https://sarabic.ae/20250104/رجل-يدمر-غيتار-تايلور-سويفت-بعد-لحظات-من-شرائه-في-مزاد-فيديو-1096478875.html
رجل يدمر غيتار تايلور سويفت بعد لحظات من شرائه في مزاد.. فيديو
رجل يدمر غيتار تايلور سويفت بعد لحظات من شرائه في مزاد.. فيديو
سبوتنيك عربي
قام رجل من ولاية تكساس الأمريكية، بتصرف أثار حيرة مرتادي مواقع التواصل، وهو تحطيمه لغيتار مستوحى من المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، بعد ثوان من شرائه له في... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:45+0000
2025-01-04T16:45+0000
2025-01-04T16:45+0000
نادي الفيديو
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وقام الرجل من مقاطعة إليس في تكساس، بتدمير الغيتار، الذي اشتراه بمبلغ 4000 دولار.وفي المقطع المتداول، يظهر المشتري وهو يمسك بالغيتار ويضربه مرارا وتكرارا بمطرقة، بينما يهتف الجمهور، ثم بدا وكأنه على وشك تحطيم الغيتار على الأرض، قبل أن يوقفه مضيف المزاد.واشترى الرجل الغيتار في حفل عشاء "Ellis County WildGame" السنوي، وهو "منظمة غير ربحية تجمع الأموال لصالح التعليم الزراعي للشباب" في مقاطعة إليس بتكساس.يشار إلى أن تايلور سويفت حازت على لقب "شخصية العام" لسنة 2023 من مجلة "تايم" الأمريكية. وذلك لتحطيمها أرقاما قياسية في صناعة الموسيقى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل يدمر غيتار تايلور سويفت بعد لحظات من شرائه في مزاد.. فيديو
قام رجل من ولاية تكساس الأمريكية، بتصرف أثار حيرة مرتادي مواقع التواصل، وهو تحطيمه لغيتار مستوحى من المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، بعد ثوان من شرائه له في مزاد علني.
وقام الرجل من مقاطعة إليس في تكساس، بتدمير الغيتار، الذي اشتراه بمبلغ 4000 دولار.
وفي المقطع المتداول، يظهر المشتري وهو يمسك بالغيتار ويضربه مرارا وتكرارا بمطرقة، بينما يهتف الجمهور، ثم بدا وكأنه على وشك تحطيم الغيتار على الأرض، قبل أن يوقفه مضيف المزاد.
واشترى الرجل الغيتار في حفل عشاء "Ellis County WildGame" السنوي، وهو "منظمة غير ربحية تجمع الأموال لصالح التعليم الزراعي للشباب" في مقاطعة إليس بتكساس.
يشار إلى أن تايلور سويفت
حازت على لقب "شخصية العام" لسنة 2023 من مجلة "تايم" الأمريكية. وذلك لتحطيمها أرقاما قياسية في صناعة الموسيقى.