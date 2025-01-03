صور تجسد الثعابين في الثقافة والفن

قناع توت عنخ آمون.
ماليزي من أصل صيني يتجول في معبد ثيان هوك كيونج، المعروف أيضًا باسم معبد الثعبان، في كلانج، خارج كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 6 فبراير/ شباط 2013.
ماليزي من أصل صيني يتجول في معبد ثيان هوك كيونج، المعروف أيضًا باسم معبد الثعبان، في كلانج، خارج كوالالمبور، ماليزيا، الأربعاء، 6 فبراير/ شباط 2013.
أطفال من قبيلة ساراياكو الهندية يستريحون على جدار مغطى بجدارية لثعبان أثناء الاستعدادات للاحتفال في قرية ساراياكو في الإكوادور، السبت 11 أغسطس/ آب 2012.
أطفال من قبيلة ساراياكو الهندية يستريحون على جدار مغطى بجدارية لثعبان أثناء الاستعدادات للاحتفال في قرية ساراياكو في الإكوادور، السبت 11 أغسطس/ آب 2012.
يُعرض تمثال ثعبان مصنوع من خردة المعادن في المنطقة الداخلية لحديقة حيوانات شهر رضا للمعادن في مدينة شهر رضا الإيرانية وسط البلاد على بعد نحو 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوبي العاصمة طهران، يوم الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
يُعرض تمثال ثعبان مصنوع من خردة المعادن في المنطقة الداخلية لحديقة حيوانات شهر رضا للمعادن في مدينة شهر رضا الإيرانية وسط البلاد على بعد نحو 265 ميلاً (425 كيلومترًا) جنوبي العاصمة طهران، يوم الأربعاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
في هذه الصورة التي التقطت في 23 مارس 2012، يتم عرض نموذج بالحجم الطبيعي لثعبان ما قبل التاريخ "تيتانوبوا" وهو يبتلع تمساحاً، في محطة غراند سنترال في نيويورك، خلال الترويج لعرضه في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن.
في هذه الصورة التي التقطت في 23 مارس 2012، يتم عرض نموذج بالحجم الطبيعي لثعبان ما قبل التاريخ "تيتانوبوا" وهو يبتلع تمساحاً، في محطة غراند سنترال في نيويورك، خلال الترويج لعرضه في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن.
حارس أمن يمشي أمام عمل فني بعنوان "ثعبان" من إبداع الفنان البلجيكي كارستن هولر، خلال المعاينة الخاصة لكبار الشخصيات لمعرض "آرت بازل" الفني في هونغ كونغ، يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2015.
حارس أمن يمشي أمام عمل فني بعنوان "ثعبان" من إبداع الفنان البلجيكي كارستن هولر، خلال المعاينة الخاصة لكبار الشخصيات لمعرض "آرت بازل" الفني في هونغ كونغ، يوم الجمعة 13 مارس/ آذار 2015.
في هذه الصورة الملتقطة في 13 مارس 2018، تظهر سالومي أراندا، وهي امرأة من السكان الأصليين من بلدة موريتي كوتشا الأمازونية، وهي تضع رسمًا لثعبان على وجهها أثناء مظاهرة ضد التعدين وحفر النفط في الأمازون، خارج القصر الحكومي في كيتو بالإكوادور.
في هذه الصورة الملتقطة في 13 مارس 2018، تظهر سالومي أراندا، وهي امرأة من السكان الأصليين من بلدة موريتي كوتشا الأمازونية، وهي تضع رسمًا لثعبان على وجهها أثناء مظاهرة ضد التعدين وحفر النفط في الأمازون، خارج القصر الحكومي في كيتو بالإكوادور.
هذه صورة تفصيلية لثقل ورق ملفوف حول حجر فيروزي على شكل ثعبان فضي، وهو أحد قطع فابرجيه التي يتم تجهيزها لعرضها في معرض "فابرجيه" في مركز "فريك للفنون والتاريخ"، يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 في بيتسبرغ في الولايات المتحدة.
هذه صورة تفصيلية لثقل ورق ملفوف حول حجر فيروزي على شكل ثعبان فضي، وهو أحد قطع فابرجيه التي يتم تجهيزها لعرضها في معرض "فابرجيه" في مركز "فريك للفنون والتاريخ"، يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 في بيتسبرغ في الولايات المتحدة.
يقوم أحد المصلين برش الماء أثناء عبادته لتمثال إله الثعبان، ناغ، الواقع وسط بركة، خلال مهرجان ناغ بانشامي، في بهاكتابور، نيبال، يوم الاثنين 21 أغسطس 2023.
يقوم أحد المصلين برش الماء أثناء عبادته لتمثال إله الثعبان، ناغ، الواقع وسط بركة، خلال مهرجان ناغ بانشامي، في بهاكتابور، نيبال، يوم الاثنين 21 أغسطس 2023.
يشارك الناشطون في مظاهرة ضد الوقود الأحفوري تسمى "تخلص من الثعابين" في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الجمعة 15 نوفمبر/ تشريت الثاني 2024، في باكو، أذربيجان.
يشارك الناشطون في مظاهرة ضد الوقود الأحفوري تسمى "تخلص من الثعابين" في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، الجمعة 15 نوفمبر/ تشريت الثاني 2024، في باكو، أذربيجان.