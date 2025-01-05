https://sarabic.ae/20250105/خبير-غربي-ألمانيا-تواصل-شراء-الطاقة-الروسية-من-خلال-أطراف-ثالثة-1096506778.html

خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة

خبير غربي: ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة

سبوتنيك عربي

ذكر الأستاذ في جامعة جنوب شرق النرويج، غلين ديسن، نقلاً عن وزير المالية السابق أوسكار لافونتين، أن ألمانيا تواصل شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T17:30+0000

2025-01-05T17:30+0000

2025-01-05T17:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ديسن على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "العقوبات تفيد الولايات المتحدة وتضر بأوروبا، فقد هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في أوروبا؛ وتواصل ألمانيا شراء الطاقة الروسية من خلال أطراف ثالثة".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.وقالت الشركة في بيان: "في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "نافتوغاز" الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني".وانخفضت إمدادات الغاز عبر مركز "بومغارتن" الأكبر في النمسا، للواردات من روسيا إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (نحو 0.03 مليون متر مكعب في الساعة) بحلول الساعة 8.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء، ولكنها لم تتوقف تمامًا، وفقًا للبيانات المنشورة على منصة "AGGM Austrian Gas Grid Management"، وهي منصة توفر بيانات عن سوق الغاز في البلاد.

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