مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في مصر ويستهدف الرجال فقط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250104/مرض-مناعي-نادر-يظهر-لأول-مرة-في-مصر-ويستهدف-الرجال-فقط-1096471981.html
مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في مصر ويستهدف الرجال فقط
مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في مصر ويستهدف الرجال فقط
سبوتنيك عربي
تداولت أنباء في الأيام الماضية ظهور فيروس جديد وخطير في مصر، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T13:19+0000
2025-01-04T13:19+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102204/76/1022047695_0:28:3541:2020_1920x0_80_0_0_46d94e19c940bb68a407ca9a76505d67.jpg
إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، نفى تمامًا صحة هذه المزاعم، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن البلاد لم تشهد رصد أي فيروس جديد حتى الآن.وأضاف تاج الدين أن ما تم تداوله إعلامياً يفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باكتشاف حالة نادرة لمرض مناعي وليس فيروساً جديداً.مرض مناعي نادروأوضح أن أعراض المرض تشبه أعراض الأمراض المناعية الأخرى، مثل الروماتويد، ويظهر في الدم أو الجلد، ويُشخص من خلال الفحص الإكلينيكي والأبحاث المتخصصة.تعقيد العلاجكما أشار إلى أن خطورة المرض تكمن في أن بعض الحالات قد تستدعي زرع نخاع، وهي عملية معقدة، لكنه طمأن المواطنين بأن هذا المرض يُعد من الحالات النادرة جداً على مستوى العالم، مما يجعل انتشاره محدوداً للغاية.وأكد تاج الدين أن مراكز الأبحاث والجامعات توثق مثل هذه الحالات النادرة في مجلات علمية متخصصة.
https://sarabic.ae/20240921/الصحة-المصرية-تتحرك-لمواجهة-مرض-غامض-جنوبي-البلاد-صور-1092965040.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102204/76/1022047695_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_c5447844ba02bad8f12914410c32b462.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الصحة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الصحة, الأخبار

مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في مصر ويستهدف الرجال فقط

13:19 GMT 04.01.2025
© Fotolia / VILeviمستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Fotolia / VILevi
تابعنا عبر
تداولت أنباء في الأيام الماضية ظهور فيروس جديد وخطير في مصر، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، نفى تمامًا صحة هذه المزاعم، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن البلاد لم تشهد رصد أي فيروس جديد حتى الآن.
وأضاف تاج الدين أن ما تم تداوله إعلامياً يفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باكتشاف حالة نادرة لمرض مناعي وليس فيروساً جديداً.

مرض مناعي نادر

وكشف المستشار الصحي أن الحالة التي تم رصدها تتعلق بمرض نادر ينتج عن خلل جيني في نخاع العظام، ويُحمل عن طريق "كروموسوم إكس"، مما يجعله يصيب الرجال بشكل رئيسي.

النيل في أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
مجتمع
الصحة المصرية تتحرك لمواجهة "مرض غامض" جنوبي البلاد... صور
21 سبتمبر 2024, 12:08 GMT
وأوضح أن أعراض المرض تشبه أعراض الأمراض المناعية الأخرى، مثل الروماتويد، ويظهر في الدم أو الجلد، ويُشخص من خلال الفحص الإكلينيكي والأبحاث المتخصصة.

تعقيد العلاج

كما أشار إلى أن خطورة المرض تكمن في أن بعض الحالات قد تستدعي زرع نخاع، وهي عملية معقدة، لكنه طمأن المواطنين بأن هذا المرض يُعد من الحالات النادرة جداً على مستوى العالم، مما يجعل انتشاره محدوداً للغاية.
وأكد تاج الدين أن مراكز الأبحاث والجامعات توثق مثل هذه الحالات النادرة في مجلات علمية متخصصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала