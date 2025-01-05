القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250105/القائد-الأعلى-للجيش-الأوكراني-يأمر-بتعزيز-أحد-الألوية-التي-دربتها-فرنسا-نتيجة-لفرار-أغلب-جنوده--1096504474.html
القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده
القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده
سبوتنيك عربي
قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأحد، إنه أمر بتعزيز لواء "آنا كييف 155"، الذي تدرب جنوده في فرنسا، وقد فر العديد منهم بعد... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T15:24+0000
2025-01-05T15:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف سيرسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "عقد اجتماعا شهريا مع قادة الوحدات الحربية، ووحدات الحرب الإلكترونية بصيغة "الفيديو كونفرنس".. وأولى اهتماما خاصا لزيادة قدرات وحدة الأنظمة التابعة للواء 155 ميكانيكي، فضلا عن القضايا الإشكالية التي تحتاج إلى حل".وأكملت فرنسا، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، تدريب 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ثلاث كتائب مشاة، وسلاح الهندسة والمدفعية، ووحدات المراقبة والاستطلاع الأرضية الجوية.
https://sarabic.ae/20250105/مشاهد-لقيام-لانتيست-الروسية-بتدميرة-مدفعية-أوكرانية-في-كورسك-فيديو--1096502772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده

15:24 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأحد، إنه أمر بتعزيز لواء "آنا كييف 155"، الذي تدرب جنوده في فرنسا، وقد فر العديد منهم بعد وقت قصير من عودتهم إلى أوكرانيا.
وأضاف سيرسكي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "عقد اجتماعا شهريا مع قادة الوحدات الحربية، ووحدات الحرب الإلكترونية بصيغة "الفيديو كونفرنس".. وأولى اهتماما خاصا لزيادة قدرات وحدة الأنظمة التابعة للواء 155 ميكانيكي، فضلا عن القضايا الإشكالية التي تحتاج إلى حل".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ميدي ليبر" أن أوكرانيا بدأت تحقيقًا بموجب المادة "الهروب" ضد لواء "آنا كييف" الذي تم تدريبه في فرنسا.

مشاهد توثق لحظة قيام مسيرة روسية بالانقضاض على جندي أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لقيام "لانتيست" الروسية بتدميرة مدفعية أوكرانية في كورسك... فيديو
14:32 GMT
وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية التي استشهد بها المنشور، فر 1700 من 2300 جندي دربوا في فرنسا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة.
وأكملت فرنسا، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، تدريب 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ثلاث كتائب مشاة، وسلاح الهندسة والمدفعية، ووحدات المراقبة والاستطلاع الأرضية الجوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала