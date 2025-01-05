https://sarabic.ae/20250105/إعلان-حالة-الطوارئ-في-العاصمة-الأمريكية-واشنطن-بسبب-اقتراب-عاصفة-ثلجية-1096511128.html
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب اقتراب عاصفة ثلجية
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب اقتراب عاصفة ثلجية
سبوتنيك عربي
أعلنت حالة الطوارئ بسبب الثلوج في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد، بسبب اقتراب عاصفة ثلجية، حسبما قالت عمدة المدينة مورييل باوزر. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T22:54+0000
2025-01-05T22:54+0000
2025-01-05T22:54+0000
واشنطن
ثلوج
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت عمدة المدينة على موقع إكس: "لقد أعلنا رسميا حالة الطوارئ بسبب الثلوج. ونحتاج من جميع السكان إخلاء سياراتهم من طرق الطوارئ بسبب الثلوج".أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية يوم الأحد وستظل سارية حتى نهاية يوم الثلاثاء.وكما اكتشف مراسل "سبوتنيك"، فإن أرفف متاجر البقالة في ضواحي واشنطن فارغة جزئيا بالفعل. ويشتري السكان المحليون بنشاط المخبوزات والمياه واللحوم والنقانق والدجاج.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عاصفة شتوية قوية تهدد حوالي 62 مليون شخص في وسط وشرق الولايات المتحدة، مما يجلب تساقط ثلوج كثيفة وجليد خطير وأمطار وعواصف رعدية شديدة.من المتوقع أن يؤثر الطقس على اثنتي عشرة ولاية على الأقل، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وقد تشهد الولايات الأكثر دفئًا عواصف رعدية شديدة.
https://sarabic.ae/20250104/موسكو-تعلق-على-اعتراف-واشنطن-بتسليح-نظام-كييف-قبل-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1096478391.html
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واشنطن, ثلوج, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن, ثلوج, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب اقتراب عاصفة ثلجية
أعلنت حالة الطوارئ بسبب الثلوج في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأحد، بسبب اقتراب عاصفة ثلجية، حسبما قالت عمدة المدينة مورييل باوزر.
وقالت عمدة المدينة على موقع إكس: "لقد أعلنا رسميا حالة الطوارئ بسبب الثلوج. ونحتاج من جميع السكان إخلاء سياراتهم من طرق الطوارئ بسبب الثلوج".
أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية
يوم الأحد وستظل سارية حتى نهاية يوم الثلاثاء.
وكما اكتشف مراسل "سبوتنيك"، فإن أرفف متاجر البقالة في ضواحي واشنطن فارغة جزئيا بالفعل. ويشتري السكان المحليون بنشاط المخبوزات والمياه واللحوم والنقانق والدجاج.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عاصفة شتوية قوية تهدد حوالي 62 مليون شخص في وسط وشرق الولايات المتحدة، مما يجلب تساقط ثلوج كثيفة وجليد خطير وأمطار وعواصف رعدية شديدة.
من المتوقع أن يؤثر الطقس على اثنتي عشرة ولاية على الأقل، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وقد تشهد الولايات الأكثر دفئًا عواصف رعدية شديدة.