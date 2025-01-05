https://sarabic.ae/20250105/القائد-الأعلى-للجيش-الأوكراني-يأمر-بتعزيز-أحد-الألوية-التي-دربتها-فرنسا-نتيجة-لفرار-أغلب-جنوده--1096504474.html
القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده
القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده
سبوتنيك عربي
قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأحد، إنه أمر بتعزيز لواء "آنا كييف 155"، الذي تدرب جنوده في فرنسا، وقد فر العديد منهم بعد... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T15:24+0000
2025-01-05T15:24+0000
2025-01-05T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سيرسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "عقد اجتماعا شهريا مع قادة الوحدات الحربية، ووحدات الحرب الإلكترونية بصيغة "الفيديو كونفرنس".. وأولى اهتماما خاصا لزيادة قدرات وحدة الأنظمة التابعة للواء 155 ميكانيكي، فضلا عن القضايا الإشكالية التي تحتاج إلى حل".وأكملت فرنسا، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، تدريب 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ثلاث كتائب مشاة، وسلاح الهندسة والمدفعية، ووحدات المراقبة والاستطلاع الأرضية الجوية.
https://sarabic.ae/20250105/مشاهد-لقيام-لانتيست-الروسية-بتدميرة-مدفعية-أوكرانية-في-كورسك-فيديو--1096502772.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده
قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأحد، إنه أمر بتعزيز لواء "آنا كييف 155"، الذي تدرب جنوده في فرنسا، وقد فر العديد منهم بعد وقت قصير من عودتهم إلى أوكرانيا.
وأضاف سيرسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "عقد اجتماعا شهريا مع قادة الوحدات الحربية، ووحدات الحرب الإلكترونية بصيغة "الفيديو كونفرنس".. وأولى اهتماما خاصا لزيادة قدرات وحدة الأنظمة التابعة للواء 155 ميكانيكي، فضلا عن القضايا الإشكالية التي تحتاج إلى حل".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميدي ليبر" أن أوكرانيا بدأت تحقيقًا بموجب المادة "الهروب" ضد لواء "آنا كييف" الذي تم تدريبه في فرنسا.
وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية التي استشهد بها المنشور، فر 1700 من 2300 جندي دربوا في فرنسا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة.
وأكملت فرنسا، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، تدريب 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ثلاث كتائب مشاة، وسلاح الهندسة والمدفعية، ووحدات المراقبة والاستطلاع الأرضية الجوية.