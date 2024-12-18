"سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم ترامب".. ما قصة تغريدة قائد جيش أوغندا المثيرة للجدل؟

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مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
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البرنامج المسائي
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خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
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ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
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29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
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19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
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ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
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مرايا العلوم
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241218/سنتمكن-من-الاستيلاء-على-الخرطوم-بدعم-ترامب-ما-قصة-تغريدة-قائد-جيش-أوغندا-المثيرة-للجدل؟-1095920460.html
"سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم ترامب".. ما قصة تغريدة قائد جيش أوغندا المثيرة للجدل؟
"سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم ترامب".. ما قصة تغريدة قائد جيش أوغندا المثيرة للجدل؟
سبوتنيك عربي
أشعلت تغريدة قائد الجيش الأوغندي، موهوزي موسيفيني، عبر منصة "إكس"، موجة من الغضب والدهشة والتي تحدث فيها عن غزو العاصمة السودانية الخرطوم والسيطرة عليها وإنهاء... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:24+0000
2024-12-18T12:24+0000
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وأما أثار الدهشة أكثر هو حذفه للتغريدة التي انتشرت بشكل واسع وسط آلاف التعليقات التي تراوحت بين الغضب والتعجب. وعلق الغاضبون على المنصات السودانية، مشيرين إلى أن تصرفات نجل الرئيس الأوغندي قد تؤدي إلى أزمة كبرى في وقت حساس.وجاء في التغريدة التي نشرها حسابه الموثق على منصة "إكس": "سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة. سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبًا. إذا كان هؤلاء الأولاد في الخرطوم لا يعرفون ما هي الحرب، فسوف يتعلمون".ورغم أن نجل الرئيس الأوغندي موسيفيني حذف التغريدة الاستفزازية بعد ساعات، إلا أن الجدل حولها لم يتوقف. حيث سخر زعيم المعارضة الأوغندية، بوبي واين، من تهديدات نجل الرئيس، مشيرًا إلى أنه كتب المنشور في حالة عدم وعي.وقد عُرف عن موهوزي موسيفيني إثارة الجدل ووضع بلاده في مواقف محرجة عبر تغريدات المثيرة للجدل على صفحته في "إكس"، حيث هدد في وقت سابق بالاستيلاء على كينيا، كما عرض "100" بقرة طويلة القرون للزواج من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.وكان يشغل وقتها منصب قائد القوات البرية، مما أدى إلى إقالته من منصبه. كما كتب سلسلة من التغريدات ضد خصومه السياسيين في المعارضة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة الشهير بوبي واين.
https://sarabic.ae/20241214/المجلس-النروجي-للاجئين-ثلثا-نازحي-شرق-السودان-لا-يحصلون-على-غذاء-كاف-1095777152.html
https://sarabic.ae/20241212/منظمة-إغاثية-دولية-السودان-يشهد-أكبر-أزمة-إنسانية-في-العالم-1095717772.html
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العالم العربي, العالم, حول العالم, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, العالم, حول العالم, أخبار السودان اليوم

"سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم ترامب".. ما قصة تغريدة قائد جيش أوغندا المثيرة للجدل؟

12:24 GMT 18.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributorالاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم
الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أشعلت تغريدة قائد الجيش الأوغندي، موهوزي موسيفيني، عبر منصة "إكس"، موجة من الغضب والدهشة والتي تحدث فيها عن غزو العاصمة السودانية الخرطوم والسيطرة عليها وإنهاء ما وصفه بالفوضى بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأما أثار الدهشة أكثر هو حذفه للتغريدة التي انتشرت بشكل واسع وسط آلاف التعليقات التي تراوحت بين الغضب والتعجب. وعلق الغاضبون على المنصات السودانية، مشيرين إلى أن تصرفات نجل الرئيس الأوغندي قد تؤدي إلى أزمة كبرى في وقت حساس.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
المجلس النروجي للاجئين: ثلثا نازحي شرق السودان لا يحصلون على غذاء كاف
14 ديسمبر, 07:47 GMT
وجاء في التغريدة التي نشرها حسابه الموثق على منصة "إكس": "سنتمكن من الاستيلاء على الخرطوم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تسلمه رئاسة الولايات المتحدة. سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبًا. إذا كان هؤلاء الأولاد في الخرطوم لا يعرفون ما هي الحرب، فسوف يتعلمون".
ورغم أن نجل الرئيس الأوغندي موسيفيني حذف التغريدة الاستفزازية بعد ساعات، إلا أن الجدل حولها لم يتوقف. حيث سخر زعيم المعارضة الأوغندية، بوبي واين، من تهديدات نجل الرئيس، مشيرًا إلى أنه كتب المنشور في حالة عدم وعي.
الأوضاع الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
منظمة إغاثية دولية: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم
12 ديسمبر, 09:44 GMT
وقد عُرف عن موهوزي موسيفيني إثارة الجدل ووضع بلاده في مواقف محرجة عبر تغريدات المثيرة للجدل على صفحته في "إكس"، حيث هدد في وقت سابق بالاستيلاء على كينيا، كما عرض "100" بقرة طويلة القرون للزواج من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.
وكان يشغل وقتها منصب قائد القوات البرية، مما أدى إلى إقالته من منصبه. كما كتب سلسلة من التغريدات ضد خصومه السياسيين في المعارضة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة الشهير بوبي واين.
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