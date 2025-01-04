https://sarabic.ae/20250104/أمين-عام-منظمة-شنغهاي-مقارنتنا-بـ-الناتو-خاطئة-1096459536.html
أمين عام منظمة شنغهاي: مقارنتنا بـ "الناتو" خاطئة
أمين عام منظمة شنغهاي: مقارنتنا بـ "الناتو" خاطئة
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، أنه من الخطأ مقارنة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومنظمة شنغهاي للتعاون، فهما مختلفان تمامًا في أهدافهما... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T04:09+0000
2025-01-04T04:09+0000
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وقال يرميكباييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون، مختلفان تمامًا في أهدافهما وطبيعة أنشطتهما".وأشار يرميكباييف إلى أن الناتو تم إنشاؤه كعنصر مواجهة بين الغرب ما بعد الحرب من ناحية، والاتحاد السوفيتي وحلفائه من ناحية أخرى.وأضاف يرميكباييف :"هذه منظمة عسكرية سياسية (الناتو)، ومثيلها التناظري من الكتلة الاشتراكية، كان منظمة حلف وارسو".وتابع: "ومنظمة شنغهاي للتعاون ليست نتاج الحرب الباردة، ولم يتم إنشاؤها في ظروف أو لغرض المواجهة مع أحد ما، أو على العكس من ذلك، في عام 2001، عندما تم إنشاء منظمة شانغهاي للتعاون كمنظمة، تم إنشاؤها على وجه التحديد لأغراض إبداعية وسلمية".وأردف: "الناتو منظمة عسكرية سياسية، بينما منظمة شنغهاي للتعاون منظمة سلمية مشتركة بين الدول".
https://sarabic.ae/20241016/روسيا-تدعو-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-إلى-إنشاء-نظام-دفع-داخلي-مستقل-1093806101.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة شنغهاي للتعاون, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة شنغهاي للتعاون, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أمين عام منظمة شنغهاي: مقارنتنا بـ "الناتو" خاطئة
صرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكباييف، أنه من الخطأ مقارنة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومنظمة شنغهاي للتعاون، فهما مختلفان تمامًا في أهدافهما وغاياتهما.
وقال يرميكباييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك
"، اليوم السبت: "الناتو ومنظمة شنغهاي للتعاون، مختلفان تمامًا في أهدافهما وطبيعة أنشطتهما".
وأشار يرميكباييف إلى أن الناتو تم إنشاؤه كعنصر مواجهة بين الغرب ما بعد الحرب من ناحية، والاتحاد السوفيتي وحلفائه من ناحية أخرى.
16 أكتوبر 2024, 07:58 GMT
وأضاف يرميكباييف :"هذه منظمة عسكرية سياسية (الناتو)، ومثيلها التناظري من الكتلة الاشتراكية
، كان منظمة حلف وارسو".
وتابع: "ومنظمة شنغهاي للتعاون ليست نتاج الحرب الباردة، ولم يتم إنشاؤها في ظروف أو لغرض المواجهة مع أحد ما، أو على العكس من ذلك، في عام 2001، عندما تم إنشاء منظمة شانغهاي للتعاون كمنظمة، تم إنشاؤها على وجه التحديد لأغراض إبداعية وسلمية".
وأردف: "الناتو منظمة عسكرية سياسية، بينما منظمة شنغهاي للتعاون
منظمة سلمية مشتركة بين الدول".