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الجيش السوداني يعلن القبض على قائد ميداني في "الدعم السريع"
الجيش السوداني يعلن القبض على قائد ميداني في "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلنت الفرقة السادسة مشاة الفاشر التابعة للجيش السوداني، إلقاء القبض على قائد ميداني في قوات "الدعم السريع" برتبة مقدم، ويدعى منصور محمد علي. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T09:38+0000
2025-01-06T09:38+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن الفرقة السادسة بيانا أوضحت فيه أنه تم القبض على المقدم منصور محمد علي في محور الصحراء، برفقة اتنين آخرين، بحوزتهم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع بالفاشر، كما تم ضبط بحوزة المقبوض عليهم أسلحة قنص، وجيم 4، ذخائر"M16"، ووجبات جاهزة.وفي وقت سابق، كشف وزير خارجية السودان، على يوسف الشريف عن تعرض بلاده لـ"مؤامرة خارجية" تهدف إلى تقسيم وإضعاف السودان.وأوضح الوزير في لقاء مع بوابة "روز اليوسف"، أن هناك محاولات من بعض الأطراف للاستيلاء على السلطة، وعندما فشلت هذه المحاولات، لجأت تلك الأطراف، بدعم من أجندات خارجية، إلى السعي لإعلان تشكيل حكومة موازية بهدف تفتيت وتقسيم السودان.وأكد الوزير أن السودان يعوّل على الدول الصديقة الداعمة لوحدة واستقراره، وفي مقدمتها مصر، للتصدي لهذه المخططات، مشيرا إلى أن الموقف المصري المعلن يؤكد دعم وحدة واستقرار السودان ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الجيش السوداني.وأشار الوزير إلى أن السودان يعوّل في مواجهة هذه "المؤامرة" على دول رئيسية إلى جانب مصر منها السعودية، وإريتريا، وقوى دولية مثل روسيا والصين وإيران والكويت وقطر، بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية التي لديها موقف إيجابي من السودان، في حين انساقت دول أفريقية أخرى خلف "الدعم السريع" بسبب ارتباطها بالمعسكر الغربي.وشدد وزير الخارجية على أن الخيار العسكري هو الخيار القائم حاليًا، وأن الجيش السوداني يعمل على استعادة المناطق التي تسيطر عليها "ميليشيا الدعم السريع"، مرجعًا تأخر الحسم العسكري إلى تحصن عناصر الميليشيا بالمدنيين والأعيان المدنية.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان جاءت في خطاب وجهه اليوم للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحا أن الجيش يمضي في طريق النصر.ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".
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https://sarabic.ae/20241228/الإمارات-ترد-لأول-مرة-على-مبادرة-أردوغان-لحل-الأزمة-مع-السودان-1096286219.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

الجيش السوداني يعلن القبض على قائد ميداني في "الدعم السريع"

09:38 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت الفرقة السادسة مشاة الفاشر التابعة للجيش السوداني، إلقاء القبض على قائد ميداني في قوات "الدعم السريع" برتبة مقدم، ويدعى منصور محمد علي.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن الفرقة السادسة بيانا أوضحت فيه أنه تم القبض على المقدم منصور محمد علي في محور الصحراء، برفقة اتنين آخرين، بحوزتهم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع بالفاشر، كما تم ضبط بحوزة المقبوض عليهم أسلحة قنص، وجيم 4، ذخائر"M16"، ووجبات جاهزة.
وفي وقت سابق، كشف وزير خارجية السودان، على يوسف الشريف عن تعرض بلاده لـ"مؤامرة خارجية" تهدف إلى تقسيم وإضعاف السودان.
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وأوضح الوزير في لقاء مع بوابة "روز اليوسف"، أن هناك محاولات من بعض الأطراف للاستيلاء على السلطة، وعندما فشلت هذه المحاولات، لجأت تلك الأطراف، بدعم من أجندات خارجية، إلى السعي لإعلان تشكيل حكومة موازية بهدف تفتيت وتقسيم السودان.
وأكد الوزير أن السودان يعوّل على الدول الصديقة الداعمة لوحدة واستقراره، وفي مقدمتها مصر، للتصدي لهذه المخططات، مشيرا إلى أن الموقف المصري المعلن يؤكد دعم وحدة واستقرار السودان ودعم مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الجيش السوداني.
وأشار الوزير إلى أن السودان يعوّل في مواجهة هذه "المؤامرة" على دول رئيسية إلى جانب مصر منها السعودية، وإريتريا، وقوى دولية مثل روسيا والصين وإيران والكويت وقطر، بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية التي لديها موقف إيجابي من السودان، في حين انساقت دول أفريقية أخرى خلف "الدعم السريع" بسبب ارتباطها بالمعسكر الغربي.
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وشدد وزير الخارجية على أن الخيار العسكري هو الخيار القائم حاليًا، وأن الجيش السوداني يعمل على استعادة المناطق التي تسيطر عليها "ميليشيا الدعم السريع"، مرجعًا تأخر الحسم العسكري إلى تحصن عناصر الميليشيا بالمدنيين والأعيان المدنية.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".
وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان جاءت في خطاب وجهه اليوم للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحا أن الجيش يمضي في طريق النصر.
ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".
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