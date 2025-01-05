https://sarabic.ae/20250105/خبير-غربي-ألمانيا-تواصل-شراء-الطاقة-الروسية-من-خلال-أطراف-ثالثة-1096506778.html
خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة
خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة
سبوتنيك عربي
ذكر الأستاذ في جامعة جنوب شرق النرويج، غلين ديسن، نقلاً عن وزير المالية السابق أوسكار لافونتين، أن ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T17:30+0000
2025-01-05T17:30+0000
2025-01-05T17:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "العقوبات تفيد الولايات المتحدة وتضر بأوروبا، فقد هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في أوروبا؛ وتواصل ألمانيا شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".وانخفضت إمدادات الغاز عبر مركز "بومغارتن" الأكبر في النمسا، للواردات من روسيا إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (نحو 0.03 مليون متر مكعب في الساعة) بحلول الساعة 8.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتوقف تمامًا، وفقًا للبيانات المنشورة على منصة "AGGM Austrian Gas Grid Management"، وهي منصة توفر بيانات عن سوق الغاز في البلاد.
https://sarabic.ae/20250105/القائد-الأعلى-للجيش-الأوكراني-يأمر-بتعزيز-أحد-الألوية-التي-دربتها-فرنسا-نتيجة-لفرار-أغلب-جنوده--1096504474.html
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روسيا
خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة
ذكر الأستاذ في جامعة جنوب شرق النرويج، غلين ديسن، نقلاً عن وزير المالية السابق أوسكار لافونتين، أن ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة.
وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "العقوبات تفيد الولايات المتحدة وتضر بأوروبا، فقد هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في أوروبا؛ وتواصل ألمانيا شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.
وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".
وتابعت: "بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت شركة "غازبروم" من الإمكانية الفنية والقانونية لتوريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا، ابتداء من 1 يناير 2025. ومنذ الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، لم يتم توريد الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا".
وانخفضت إمدادات الغاز عبر مركز "بومغارتن" الأكبر في النمسا، للواردات من روسيا إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (نحو 0.03 مليون متر مكعب في الساعة) بحلول الساعة 8.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتوقف تمامًا، وفقًا للبيانات المنشورة على منصة "AGGM Austrian Gas Grid Management"، وهي منصة توفر بيانات عن سوق الغاز في البلاد.