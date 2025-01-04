https://sarabic.ae/20250104/نوري-المالكي-يحذر-من-مشروع-صهيوني-كتب-في-1967-و1982-لتقسيم-المنطقة-1096482292.html
نوري المالكي يحذر من "مشروع صهيوني" كتب في 1967 و1982 لتقسيم المنطقة
نوري المالكي يحذر من "مشروع صهيوني" كتب في 1967 و1982 لتقسيم المنطقة
سبوتنيك عربي
حذر زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم السبت، من "مخطط صهيوني" يسعى لتقسيم المنطقة وإضعافها. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T20:30+0000
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وأكد المالكي، خلال مهرجان في النجف "لاستذكار قادة النصر"، أن "العدو يحاول تحريض الشعوب لإحداث تخريب وتغيير الأوضاع"، لكنه شدد على أن "هذه المحاولات ستفشل بفضل تضافر جهود الدول لحماية المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار المالكي إلى أن "التحديات باتت أكبر، فبعدما كان التركيز على دعم غزة وجنوب لبنان، أصبح الحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها ضرورة، خاصة بعد تداعيات سقوط سوريا".وأوضح أن "هذا المخطط الذي كتب في عام 1967 و1982، يهدف لتقسيم الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى دويلات ضعيفة، وغير قادرة على مواجهة هذا التهديد".
https://sarabic.ae/20241223/إيران-تحذر-من-مخطط-أمريكي-إسرائيلي-بشأن-المنطقة-1096067965.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نوري المالكي يحذر من "مشروع صهيوني" كتب في 1967 و1982 لتقسيم المنطقة
حذر زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم السبت، من "مخطط صهيوني" يسعى لتقسيم المنطقة وإضعافها.
وأكد المالكي، خلال مهرجان في النجف "لاستذكار قادة النصر"، أن "العدو يحاول تحريض الشعوب لإحداث تخريب وتغيير الأوضاع"، لكنه شدد على أن "هذه المحاولات ستفشل بفضل تضافر جهود الدول لحماية المنطقة"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشار المالكي إلى أن "التحديات باتت أكبر، فبعدما كان التركيز على دعم غزة وجنوب لبنان، أصبح الحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها ضرورة، خاصة بعد تداعيات سقوط سوريا".
23 ديسمبر 2024, 06:29 GMT
وأوضح أن "هذا المخطط الذي كتب في عام 1967 و1982، يهدف لتقسيم الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى دويلات ضعيفة، وغير قادرة على مواجهة هذا التهديد".