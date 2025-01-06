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برلماني ليبي ينتقد تصريحات المنقوش ويطالب بمحاكمتها
برلماني ليبي ينتقد تصريحات المنقوش ويطالب بمحاكمتها
سبوتنيك عربي
صرّح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بأن وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بدت متناقضة في روايتها عن اللقاء الذي جمعها بوزير... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T21:56+0000
2025-01-06T21:56+0000
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وأضاف التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن المنقوش أقرت خلال تصريحاتها أنها ناقشت مع الوزير الإسرائيلي مواضيع استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز وموقع ليبيا في البحر المتوسط، وهو ما وصفه بأنه "أمر لا يصدقه أحد".وقال: "لم نعلم ولم نرَ أو نسمع بأن لإسرائيل علاقة بنفطنا وغازنا وموقعنا، وهذه التصريحات تؤكد أنها كانت على علم مسبق وتشارك رسميًا في ذلك اللقاء".وشدد التكبالي على ضرورة أن تخضع المنقوش للمحاكمة، قائلًا: "يجب أن تُحال المنقوش إلى السجن وفق القانون الليبي".وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد استهتارًا بمشاعر وتطلعات الشعب الليبي، مضيفًا: "هذه التصرفات تضرب بآمال وطموحات الليبيين عرض الحائط، ولا يهم هؤلاء حتى لو باعوا البلاد شبرًا شبرًا".وكانت نجلاء المنقوش قد أكدت في تصريحات سابقة أنها نقلت رسائل الحكومة الليبية في هذا اللقاء ولم تكن هي من رتّبت له، موضحة أنها أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح عن رفض الشعب الليبي لسياسات الاحتلال ودعمه للقضية الفلسطينية.وأضافت: "المشكلة الحقيقية كانت في طريقة تعامل الحكومة مع تسريب اللقاء، وليس في اللقاء نفسه".
https://sarabic.ae/20230905/مجلس-النواب-الليبي-يقرر-تعديل-قانون-تجريم-التطبيع-بعد-لقاء-المنقوش-ونظيرها-الإسرائيلي-1080706429.html
https://sarabic.ae/20250106/وزيرة-الخارجية-الليبية-السابقة-تكشف-تفاصيل-لقائها-مع-نظيرها-الإسرائيلي-السابق-1096537714.html
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برلماني ليبي ينتقد تصريحات المنقوش ويطالب بمحاكمتها

21:56 GMT 06.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorوزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش
وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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صرّح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، بأن وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بدت متناقضة في روايتها عن اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين.
وأضاف التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن المنقوش أقرت خلال تصريحاتها أنها ناقشت مع الوزير الإسرائيلي مواضيع استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز وموقع ليبيا في البحر المتوسط، وهو ما وصفه بأنه "أمر لا يصدقه أحد".
مقر مجلس النواب الليبي الجديد بمدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
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5 سبتمبر 2023, 05:33 GMT
وقال: "لم نعلم ولم نرَ أو نسمع بأن لإسرائيل علاقة بنفطنا وغازنا وموقعنا، وهذه التصريحات تؤكد أنها كانت على علم مسبق وتشارك رسميًا في ذلك اللقاء".
وشدد التكبالي على ضرورة أن تخضع المنقوش للمحاكمة، قائلًا: "يجب أن تُحال المنقوش إلى السجن وفق القانون الليبي".
وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد استهتارًا بمشاعر وتطلعات الشعب الليبي، مضيفًا: "هذه التصرفات تضرب بآمال وطموحات الليبيين عرض الحائط، ولا يهم هؤلاء حتى لو باعوا البلاد شبرًا شبرًا".
وزير الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
وزيرة الخارجية الليبية السابقة تكشف تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي السابق
17:15 GMT
وكانت نجلاء المنقوش قد أكدت في تصريحات سابقة أنها نقلت رسائل الحكومة الليبية في هذا اللقاء ولم تكن هي من رتّبت له، موضحة أنها أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح عن رفض الشعب الليبي لسياسات الاحتلال ودعمه للقضية الفلسطينية.
وأضافت: "المشكلة الحقيقية كانت في طريقة تعامل الحكومة مع تسريب اللقاء، وليس في اللقاء نفسه".
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