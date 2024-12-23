https://sarabic.ae/20241223/إيران-تحذر-من-مخطط-أمريكي-إسرائيلي-بشأن-المنطقة-1096067965.html

إيران تحذر من مخطط أمريكي إسرائيلي بشأن المنطقة

إيران تحذر من مخطط أمريكي إسرائيلي بشأن المنطقة

سبوتنيك عربي

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من مؤامرة مشتركة بين أمريكا وإسرائيل بشأن الشعوب الإسلامية والمنطقة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T06:29+0000

2024-12-23T06:29+0000

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وتحدث عراقجي ووزير الخارجية اليمني، جمال أحمد عامر، أمس الأحد، عن العلاقات بين طهران وصنعاء وأحدث التطورات الإقليمية.وأدان الدبلوماسي الإيراني البارز الضربات العسكرية، التي شنتها أمريكا وبريطانيا والنظام الإسرائيلي على اليمن.وقال إن "أمريكا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، من خلال العمل كوكيل للكيان الصهيوني".كما حذر من "مؤامرة مشتركة" من تدبير أمريكا وإسرائيل، "لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية والهيمنة على المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بدعم الشعب اليمني المشرف لفلسطين، مضيفا: "على الرغم من كل الجرائم والأعمال العدوانية، والاستفادة من الدعم غير المحدود من أمريكا وعدد من الدول الغربية الأخرى، فقد فشل النظام الصهيوني في تحقيق أهدافه الشريرة".من جانبه، أشاد وزير الخارجية اليمني، جمال أحمد عامر، في اتصاله بنظيره الإيراني، بدعم طهران للشعب اليمني ضد العدوان. وحذر أحمد عامر من محاولات أمريكا وإسرائيل السيطرة على المنطقة، وقال إن "الدول الإسلامية الكبرى يجب أن تستغل إمكانياتها الكبيرة لمنع الأعداء من تحقيق أهدافهم".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، "إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمن".وقال المتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، العميد يحي سريع، إن "سلاح الجو أسقط طائرة إف 18 أثناء محاولة التصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، كما استهدف حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان وعددا من المدمرات التابعة لها".وجدد العميد يحيى سريع، في بيانه، "الاستعداد لأي حماقة أمريكية بريطانية، محذرا من العدوان على اليمن".يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية، ثلاث غارات جوية على صنعاء، استهدفت جبل عطَّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات "أنصار الله" جنوب غربي صنعاء، ومعسكر الحفا التابع للجماعة في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك".وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي ضم إيران وسوريا (في عهد حكومتها السابقة) وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.

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إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي