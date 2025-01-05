https://sarabic.ae/20250105/عضو-بمجلس-الشيوخ-الولايات-المتحدة-ستنفق-100-مليار-دولار-على-حماية-الحدود-1096511256.html
عضو بمجلس الشيوخ: الولايات المتحدة ستنفق 100 مليار دولار على حماية الحدود
عضو بمجلس الشيوخ: الولايات المتحدة ستنفق 100 مليار دولار على حماية الحدود
سبوتنيك عربي
قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، إن الولايات المتحدة ستنفق 100 مليار دولار على حماية الحدود من خلال خفض... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T23:11+0000
2025-01-05T23:11+0000
2025-01-05T23:11+0000
الحدود الأمريكية
الحدود الأمريكية المكسيكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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سبوتنيك. وقال في مقابلة يوم الأحد مع وسائل إعلام أمريكية، "أنا على استعداد لتعويض التخفيضات البالغة 100 مليار دولار في أماكن أخرى".ووعد غراهام بالقدرة على إيجاد مئات المليارات من الدولارات في "الإنفاق المسرف" الذي سيتم خفضه.وقال: "لدينا ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين وعد الرئيس ترامب بترحيلهم، ويجب عليه ذلك. كل يوم نؤخره هو يوم خطير لأمريكا".وفقًا لغراهام، لم ير أبدًا الكثير من التهديدات للولايات المتحدة كما يراه الآن. مشيرا إلى أن التهديدات الأمنية بدأت تتزايد مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والآن يخترق تنظيم داعش (الإرهابي المحظورة في روسيا) الولايات المتحدة.في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه خلال رئاسته الثانية، سيتولى رجلا الأعمال فيفيك راماسوامي وإيلون ماسك رئاسة إدارة كفاءة الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن تعمل هذه الوكالة، التي ستركز على تبسيط وتقليص الإنفاق الحكومي، على خفض الإنفاق الفيدرالي بتريليونات الدولارات.
https://sarabic.ae/20250105/إعلان-حالة-الطوارئ-في-العاصمة-الأمريكية-واشنطن-بسبب-اقتراب-عاصفة-ثلجية-1096511128.html
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الحدود الأمريكية, الحدود الأمريكية المكسيكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحدود الأمريكية, الحدود الأمريكية المكسيكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
عضو بمجلس الشيوخ: الولايات المتحدة ستنفق 100 مليار دولار على حماية الحدود
قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام (المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، إن الولايات المتحدة ستنفق 100 مليار دولار على حماية الحدود من خلال خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي الآخر.
سبوتنيك. وقال في مقابلة يوم الأحد مع وسائل إعلام أمريكية، "أنا على استعداد لتعويض التخفيضات البالغة 100 مليار دولار في أماكن أخرى".
ووعد غراهام بالقدرة على إيجاد مئات المليارات من الدولارات في "الإنفاق المسرف" الذي سيتم خفضه.
وقال السيناتور، إن ترامب يجب أن يرحل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الذين يشكلون تهديدًا للبلاد.
وقال: "لدينا ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين وعد الرئيس ترامب بترحيلهم، ويجب عليه ذلك. كل يوم نؤخره هو يوم خطير لأمريكا".
وفقًا لغراهام، لم ير أبدًا الكثير من التهديدات للولايات المتحدة كما يراه الآن. مشيرا إلى أن التهديدات الأمنية بدأت تتزايد مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والآن يخترق تنظيم داعش (الإرهابي المحظورة في روسيا) الولايات المتحدة.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه خلال رئاسته الثانية، سيتولى رجلا الأعمال فيفيك راماسوامي وإيلون ماسك رئاسة إدارة كفاءة الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن تعمل هذه الوكالة، التي ستركز على تبسيط وتقليص الإنفاق الحكومي، على خفض الإنفاق الفيدرالي بتريليونات الدولارات.