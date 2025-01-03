صور تجسد الثعابين في الثقافة والفن

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250103/1096446839.html
صور تجسد الثعابين في الثقافة والفن
صور تجسد الثعابين في الثقافة والفن
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة، تجسد الثعابين في الثقافة والفن من جميع أنحاء العالم. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور تجسد الثعابين في الثقافة والفن

13:14 GMT 03.01.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة، تجسد الثعابين في الثقافة والفن من جميع أنحاء العالم.
CC BY-SA 2.5 / Erik Hooymans / The mask of Tutankhamun

قناع توت عنخ آمون.

قناع توت عنخ آمون. - سبوتنيك عربي
1/10
CC BY-SA 2.5 / Erik Hooymans / The mask of Tutankhamun

قناع توت عنخ آمون.

© AP Photo / Lai Seng Sin

ماليزي من أصل صيني يتجول في معبد ثيان هوك كيونج، المعروف أيضًا باسم معبد الثعبان، في كلانج، خارج كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 6 فبراير/ شباط 2013.

ماليزي من أصل صيني يتجول في معبد ثيان هوك كيونج، المعروف أيضًا باسم معبد الثعبان، في كلانج، خارج كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 6 فبراير/ شباط 2013. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Lai Seng Sin

ماليزي من أصل صيني يتجول في معبد ثيان هوك كيونج، المعروف أيضًا باسم معبد الثعبان، في كلانج، خارج كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 6 فبراير/ شباط 2013.

© AP Photo / Dolores Ochoa

أطفال من قبيلة ساراياكو الهندية يستريحون على جدار مغطى بجدارية لثعبان أثناء الاستعدادات للاحتفال في قرية ساراياكو في الإكوادور، السبت 11 أغسطس/ آب 2012.

أطفال من قبيلة ساراياكو الهندية يستريحون على جدار مغطى بجدارية لثعبان أثناء الاستعدادات للاحتفال في قرية ساراياكو في الإكوادور، السبت 11 أغسطس/ آب 2012. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dolores Ochoa

أطفال من قبيلة ساراياكو الهندية يستريحون على جدار مغطى بجدارية لثعبان أثناء الاستعدادات للاحتفال في قرية ساراياكو في الإكوادور، السبت 11 أغسطس/ آب 2012.

© AP Photo / Vahid Salemi

يُعرض تمثال ثعبان مصنوع من خردة المعادن في المنطقة الداخلية لحديقة حيوانات شهر رضا للمعادن في مدينة شهر رضا الإيرانية وسط البلاد على بعد نحو 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوبي العاصمة طهران، يوم الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

يُعرض تمثال ثعبان مصنوع من خردة المعادن في المنطقة الداخلية لحديقة حيوانات شهر رضا للمعادن في مدينة شهر رضا الإيرانية وسط البلاد على بعد نحو 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوبي العاصمة طهران، يوم الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

يُعرض تمثال ثعبان مصنوع من خردة المعادن في المنطقة الداخلية لحديقة حيوانات شهر رضا للمعادن في مدينة شهر رضا الإيرانية وسط البلاد على بعد نحو 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوبي العاصمة طهران، يوم الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

© AP Photo / Bebeto Matthews

في هذه الصورة التي التقطت في 23 مارس 2012، يتم عرض نموذج بالحجم الطبيعي لثعبان ما قبل التاريخ "تيتانوبوا" وهو يبتلع تمساحاً، في محطة غراند سنترال في نيويورك، خلال الترويج لعرضه في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن.

في هذه الصورة التي التقطت في 23 مارس 2012، يتم عرض نموذج بالحجم الطبيعي لثعبان ما قبل التاريخ &quot;تيتانوبوا&quot; وهو يبتلع تمساحاً، في محطة غراند سنترال في نيويورك، خلال الترويج لعرضه في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bebeto Matthews

في هذه الصورة التي التقطت في 23 مارس 2012، يتم عرض نموذج بالحجم الطبيعي لثعبان ما قبل التاريخ "تيتانوبوا" وهو يبتلع تمساحاً، في محطة غراند سنترال في نيويورك، خلال الترويج لعرضه في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن.

© AP Photo / Kin Cheung

حارس أمن يمشي أمام عمل فني بعنوان "ثعبان" من إبداع الفنان البلجيكي كارستن هولر، خلال المعاينة الخاصة لكبار الشخصيات لمعرض "آرت بازل" الفني في هونغ كونغ، يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2015.

حارس أمن يمشي أمام عمل فني بعنوان &quot;ثعبان&quot; من إبداع الفنان البلجيكي كارستن هولر، خلال المعاينة الخاصة لكبار الشخصيات لمعرض &quot;آرت بازل&quot; الفني في هونغ كونغ، يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2015. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kin Cheung

حارس أمن يمشي أمام عمل فني بعنوان "ثعبان" من إبداع الفنان البلجيكي كارستن هولر، خلال المعاينة الخاصة لكبار الشخصيات لمعرض "آرت بازل" الفني في هونغ كونغ، يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2015.

© AP Photo / Dolores Ochoa

في هذه الصورة الملتقطة في 13 مارس 2018، تظهر سالومي أراندا، وهي امرأة من السكان الأصليين من بلدة موريتي كوتشا الأمازونية، وهي تضع رسمًا لثعبان على وجهها أثناء مظاهرة ضد التعدين وحفر النفط في الأمازون، خارج القصر الحكومي في كيتو بالإكوادور.

في هذه الصورة الملتقطة في 13 مارس 2018، تظهر سالومي أراندا، وهي امرأة من السكان الأصليين من بلدة موريتي كوتشا الأمازونية، وهي تضع رسمًا لثعبان على وجهها أثناء مظاهرة ضد التعدين وحفر النفط في الأمازون، خارج القصر الحكومي في كيتو بالإكوادور. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dolores Ochoa

في هذه الصورة الملتقطة في 13 مارس 2018، تظهر سالومي أراندا، وهي امرأة من السكان الأصليين من بلدة موريتي كوتشا الأمازونية، وهي تضع رسمًا لثعبان على وجهها أثناء مظاهرة ضد التعدين وحفر النفط في الأمازون، خارج القصر الحكومي في كيتو بالإكوادور.

© AP Photo / Keith Srakocic

هذه صورة تفصيلية لثقل ورق ملفوف حول حجر فيروزي على شكل ثعبان فضي، وهو أحد قطع فابرجيه التي يتم تجهيزها لعرضها في معرض "فابرجيه" في مركز "فريك للفنون والتاريخ"، يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 في بيتسبرغ في الولايات المتحدة.

هذه صورة تفصيلية لثقل ورق ملفوف حول حجر فيروزي على شكل ثعبان فضي، وهو أحد قطع فابرجيه التي يتم تجهيزها لعرضها في معرض &quot;فابرجيه&quot; في مركز &quot;فريك للفنون والتاريخ&quot;، يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 في بيتسبرغ في الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Keith Srakocic

هذه صورة تفصيلية لثقل ورق ملفوف حول حجر فيروزي على شكل ثعبان فضي، وهو أحد قطع فابرجيه التي يتم تجهيزها لعرضها في معرض "فابرجيه" في مركز "فريك للفنون والتاريخ"، يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 في بيتسبرغ في الولايات المتحدة.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

يقوم أحد المصلين برش الماء أثناء عبادته لتمثال إله الثعبان، ناغ، الواقع وسط بركة، خلال مهرجان ناغ بانشامي، في بهاكتابور، نيبال، يوم الاثنين 21 أغسطس 2023.

يقوم أحد المصلين برش الماء أثناء عبادته لتمثال إله الثعبان، ناغ، الواقع وسط بركة، خلال مهرجان ناغ بانشامي، في بهاكتابور، نيبال، يوم الاثنين 21 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Niranjan Shrestha

يقوم أحد المصلين برش الماء أثناء عبادته لتمثال إله الثعبان، ناغ، الواقع وسط بركة، خلال مهرجان ناغ بانشامي، في بهاكتابور، نيبال، يوم الاثنين 21 أغسطس 2023.

© AP Photo / Joshua A. Bickel

يشارك الناشطون في مظاهرة ضد الوقود الأحفوري تسمى "تخلص من الثعابين" في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الجمعة 15 نوفمبر/ تشريت الثاني 2024، في باكو، أذربيجان.

يشارك الناشطون في مظاهرة ضد الوقود الأحفوري تسمى &quot;تخلص من الثعابين&quot; في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الجمعة 15 نوفمبر/ تشريت الثاني 2024، في باكو، أذربيجان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Joshua A. Bickel

يشارك الناشطون في مظاهرة ضد الوقود الأحفوري تسمى "تخلص من الثعابين" في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الجمعة 15 نوفمبر/ تشريت الثاني 2024، في باكو، أذربيجان.

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