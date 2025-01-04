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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20250104/مسؤول-كبير-في-الجيش-السوداني-يهاجم-الإمارات-ويهدد-محمد-بن-زايد-1096465193.html
مسؤول كبير في الجيش السوداني يهاجم الإمارات ويهدد محمد بن زايد
مسؤول كبير في الجيش السوداني يهاجم الإمارات ويهدد محمد بن زايد
سبوتنيك عربي
شن مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، هجوماً قاسياً على الإمارات. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T09:22+0000
2025-01-04T09:22+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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ووجه العطا، خلال احتفالات الاستقلال في أم درمان، رسالة إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قائلاً: "سأصل إليك في عقر دارك وأقطع يدك"، مشترطا دفع التعويضات للسودان عن الأضرار التي خلفتها الحرب، ودفع ديات القتلى والضحايا، للموافقة على إصلاح العلاقات مع الإمارات.وطالب بإعادة المرتزقة إلى بلدانهم، مؤكدا أن "الإمارات تهدف لاحتلال السودان وإهانة شعبه بجيش من ملاقيط عرب شتات غرب إفريقيا ومرتزقة العالم"، على حد وصفه.وفي شأن آخر، هاجم العطا، أوغندا، مهدداً قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية موهوزي موسيفيني، نجل الرئيس الأوغندي، بالقضاء على قواته إذا حاولت الهجوم على السودان.وكانت الحكومة السودانية، طالبت، حكومة أوغندا باعتذار رسمي عن تصريحات موهوزي موسيفيني، نجل الرئيس الأوغندي، عبر حسابه على منصة إكس، والتي قال فيها: "سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة. سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبا"، قبل أن يحذفه لاحقا.وشددت وزارة خارجية أوغندا، في مذكرة وجهتها لسفارة السودان بكمبالا، أن "تلك التعليقات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الأوغندية"، مجددة التأكيد بالتزامها في التعايش السلمي وتقوية العلاقات الثنائية مع السودان، بما في ذلك التعاون لمعالجة تحديات السلم والأمن.وقد عُرف عن موهوزي موسيفيني إثارة الجدل ووضع بلاده في مواقف محرجة عبر تغريدات المثيرة للجدل على صفحته في "إكس"، حيث هدد في وقت سابق بالاستيلاء على كينيا، كما عرض "100" بقرة طويلة القرون للزواج من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.وكان يشغل وقتها منصب قائد القوات البرية، مما أدى إلى إقالته من منصبه. كما كتب سلسلة من التغريدات ضد خصومه السياسيين في المعارضة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة الشهير بوبي واين.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241228/الإمارات-ترد-لأول-مرة-على-مبادرة-أردوغان-لحل-الأزمة-مع-السودان-1096286219.html
https://sarabic.ae/20241222/الخارجية-السودانية-تصدر-بيانا-جديدا-ردا-على-تهديد-نجل-زعيم-أفريقي-بـاجتياح-الخرطوم-1096064988.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أوغندا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أوغندا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

مسؤول كبير في الجيش السوداني يهاجم الإمارات ويهدد محمد بن زايد

09:22 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
شن مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، هجوماً قاسياً على الإمارات.
ووجه العطا، خلال احتفالات الاستقلال في أم درمان، رسالة إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قائلاً: "سأصل إليك في عقر دارك وأقطع يدك"، مشترطا دفع التعويضات للسودان عن الأضرار التي خلفتها الحرب، ودفع ديات القتلى والضحايا، للموافقة على إصلاح العلاقات مع الإمارات.
وطالب بإعادة المرتزقة إلى بلدانهم، مؤكدا أن "الإمارات تهدف لاحتلال السودان وإهانة شعبه بجيش من ملاقيط عرب شتات غرب إفريقيا ومرتزقة العالم"، على حد وصفه.
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وفي شأن آخر، هاجم العطا، أوغندا، مهدداً قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية موهوزي موسيفيني، نجل الرئيس الأوغندي، بالقضاء على قواته إذا حاولت الهجوم على السودان.
وكانت الحكومة السودانية، طالبت، حكومة أوغندا باعتذار رسمي عن تصريحات موهوزي موسيفيني، نجل الرئيس الأوغندي، عبر حسابه على منصة إكس، والتي قال فيها: "سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة. سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبا"، قبل أن يحذفه لاحقا.
وشددت وزارة خارجية أوغندا، في مذكرة وجهتها لسفارة السودان بكمبالا، أن "تلك التعليقات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الأوغندية"، مجددة التأكيد بالتزامها في التعايش السلمي وتقوية العلاقات الثنائية مع السودان، بما في ذلك التعاون لمعالجة تحديات السلم والأمن.
وقد عُرف عن موهوزي موسيفيني إثارة الجدل ووضع بلاده في مواقف محرجة عبر تغريدات المثيرة للجدل على صفحته في "إكس"، حيث هدد في وقت سابق بالاستيلاء على كينيا، كما عرض "100" بقرة طويلة القرون للزواج من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.
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22 ديسمبر 2024, 20:38 GMT
وكان يشغل وقتها منصب قائد القوات البرية، مما أدى إلى إقالته من منصبه. كما كتب سلسلة من التغريدات ضد خصومه السياسيين في المعارضة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة الشهير بوبي واين.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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