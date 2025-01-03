صور تجسد الثعابين في الثقافة والفن

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في هذه الصورة الملتقطة في 13 مارس 2018، تظهر سالومي أراندا، وهي امرأة من السكان الأصليين من بلدة موريتي كوتشا الأمازونية، وهي تضع رسمًا لثعبان على وجهها أثناء مظاهرة ضد التعدين وحفر النفط في الأمازون، خارج القصر الحكومي في كيتو بالإكوادور.