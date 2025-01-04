https://sarabic.ae/20250104/مرض-مناعي-نادر-يظهر-لأول-مرة-في-مصر-ويستهدف-الرجال-فقط-1096471981.html
مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في مصر ويستهدف الرجال فقط
مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في مصر ويستهدف الرجال فقط
سبوتنيك عربي
تداولت أنباء في الأيام الماضية ظهور فيروس جديد وخطير في مصر، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T13:19+0000
2025-01-04T13:19+0000
2025-01-04T13:19+0000
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إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، نفى تمامًا صحة هذه المزاعم، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن البلاد لم تشهد رصد أي فيروس جديد حتى الآن.وأضاف تاج الدين أن ما تم تداوله إعلامياً يفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باكتشاف حالة نادرة لمرض مناعي وليس فيروساً جديداً.مرض مناعي نادروأوضح أن أعراض المرض تشبه أعراض الأمراض المناعية الأخرى، مثل الروماتويد، ويظهر في الدم أو الجلد، ويُشخص من خلال الفحص الإكلينيكي والأبحاث المتخصصة.تعقيد العلاجكما أشار إلى أن خطورة المرض تكمن في أن بعض الحالات قد تستدعي زرع نخاع، وهي عملية معقدة، لكنه طمأن المواطنين بأن هذا المرض يُعد من الحالات النادرة جداً على مستوى العالم، مما يجعل انتشاره محدوداً للغاية.وأكد تاج الدين أن مراكز الأبحاث والجامعات توثق مثل هذه الحالات النادرة في مجلات علمية متخصصة.
https://sarabic.ae/20240921/الصحة-المصرية-تتحرك-لمواجهة-مرض-غامض-جنوبي-البلاد-صور-1092965040.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الصحة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الصحة, الأخبار
مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في مصر ويستهدف الرجال فقط
تداولت أنباء في الأيام الماضية ظهور فيروس جديد وخطير في مصر، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، نفى تمامًا صحة هذه المزاعم، مؤكداً في تصريحات
خاصة لـ"العربية.نت" أن البلاد لم تشهد رصد أي فيروس جديد حتى الآن.
وأضاف تاج الدين أن ما تم تداوله إعلامياً يفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باكتشاف حالة نادرة لمرض مناعي وليس فيروساً جديداً.
وكشف المستشار الصحي أن الحالة التي تم رصدها تتعلق بمرض نادر ينتج عن خلل جيني في نخاع العظام، ويُحمل عن طريق "كروموسوم إكس"، مما يجعله يصيب الرجال بشكل رئيسي.
21 سبتمبر 2024, 12:08 GMT
وأوضح أن أعراض المرض تشبه أعراض الأمراض المناعية الأخرى، مثل الروماتويد، ويظهر في الدم أو الجلد، ويُشخص من خلال الفحص الإكلينيكي والأبحاث المتخصصة.
كما أشار إلى أن خطورة المرض تكمن في أن بعض الحالات قد تستدعي زرع نخاع
، وهي عملية معقدة، لكنه طمأن المواطنين بأن هذا المرض يُعد من الحالات النادرة جداً على مستوى العالم، مما يجعل انتشاره محدوداً للغاية.
وأكد تاج الدين أن مراكز الأبحاث والجامعات توثق مثل هذه الحالات النادرة في مجلات علمية متخصصة.