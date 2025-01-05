خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250105/خبير-غربي-ألمانيا-تواصل-شراء-الطاقة-الروسية-من-خلال-أطراف-ثالثة-1096506778.html
خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة
خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة
سبوتنيك عربي
ذكر الأستاذ في جامعة جنوب شرق النرويج، غلين ديسن، نقلاً عن وزير المالية السابق أوسكار لافونتين، أن ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T17:30+0000
2025-01-05T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/22/1013352263_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_b1cea93ee0b34ee763cf7ce0562e33a7.jpg
وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "العقوبات تفيد الولايات المتحدة وتضر بأوروبا، فقد هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في أوروبا؛ وتواصل ألمانيا شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".وانخفضت إمدادات الغاز عبر مركز "بومغارتن" الأكبر في النمسا، للواردات من روسيا إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (نحو 0.03 مليون متر مكعب في الساعة) بحلول الساعة 8.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتوقف تمامًا، وفقًا للبيانات المنشورة على منصة "AGGM Austrian Gas Grid Management"، وهي منصة توفر بيانات عن سوق الغاز في البلاد.
https://sarabic.ae/20250105/القائد-الأعلى-للجيش-الأوكراني-يأمر-بتعزيز-أحد-الألوية-التي-دربتها-فرنسا-نتيجة-لفرار-أغلب-جنوده--1096504474.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/22/1013352263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2691ee7e5b78f9c74bd20d96ac30518f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة

17:30 GMT 05.01.2025
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورغازبروم
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Sputnik . Максим Блинов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر الأستاذ في جامعة جنوب شرق النرويج، غلين ديسن، نقلاً عن وزير المالية السابق أوسكار لافونتين، أن ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة.
وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "العقوبات تفيد الولايات المتحدة وتضر بأوروبا، فقد هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في أوروبا؛ وتواصل ألمانيا شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد الأعلى للجيش الأوكراني يأمر بتعزيز أحد الألوية التي دربتها فرنسا نتيجة لفرار أغلب جنوده
15:24 GMT
وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".
وتابعت: "بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت شركة "غازبروم" من الإمكانية الفنية والقانونية لتوريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا، ابتداء من 1 يناير 2025. ومنذ الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، لم يتم توريد الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا".
وانخفضت إمدادات الغاز عبر مركز "بومغارتن" الأكبر في النمسا، للواردات من روسيا إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (نحو 0.03 مليون متر مكعب في الساعة) بحلول الساعة 8.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتوقف تمامًا، وفقًا للبيانات المنشورة على منصة "AGGM Austrian Gas Grid Management"، وهي منصة توفر بيانات عن سوق الغاز في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала