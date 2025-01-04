https://sarabic.ae/20250104/دوي-انفجارات-متتالية-وسط-إسرائيل-1096483535.html
دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل
دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل
سبوتنيك عربي
دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T23:39+0000
2025-01-04T23:39+0000
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ذكرت ذلك وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، وقالت إنه تم سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء.وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت قرب الخضيرة جنوب حيفا شمال إسرائيل.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط قتلى نتيجة حوادث سير مرتبطة بدوي صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات.كما رصد مقطع فيديو متداول محاولات اعتراض صاروخ انطلاق من اليمن في سماء مستوطنة "بيت شيمش" جنوب القدس.وفي المقابل، أشارت وسائل إعلام يمنية إلى أن غارات جوية استهدفت مدينة صعدة شمالي اليمن.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية عملياتها العسكرية ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بينما تشن واشنطن وإسرائيل غارات على مناطق سيطرتها في اليمن.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن
دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل
23:39 GMT 04.01.2025 (تم التحديث: 23:47 GMT 04.01.2025)
دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
ذكرت ذلك وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، وقالت إنه تم سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت قرب الخضيرة جنوب حيفا شمال إسرائيل.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط قتلى نتيجة حوادث سير مرتبطة بدوي صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات.
كما رصد مقطع فيديو متداول محاولات اعتراض صاروخ انطلاق من اليمن في سماء مستوطنة "بيت شيمش" جنوب القدس.
وفي المقابل، أشارت وسائل إعلام يمنية إلى أن غارات جوية استهدفت مدينة صعدة شمالي اليمن.
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية عملياتها العسكرية ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بينما تشن واشنطن وإسرائيل غارات على مناطق سيطرتها في اليمن.