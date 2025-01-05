https://sarabic.ae/20250105/مشاهد-لقيام-لانتيست-الروسية-بتدميرة-مدفعية-أوكرانية-في-كورسك-فيديو--1096502772.html
مشاهد لقيام "لانتيست" الروسية بتدميرة مدفعية أوكرانية في كورسك... فيديو
مشاهد لقيام "لانتيست" الروسية بتدميرة مدفعية أوكرانية في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كارب"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة روسية من طراز... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T14:32+0000
2025-01-05T14:32+0000
2025-01-05T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083904435_46:0:1349:733_1920x0_80_0_0_c5a439d9ef186202a064fe032e275f3b.jpg
وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية "لانتيست"، باستهداف وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كارب" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد.وقالت الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق دارينو وكوريلوفكا ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو والإسكندرية وليونيدوفو ونيكولسكي وقوزاق لوكنيا. مالايا لوكنيا، مخنوفكا، العصر الطباشيري، ستارايا سوروتشينا، نوفايا سوروتشينا، روسكي بوريشني وسودجا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250105/ضابط-أوكراني-يتعين-على-أوكرانيا-الموافقة-على-مطالب-روسيا-1096487309.html
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روسيا
مشاهد لقيام "لانتيست" الروسية بتدميرة مدفعية أوكرانية في كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كارب"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت"، أطلقتها وحدة من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وتبين المشاهد لحظة قيام المسيرة الروسية "لانتيست"، باستهداف وتدمير مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كارب" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وكبّدها خسائر فادحة في العديد والعتاد.
وقالت الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق دارينو وكوريلوفكا ونيجني كلين ونيكولايفو دارينو والإسكندرية وليونيدوفو ونيكولسكي وقوزاق لوكنيا. مالايا لوكنيا، مخنوفكا، العصر الطباشيري، ستارايا سوروتشينا، نوفايا سوروتشينا، روسكي بوريشني وسودجا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.