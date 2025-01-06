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رئيس مجلس النواب الأمريكي: العاصفة الثلجية لن تمنع الكونغرس من التصديق على فوز ترامب
رئيس مجلس النواب الأمريكي: العاصفة الثلجية لن تمنع الكونغرس من التصديق على فوز ترامب
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن العاصفة الثلجية التي تقترب من واشنطن لن تمنع الكونغرس الأمريكي من التصديق على فوز دونالد ترامب في الانتخابات... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T03:22+0000
2025-01-06T03:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
العالم
ترامب
حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد
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سبوتنيك. وقال جونسون في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "يتطلب قانون إحصاء الأصوات الانتخابية ذلك في 6 يناير/كانون الثاني في الساعة 1 ظهرًا. لذا سواء كنا في عاصفة ثلجية أم لا، سنكون في تلك الغرفة للتأكد من القيام بذلك".يعقد الكونغرس الأمريكي الجديد يوم الاثنين إجراءً رسميًا لفرز وتصديق نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي فاز بها الجمهوري دونالد ترامب، فيما من المتوقع أن ترأس نائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي، التي خسرت الانتخابات، العملية.بعد هذا الإجراء الرسمي، سيتمكن ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس من تولي مهامهما من خلال أداء اليمين الدستورية في حفل التنصيب، الذي سيقام في 20 يناير.أعلنت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية الوشيكة، والتي ستظل سارية حتى نهاية يوم 7 يناير.وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، أن العاصفة الوشيكة تركت بالفعل أرفف متاجر البقالة فارغة جزئيًا في ضواحي واشنطن.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عاصفة شتوية قوية تهدد حوالي 62 مليون نسمة من سكان وسط وشرق الولايات المتحدة وستجلب تساقط ثلوج كثيفة وجليدًا خطيرًا وأمطارًا وعواصف رعدية شديدة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الظروف الجوية على ما لا يقل عن اثنتي عشرة ولاية، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. وقد نشهد عواصف رعدية قوية في الولايات الدافئة.
https://sarabic.ae/20250105/إعلان-حالة-الطوارئ-في-العاصمة-الأمريكية-واشنطن-بسبب-اقتراب-عاصفة-ثلجية-1096511128.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, ترامب, حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, ترامب, حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد

رئيس مجلس النواب الأمريكي: العاصفة الثلجية لن تمنع الكونغرس من التصديق على فوز ترامب

03:22 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن العاصفة الثلجية التي تقترب من واشنطن لن تمنع الكونغرس الأمريكي من التصديق على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
سبوتنيك. وقال جونسون في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "يتطلب قانون إحصاء الأصوات الانتخابية ذلك في 6 يناير/كانون الثاني في الساعة 1 ظهرًا. لذا سواء كنا في عاصفة ثلجية أم لا، سنكون في تلك الغرفة للتأكد من القيام بذلك".

كما أعرب الرئيس عن أمله في أن يجتمع أعضاء الكونغرس الأمريكي في الكابيتول بكامل قوتهم للمشاركة في الجلسة.

يعقد الكونغرس الأمريكي الجديد يوم الاثنين إجراءً رسميًا لفرز وتصديق نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي فاز بها الجمهوري دونالد ترامب، فيما من المتوقع أن ترأس نائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي، التي خسرت الانتخابات، العملية.
بعد هذا الإجراء الرسمي، سيتمكن ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس من تولي مهامهما من خلال أداء اليمين الدستورية في حفل التنصيب، الذي سيقام في 20 يناير.
أعلنت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية الوشيكة، والتي ستظل سارية حتى نهاية يوم 7 يناير.
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب اقتراب عاصفة ثلجية
أمس, 22:54 GMT
وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، أن العاصفة الوشيكة تركت بالفعل أرفف متاجر البقالة فارغة جزئيًا في ضواحي واشنطن.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عاصفة شتوية قوية تهدد حوالي 62 مليون نسمة من سكان وسط وشرق الولايات المتحدة وستجلب تساقط ثلوج كثيفة وجليدًا خطيرًا وأمطارًا وعواصف رعدية شديدة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الظروف الجوية على ما لا يقل عن اثنتي عشرة ولاية، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. وقد نشهد عواصف رعدية قوية في الولايات الدافئة.
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