مدار سنوات، عملت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية على جمع المعلومات ومراقبة الموقع بشكل مستمر، مما سمح بوضع خطة شاملة لتدميره، وأن أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ قاموا بالهبوط في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية، مدعومين بغطاء جوي من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وسفن سلاح البحرية.وأشار البيان إلى أن الموقع الذي تم استهدافه، "تم بناؤه بتمويل ودعم إيراني، لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية البعيدة المدى وكان الهدف منه تعزيز قدرة إيران على تسليح وكلائها، بما في ذلك "حزب الله"، على الحدود الشمالية لإسرائيل".ووفقا للبيان، تمكنت القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على معدات إنتاج حيوية مثل خلاط "بلانتاري" ووسائل قتالية، بالإضافة إلى وثائق استخبارية هامة وتم تدمير المجمع بالكامل قبل عودة القوات بسلام إلى إسرائيل، حسبما أفاد البيان.
https://sarabic.ae/20250101/إسرائيل-تتبنى-تنفيذ-عملية-سرية-داخل-مركز-بحوث-علمية-عسكرية-سوري-في-سبتمبر-الماضي-1096388506.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو

نتنياهو يعلق على العملية السرية لقوات الكوماندوز الإسرائيلية في سوريا

07:39 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على عملية الكوماندوز الإسرائيلي التي وقعت في عمق سوريا، خلال شهر سبتمبر الماضي.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، قدم خلالها التحية لجنود الجيش الإسرائيلي بشأن مهمتهم التي وصفها بـ"الناجحة والجريئة في عمق سوريا".
وقال نتنياهو: "هذا واحد من أهم الإجراءات لإحباط جهود المحور الإيراني للتسلح من أجل إيذائنا"، مشيرا إلى أن "الغارة تسلط الضوء على جرأة إسرائيل، وتصميمها على العمل في أي مكان للدفاع عن أنفسنا".
تصاعد دخان المعارك في أطراف مدينة حماة في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
إسرائيل تتبنى تنفيذ عملية سرية داخل مركز بحوث علمية عسكرية سوري في سبتمبر الماضي
1 يناير, 14:47 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف، أمس الخميس، عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل العمق السوري، في 8 سبتمبر/أيلول 2024.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه على مدار سنوات، عملت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية على جمع المعلومات ومراقبة الموقع بشكل مستمر، مما سمح بوضع خطة شاملة لتدميره، وأن أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ قاموا بالهبوط في الموقع باستخدام مروحيات عسكرية، مدعومين بغطاء جوي من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وسفن سلاح البحرية.
وأشار البيان إلى أن الموقع الذي تم استهدافه، "تم بناؤه بتمويل ودعم إيراني، لإنتاج الصواريخ الدقيقة والقذائف الصاروخية البعيدة المدى وكان الهدف منه تعزيز قدرة إيران على تسليح وكلائها، بما في ذلك "حزب الله"، على الحدود الشمالية لإسرائيل".
ووفقا للبيان، تمكنت القوات الإسرائيلية من الاستيلاء على معدات إنتاج حيوية مثل خلاط "بلانتاري" ووسائل قتالية، بالإضافة إلى وثائق استخبارية هامة وتم تدمير المجمع بالكامل قبل عودة القوات بسلام إلى إسرائيل، حسبما أفاد البيان.
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