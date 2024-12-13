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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مساحة حرة
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مرايا العلوم
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ملفات ساخنة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
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أردوغان يعلن استعداده للوساطة لحل "الخلاف" بين الإمارات والسودان خلال اتصال مع البرهان
أردوغان يعلن استعداده للوساطة لحل "الخلاف" بين الإمارات والسودان خلال اتصال مع البرهان
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده على استعداد للتوسط لحل "الخلاف" بين السودان والإمارات العربية المتحدة، ولإحلال الأمن والسلام في... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T19:25+0000
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وبحسب وكالتي الأنباء السودانية "سونا" و"الأناضول" التركية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أردوغان خلاله "حرص تركيا على وحدة السودان واستقراره"، مجدداً دعم تركيا للشعب السوداني بكل الإمكانيات.وأبلغ أردوغان رئيس مجلس السيادة السوداني أنه "بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات"، مشيرًا إلى أن "تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام في المنطقة".ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بـ"أي دور تركي يسهم في وقف الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع"، كما أكد "ثقته في مواقف الرئيس التركي وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته".وأشاد عبدالفتاح البرهان بـ"مواقف تركيا الداعمة للسودان"، مثمناً جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ومعالجتها للكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى نجاحها في "معالجة الملف السوري"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعول-على-اتخاذ-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-الخطوات-الصحيحة-وألا-تشكل-تهديدا-لجيرانها-1095756832.html
https://sarabic.ae/20241212/تركيا-تعين-قائما-بالأعمال-في-سفارتها-بدمشق-بعد-إغلاقها-لسنوات--1095739729.html
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أردوغان يعلن استعداده للوساطة لحل "الخلاف" بين الإمارات والسودان خلال اتصال مع البرهان

19:25 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده على استعداد للتوسط لحل "الخلاف" بين السودان والإمارات العربية المتحدة، ولإحلال الأمن والسلام في السودان، بحسب قوله.
وبحسب وكالتي الأنباء السودانية "سونا" و"الأناضول" التركية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أردوغان خلاله "حرص تركيا على وحدة السودان واستقراره"، مجدداً دعم تركيا للشعب السوداني بكل الإمكانيات.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
تركيا تعول على اتخاذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها
12:07 GMT
وأبلغ أردوغان رئيس مجلس السيادة السوداني أنه "بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات"، مشيرًا إلى أن "تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام في المنطقة".
ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بـ"أي دور تركي يسهم في وقف الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع"، كما أكد "ثقته في مواقف الرئيس التركي وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته".
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
تركيا تعين قائما بالأعمال في سفارتها بدمشق بعد إغلاقها لسنوات
أمس, 21:22 GMT
وأشاد عبدالفتاح البرهان بـ"مواقف تركيا الداعمة للسودان"، مثمناً جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ومعالجتها للكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى نجاحها في "معالجة الملف السوري"، على حد تعبيره.
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