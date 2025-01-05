https://sarabic.ae/20250105/البرهان-يرد-على-المبادرة-التركية-لحل-النزاع-في-السودان-1096505785.html

البرهان يرد على "المبادرة التركية" لحل النزاع في السودان

البرهان يرد على "المبادرة التركية" لحل النزاع في السودان

سبوتنيك عربي

رحب قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالمبادرة التركية لحل النزاع الذي تشهده بلاده مع قوات الدعم السريع. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T16:42+0000

2025-01-05T16:42+0000

2025-01-05T16:42+0000

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وقال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، إن "السودان يحتاج إلى أشقاء وأصدقاء مثل تركيا"، معتبرا أن "هذه المبادرة يمكن أن تقود إلى جهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان"، حسب وكالة الأنباء السودانية.وأكد أن "رئيس مجلس السيادة رحب بهذه المبادرة وطلب من نائب وزير الخارجية التركي نقل هذا الترحيب للرئيس رجب طيب أردوغان ولوزير الخارجية التركي الذي يتولى تفاصيل إدارة هذه المبادرة".وأوضح يوسف أن "نائب وزير الخارجية التركي عقد خلال زيارته عدة لقاءات مع وزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي"، مبيناً أن "الزيارة تعد زيارة هامة حملت أشواق تركيا حكومة وشعبا تجاه السودان وشعبه".وكان وزير الخارجية السوداني، قال في وقت سابق، إن مبادرة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للوساطة بين الخرطوم وأبوظبي “ستعود بنتائج إيجابية” على السودان.وأوضح الشريف في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية: "في هذه الحرب، لمسنا تفهما عميقا من القيادة التركية للوضع في السودان، وتمت مناقشة القضايا المرتبطة بالحرب بشكل دقيق للغاية".وأشار الشريف إلى أن "تركيا بقيادة الرئيس أردوغان تبنّت مواقف مشرفة وداعمة للشعب السوداني والدولة السودانية، مؤكدة التزامها بسيادة السودان وحماية مقدراته".وختم الشريف حديثه قائلا: "آخر ما قدمه الرئيس أردوغان كان اقتراحه للوساطة بين السودان والإمارات، وهي مبادرة نتوقع أن تحقق نتائج إيجابية للسودان على المستويات الحكومية والشعبية والقيادية".وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الجاري، أن بلاده على استعداد للتوسط لحل "الخلاف" بين السودان والإمارات العربية المتحدة، ولإحلال الأمن والسلام في السودان، بحسب قوله.وبحسب وكالتي الأنباء السودانية "سونا" و"الأناضول" التركية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أردوغان خلاله "حرص تركيا على وحدة السودان واستقراره"، مجدداً دعم تركيا للشعب السوداني بكل الإمكانيات.وأبلغ أردوغان رئيس مجلس السيادة السوداني أنه "بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات"، مشيرًا إلى أن "تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام في المنطقة".ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بـ"أي دور تركي يسهم في وقف الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع"، كما أكد "ثقته في مواقف الرئيس التركي وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته".وأشاد عبدالفتاح البرهان بـ"مواقف تركيا الداعمة للسودان"، مثمناً جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ومعالجتها للكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى نجاحها في "معالجة الملف السوري"، على حد تعبيره.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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