https://sarabic.ae/20250106/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-العاصفة-الثلجية-لن-تمنع-الكونغرس-من-التصديق-على-فوز-ترامب-1096512031.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي: العاصفة الثلجية لن تمنع الكونغرس من التصديق على فوز ترامب

رئيس مجلس النواب الأمريكي: العاصفة الثلجية لن تمنع الكونغرس من التصديق على فوز ترامب

سبوتنيك عربي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن العاصفة الثلجية التي تقترب من واشنطن لن تمنع الكونغرس الأمريكي من التصديق على فوز دونالد ترامب في الانتخابات... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T03:22+0000

2025-01-06T03:22+0000

2025-01-06T03:22+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

العالم

ترامب

حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096512017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f82962d189f9699eece9cfab26c0c3ea.jpg

سبوتنيك. وقال جونسون في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "يتطلب قانون إحصاء الأصوات الانتخابية ذلك في 6 يناير/كانون الثاني في الساعة 1 ظهرًا. لذا سواء كنا في عاصفة ثلجية أم لا، سنكون في تلك الغرفة للتأكد من القيام بذلك".يعقد الكونغرس الأمريكي الجديد يوم الاثنين إجراءً رسميًا لفرز وتصديق نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي فاز بها الجمهوري دونالد ترامب، فيما من المتوقع أن ترأس نائبة الرئيس كامالا هاريس من الحزب الديمقراطي، التي خسرت الانتخابات، العملية.بعد هذا الإجراء الرسمي، سيتمكن ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس من تولي مهامهما من خلال أداء اليمين الدستورية في حفل التنصيب، الذي سيقام في 20 يناير.أعلنت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية الوشيكة، والتي ستظل سارية حتى نهاية يوم 7 يناير.وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، أن العاصفة الوشيكة تركت بالفعل أرفف متاجر البقالة فارغة جزئيًا في ضواحي واشنطن.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن عاصفة شتوية قوية تهدد حوالي 62 مليون نسمة من سكان وسط وشرق الولايات المتحدة وستجلب تساقط ثلوج كثيفة وجليدًا خطيرًا وأمطارًا وعواصف رعدية شديدة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الظروف الجوية على ما لا يقل عن اثنتي عشرة ولاية، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. وقد نشهد عواصف رعدية قوية في الولايات الدافئة.

https://sarabic.ae/20250105/إعلان-حالة-الطوارئ-في-العاصمة-الأمريكية-واشنطن-بسبب-اقتراب-عاصفة-ثلجية-1096511128.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, العالم, ترامب, حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد