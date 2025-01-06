https://sarabic.ae/20250106/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة--طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096512564.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، عدة طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T04:22+0000
2025-01-06T04:22+0000
2025-01-06T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 12 طائرة مسيرة، إذ تم إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتين فوق مقاطعة وبريانسك، واثنتين فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة أخرى فوق جزيرة القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250105/إعلام-أوكرانيا-تمكنت-من-تعبئة-200-ألف-شخص-فقط-في-2024-من-أصل-500-ألف-مخطط-لحشدهم-1096505343.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:22 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 06.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، عدة طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 12 طائرة مسيرة، إذ تم إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتين فوق مقاطعة وبريانسك، واثنتين فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة أخرى فوق جزيرة القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.