https://sarabic.ae/20250105/بلينكن-لنظيره-المصري-واشنطن-تدعم-انتقال-سلمي-للسلطة-في-سوريا-1096484309.html
بلينكن لنظيره المصري: واشنطن تدعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا
بلينكن لنظيره المصري: واشنطن تدعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تناولا فيه حرب غزة والوضع في سوريا. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T02:01+0000
2025-01-05T02:01+0000
2025-01-05T02:01+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المباحثات بين بلينكن وعبد العاطي أكدت على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى تسوية الأوضاع سلميا في سوريا، بحسب وسائل إعلام غربية.كما أكد الجانبان على أهمية تشكيل حكومة تمثل الشعب السوري وتتحمل المسئولية أمامه.وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفيًا بنظيره السوري أسعد الشيباني، قبل أيام، أكد خلاله دعم مصر الكامل لتطلعات الشعب السوري المشروعة.وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.
https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-مصري-على-أنباء-اعتزام-وزير-الخارجية-زيارة-سوريا-1096285498.html
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أخبار العالم الآن, العالم, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن لنظيره المصري: واشنطن تدعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تناولا فيه حرب غزة والوضع في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المباحثات بين بلينكن وعبد العاطي أكدت على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى تسوية الأوضاع سلميا في سوريا
، بحسب وسائل إعلام غربية.
28 ديسمبر 2024, 15:22 GMT
كما أكد الجانبان على أهمية تشكيل حكومة تمثل الشعب السوري وتتحمل المسئولية أمامه.
وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفيًا بنظيره السوري أسعد الشيباني، قبل أيام، أكد خلاله دعم مصر الكامل لتطلعات الشعب السوري المشروعة.
وقررت المعارضة المسلحة، التي سيطرت على السلطة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية
حتى مارس/ آذار 2025.