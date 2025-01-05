https://sarabic.ae/20250105/مسؤول-روسي-أوكرانيا-فقدت-السيطرة-على-منطقة-تحتوي-أهم-الثروات-الباطنية-1096510621.html
مسؤول روسي: أوكرانيا فقدت السيطرة على منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية
مسؤول روسي: أوكرانيا فقدت السيطرة على منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، رئيس الغرفة العامة للجنة الروسية المعنية بقضايا السيادة، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لتكامل المناطق الجديدة، أن الجانب الأوكراني بالفعل... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T20:29+0000
2025-01-05T20:29+0000
2025-01-05T20:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف روغوف لوكالة "سبوتنيك: "لقد فقد نظام زيلينسكي بالفعل السيطرة على أكبر مستودع للليثيوم في شيفتشينكو، والذي كان تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة. ويتحرك جيشنا تدريجياً نحو الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك منطقة لن يتمكن العدو من تنفيذ أي تنمية هناك في بوكروفسك وكوراخوفو وفيليكايا نوفوسيلكا، لكنها ستظل تخدم اقتصاد بلدنا".وأكد روغوف أنه بالإضافة إلى الليثيوم، تحتوي هذه الرواسب على الكثير من الموارد الطبيعية القيمة الأخرى، بما في ذلك النيوبيوم والبريليوم والتنتالوم.كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبيةة ولها أهمية تشغيلية مهمة، وسيسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك.
https://sarabic.ae/20250105/سياسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-تحمل-خسارة-أوكرانيا-1096509993.html
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روسيا
مسؤول روسي: أوكرانيا فقدت السيطرة على منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية
صرح فلاديمير روغوف، رئيس الغرفة العامة للجنة الروسية المعنية بقضايا السيادة، والرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لتكامل المناطق الجديدة، أن الجانب الأوكراني بالفعل فقد السيطرة على أكبر رواسب الليثيوم في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف روغوف لوكالة "سبوتنيك: "لقد فقد نظام زيلينسكي بالفعل السيطرة على أكبر مستودع للليثيوم في شيفتشينكو، والذي كان تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة. ويتحرك جيشنا تدريجياً نحو الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك منطقة لن يتمكن العدو من تنفيذ أي تنمية هناك في بوكروفسك وكوراخوفو وفيليكايا نوفوسيلكا، لكنها ستظل تخدم اقتصاد بلدنا".
ووفقا له، يقع الحقل في الجزء الغربي من جمهورية دزنيتسك الشعبية، وتغطي رواسبه أيضًا مقاطعة زابوروجيه.
وأكد روغوف أنه بالإضافة إلى الليثيوم، تحتوي هذه الرواسب على الكثير من الموارد الطبيعية القيمة الأخرى، بما في ذلك النيوبيوم والبريليوم والتنتالوم.
وقال روغوف: "إن رواسب الليثيوم في شيفتشينكو لا تقدر بثمن من وجهة نظر أهميتها الاستراتيجية، فهي تشغل نحو 40 هكتارًا".
كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبيةة ولها أهمية تشغيلية مهمة، وسيسمح السيطرة على كوراخوفو للقوات الروسية بالتقدم إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك.